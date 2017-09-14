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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13313133141331513316>
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:30

  Hotab написав:До цього він наголошував, що громадянин стає громадянином набагато раніше отримання паспорту.

Що, хворе брехло? Я про дітей не писав. Я писав про дорослих людей. Діти, по суті, є власністю батьків. У них і прав обмаль і обовʼязків немає. У громадян - дорослих, повнолітніх людей - обовʼязки однакові права однакові.

До чого тут безногі, хворий? Усі жінки безногі? Бути жінкою - це інвалідність? Що з тобою не так? Я вже вкотре запитую…
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:33

  sergey_stasyuk555 написав:раз уж про дітей зашло, то корчинського звуть не АндрійМ.

"в багатьох прогресивних країнах світу"...

Корч - це провокатор. І сам не воює, і син його незрозуміло де, останній раз читав, що в 15-му році на крутезному доджі створив якесь ДТП. І розказує про дітей на війні і прострілені коліна, хоче дикунства, тільки для себе та свого синка, мабуть, не хоче отримати все це, що несе його чорне помело.
Не здивуюсь, якщо працює на кацапню.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав: Это не противоречит конституции и духу статьи 65.

Вы когда-нибудь ответите что мешает Вам пойти и выполнить эту статью? Зачем Вам дополнительный закон? Почему нельзя просто, добровольно пойти и выполнить свой долг перед страной?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:35

АндрейМ
До чого тут безногі, хворий?


А до чого тут жінки? Хто взагалі «до чого»? Перерахуй, і обґрунтуй, чому жінки «до чого», а безногі, діти - «не до чого»? Якась нерівна рівність обовʼязків? :lol:
Начебто всі рівні, а потім виявляється що не всі. То всі чи не всі, ти вже заплутав тут всіх :mrgreen:

Може і жінки не всі мають рівні обвʼязки, а лише Флер з СТМ? :P

То що, давай спочатку, у всіх рівні обовʼязки, чи ні? 😅


У громадян - дорослих, повнолітніх людей - обовʼязки однакові права однакові.


А де таке в конституції написано , що саме «дорослих і повнолітніх» ??
Ти як Ленін, навів текст Конституції на лампу і написи молоком проявились? Ти став бачити чого не бачать інші? А голоси теж чуєш? :D
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 бер, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:39

  stm написав:Вы кстати можете себе визуально представить его счастливую жену? У меня картинка о женщине с сильными руками переберающей карбюратор только выходит придумать... А це прям скарб привалил АндреюМ, единичный экземпляр.

) лукавите Ви.
Може хворій жінці долярчика було краще? Чи Фрізовій?
Чи мож я молодєц? Лишив з 2ма дітьми погодками меншій було рік старшій 2,5 роки коли пішов..
і то пообіцяв що діждусь коли менша ходити почне.
То чия баба крутить карбюратор?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:41

Чого ви причепились до жінок та дітей, коли є менти, муніципальна охорона, відставники 43-60, офіцери, багато з яких досі сидять і чекають посади один в один за восом, заброньованих вже дуже багато, пудсудні та підслідні по нетяжким статтям, перераховувати можна і далі.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:47

  hxbbgaf написав:Чого ви причепились до жінок та дітей, коли є менти, муніципальна охорона, відставники 43-60, офіцери, багато з яких досі сидять і чекають посади один в один за восом, заброньованих вже дуже багато, пудсудні та підслідні по нетяжким статтям, перераховувати можна і далі.

По нетяжким статтям теж простіше відсидіти.
А по тяжким то така собі ідея з нашою ліберальною армією і законодавством
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:48

  stm написав:С чем вы не согласны в моей блондинистой логике?

наприклад з тим що ти "умишлєнно", закосив під блондінку, ігноруєш статтю 12 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", а саме:
Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками..., що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового обліку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223 ... 50117#Text
а ти тут дуру включаєш якщо тцк позове і тп...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:51

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Чого ви причепились до жінок та дітей, коли є менти, муніципальна охорона, відставники 43-60, офіцери, багато з яких досі сидять і чекають посади один в один за восом, заброньованих вже дуже багато, пудсудні та підслідні по нетяжким статтям, перераховувати можна і далі.

По нетяжким статтям теж простіше відсидіти.
А по тяжким то така собі ідея з нашою ліберальною армією і законодавством

По нетяжким треба примусово. Як всім. Бо суди в нас тривають десятиріччями, затягування - це вже стандартна процедура з конкретними розцінками.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 20 бер, 2025 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:51

  hxbbgaf написав:Чого ви причепились до жінок та дітей, коли є менти, муніципальна охорона, відставники 43-60, офіцери, багато з яких досі сидять і чекають посади один в один за восом, заброньованих вже дуже багато, пудсудні та підслідні по нетяжким статтям, перераховувати можна і далі.


То государевы люди,они пригодятся еще. И никто женщин и детей трогать не будет.
6 000 000 ухилянтов- "черпай,черпай источник,да не иссякнет он".
+ подростающие с 18 до 25. Лет на 10 войны хватит.
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