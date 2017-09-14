Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:25

stm написав: Этого несчастья и счастья не существует в природе. Этого несчастья и счастья не существует в природе.

ЛАД написав: Hotab вам всё правильно пишет.

Вы же утверждаете: "Всі, то всі". Hotab и говорит вам, что если так, то "всі" это и дети, и старики. вам всё правильно пишет.Вы же утверждаете: "Всі, то всі".и говорит вам, что если так, то "всі" это и дети, и старики.

ЛАД написав: Я ещё понимаю других, которые здесь не хотят на фронт и откровенно говорят об этом, но вы своим упорным лицемерием вызываете только омерзение.

"Борец за равноправие". Я ещё понимаю других, которые здесь не хотят на фронт и откровенно говорят об этом, но вы своим упорным лицемерием вызываете только омерзение."Борец за равноправие".

Как это не существует такого счастья? Поговорите с флер - я же уже предлагал. Она замужем за ненастоящим мужчиной, который отказывается идти её защищать, но она больше переживает за других жён. Сын её - тоже ненастоящий мужчина, который не хочет идти воевать, но она тут нам рассказывает, что Украина в опасности и её надо защищать. Видите - и с ненастоящими мужчинами ухилянтами можно счастье построить. Главное - лицемерить.Я почему-то ожидал, что Вы всплывёте. В каком воспалённом сознании можно ставить знак равенства между здоровой молодой женщиной и стариком или ребёнком? Если возраст военнобязанных мужчин ограничивается 18-60, почему этот же возраст нельзя применять к женщинам? Зачем вообще говорить о детях? Демагогию разводите Вы и хотаб.Повторюсь: я никого на фронт не гоню, но если мне рассказывают о моих обязанностях, то я напомню об обязанностях напоминальщиков,В чём я лицемерю? Лицемерят те, которые говорят, что готовы пойти воевать, но всё ждут пока к ним ТЦК прийдёт. Сами, добровольно они всё никак не могут пойти на фронт. Мне всё равно что там я у Вас вызываю. Я понимаю, что Вы не хотите, чтобы Ваши дочери воевали, да, и зятья тоже, но мне нет дела до Ваших дочерей и зятьев. У меня есть своя семья.. Кто тут из нас лицемер?