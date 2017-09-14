Hotab написав:То що там діти, зобовʼязані воювати зі зброєю, чи вони не «всі»?))
Будь ласка, припиніть. Ви викликаєте огиду своїм збоченням на дітях. Вам має бути соромно. Підстаркуватий збоченець, який агресивно пише про дітей.
Простите, не выдержал. Огиду вызываете именно вы. Вы уже всех задолбали своей демагогией. Сколько можно? Hotab вам всё правильно пишет. Вы же утверждаете: "Всі, то всі". Hotab и говорит вам, что если так, то "всі" это и дети, и старики. Или вы всё-таки признАете, что "всі" это не совсем "всі"? До какого возраста вы смилостивитесь признать, что дети не относятся ко "всім"? С какого возраста вы смилостивитесь признать, что старики тоже не "всі"? Ещё несколько лет назад я бы и сам пошёл, без ваших претензий. Можно меня призвать и сегодня. Но сегодня я, к сожалению, не доберусь даже до той позиции, где надо "отсвечивать в теплике". Так что сегодня я смогу быть разве что в заградотряде. И вы знаете, если вперёд пошлют таких, как вы, то я, пожалуй, и соглашусь. Я ещё понимаю других, которые здесь не хотят на фронт и откровенно говорят об этом, но вы своим упорным лицемерием вызываете только омерзение. "Борец за равноправие".
stm написав:Вы кстати можете себе визуально представить его счастливую жену? У меня картинка о женщине с сильными руками переберающей карбюратор только выходит придумать... А це прям скарб привалил АндреюМ, единичный экземпляр.
) лукавите Ви. Може хворій жінці долярчика було краще? Чи Фрізовій? Чи мож я молодєц? Лишив з 2ма дітьми погодками меншій було рік старшій 2,5 роки коли пішов.. і то пообіцяв що діждусь коли менша ходити почне. То чия баба крутить карбюратор?
Мне сложно сравнивать виртуальную выдумку с реальными жёнами... Но пока я действительно делаю ставку что вы неплохой офицер, и на своем месте по каким-то своим причинам. Если бы ваша жена была прям очень несогласна вы бы были в разводе или сзч ) у Успиха норм семья, не знаю что могло случится с его супругой, очень надеюсь что всё было, просто не было твердого решения получать инвалидность раньше, а тут это возможность восстановления семьи, не противозаконная, кстати.
hxbbgaf написав:Чого ви причепились до жінок та дітей, коли є менти, муніципальна охорона, відставники 43-60, офіцери, багато з яких досі сидять і чекають посади один в один за восом, заброньованих вже дуже багато, пудсудні та підслідні по нетяжким статтям, перераховувати можна і далі.
То государевы люди,они пригодятся еще. И никто женщин и детей трогать не будет. 6 000 000 ухилянтов- "черпай,черпай источник,да не иссякнет он". + подростающие с 18 до 25. Лет на 10 войны хватит.
Забагато їх тих государєвих людей як для воюючої країни. От кого і від кого охороняє муніципальна охорона? 6 000 000 - це щось зі стелі. У нас всього придатних чоловіків мобілізаційного віку, напевно, зараз стільки. Із них 1.5 млн. тільки заброньованих. https://epravda.com.ua/news/2024/10/9/720382/ А ще усілякі доглядальники, багатодітні, нелегальні втікачі, колишні і нинішні засуджені (кожен рік в України засуджуються 70-90 тис. осіб) і т.д.
у 2019 році за вироками, що набрали законної сили, місцевими загальними судами засуджено 70 375 осіб, що на 25,8 % менше порівняно з 2015 роком.
І підростаючі, до 22, в основному, або в ВУЗах, або закордоном, залишаються 22-25.
stm написав:Это не противоречит конституции и духу статьи 65. Слова примусова - это осознанное жульничество.
Ога. Фольклор, шахрайство))
2. Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в пунктах 3-15 частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.
4. Особи, зазначені у пунктах 1-5 частини третьої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.
6) особи, стосовно яких у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
5. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10 - 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
6. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. https://protocol.ua/ua/pro_mobilizatsiy ... tattya_23/ ______________________________ Це вам, як приклади, хто саме МОЖЕ бути тільки ДОБРОВІЛЬНО призваним.
Всі інші тоді призиваються по мобілізації як? Якщо саме тільки, наприклад, цим визначили можливість добровільно. ____________________________ Ще є визначені додаткові можливості тим, хто без повістки (тобто добровільно) прийшов призватися. Кажись - два місяці на свої потреби і т.д.
Ще є рекрутингові центри. До яких добровільно приходять і тому мають можливості додаткові (ознайомитися,обрати частину і т.д.), ніж якщо призвитися ТЦК.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 бер, 2025 00:28, всього редагувалось 1 раз.
stm написав: Этого несчастья и счастья не существует в природе.
Как это не существует такого счастья? Поговорите с флер - я же уже предлагал. Она замужем за ненастоящим мужчиной, который отказывается идти её защищать, но она больше переживает за других жён. Сын её - тоже ненастоящий мужчина, который не хочет идти воевать, но она тут нам рассказывает, что Украина в опасности и её надо защищать. Видите - и с ненастоящими мужчинами ухилянтами можно счастье построить. Главное - лицемерить.
ЛАД написав:Hotab вам всё правильно пишет. Вы же утверждаете: "Всі, то всі". Hotab и говорит вам, что если так, то "всі" это и дети, и старики.
Я почему-то ожидал, что Вы всплывёте. В каком воспалённом сознании можно ставить знак равенства между здоровой молодой женщиной и стариком или ребёнком? Если возраст военнобязанных мужчин ограничивается 18-60, почему этот же возраст нельзя применять к женщинам? Зачем вообще говорить о детях? Демагогию разводите Вы и хотаб.
Повторюсь: я никого на фронт не гоню, но если мне рассказывают о моих обязанностях, то я напомню об обязанностях напоминальщиков,
ЛАД написав:Я ещё понимаю других, которые здесь не хотят на фронт и откровенно говорят об этом, но вы своим упорным лицемерием вызываете только омерзение. "Борец за равноправие".
В чём я лицемерю? Лицемерят те, которые говорят, что готовы пойти воевать, но всё ждут пока к ним ТЦК прийдёт. Сами, добровольно они всё никак не могут пойти на фронт. Мне всё равно что там я у Вас вызываю. Я понимаю, что Вы не хотите, чтобы Ваши дочери воевали, да, и зятья тоже, но мне нет дела до Ваших дочерей и зятьев. У меня есть своя семья.. Кто тут из нас лицемер?