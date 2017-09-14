То государевы люди,они пригодятся еще. И никто женщин и детей трогать не будет.
6 000 000 ухилянтов- "черпай,черпай источник,да не иссякнет он".
+ подростающие с 18 до 25. Лет на 10 войны хватит.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 23:51
То государевы люди,они пригодятся еще. И никто женщин и детей трогать не будет.
6 000 000 ухилянтов- "черпай,черпай источник,да не иссякнет он".
+ подростающие с 18 до 25. Лет на 10 войны хватит.
Додано: Чет 20 бер, 2025 23:52
АндрейМ
Простите, не выдержал.
Огиду вызываете именно вы.
Вы уже всех задолбали своей демагогией. Сколько можно?
Hotab вам всё правильно пишет.
Вы же утверждаете: "Всі, то всі". Hotab и говорит вам, что если так, то "всі" это и дети, и старики.
Или вы всё-таки признАете, что "всі" это не совсем "всі"?
До какого возраста вы смилостивитесь признать, что дети не относятся ко "всім"?
С какого возраста вы смилостивитесь признать, что старики тоже не "всі"?
Ещё несколько лет назад я бы и сам пошёл, без ваших претензий. Можно меня призвать и сегодня. Но сегодня я, к сожалению, не доберусь даже до той позиции, где надо "отсвечивать в теплике". Так что сегодня я смогу быть разве что в заградотряде. И вы знаете, если вперёд пошлют таких, как вы, то я, пожалуй, и соглашусь.
Я ещё понимаю других, которые здесь не хотят на фронт и откровенно говорят об этом, но вы своим упорным лицемерием вызываете только омерзение.
"Борец за равноправие".
Додано: Чет 20 бер, 2025 23:54
Мне сложно сравнивать виртуальную выдумку с реальными жёнами...
Но пока я действительно делаю ставку что вы неплохой офицер, и на своем месте по каким-то своим причинам. Если бы ваша жена была прям очень несогласна вы бы были в разводе или сзч ) у Успиха норм семья, не знаю что могло случится с его супругой, очень надеюсь что всё было, просто не было твердого решения получать инвалидность раньше, а тут это возможность восстановления семьи, не противозаконная, кстати.
Додано: Чет 20 бер, 2025 23:58
Забагато їх тих государєвих людей як для воюючої країни. От кого і від кого охороняє муніципальна охорона? 6 000 000 - це щось зі стелі. У нас всього придатних чоловіків мобілізаційного віку, напевно, зараз стільки. Із них 1.5 млн. тільки заброньованих.
А ще усілякі доглядальники, багатодітні, нелегальні втікачі, колишні і нинішні засуджені (кожен рік в України засуджуються 70-90 тис. осіб) і т.д.
І підростаючі, до 22, в основному, або в ВУЗах, або закордоном, залишаються 22-25.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:07
Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:16
Ога.
Фольклор, шахрайство))
2. Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в пунктах 3-15 частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.
4. Особи, зазначені у пунктах 1-5 частини третьої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.
6) особи, стосовно яких у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
5. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10 - 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
6. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
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Це вам, як приклади, хто саме МОЖЕ бути тільки ДОБРОВІЛЬНО призваним.
Всі інші тоді призиваються по мобілізації як?
Якщо саме тільки, наприклад, цим визначили можливість добровільно.
____________________________
Ще є визначені додаткові можливості тим, хто без повістки (тобто добровільно) прийшов призватися.
Кажись - два місяці на свої потреби і т.д.
Ще є рекрутингові центри. До яких добровільно приходять і тому мають можливості додаткові (ознайомитися,обрати частину і т.д.), ніж якщо призвитися ТЦК.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 бер, 2025 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:28
АндрейМ
В мізках АндрюшіМ. Який вирішив, що Конституція їх наділила рівними обовʼязками.
Ступінь його запалення визначить ВЛК 😅
Наприклад тому, що в конституції нема 18-60
Чи ви вже вирішили почати читати закони?? Так там для вас знову все погано, нема обовʼязку у жінок. То що будемо читати, конституцію де треба мобілізувати ваших дітей, чи закони, де не треба жінок? На розтяжку Андрюшу)))
Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:37
Вы, возможно, раньше не обращали внимание на посты АндрейМ.
У него практически единственная тема: "Почему я, такой слабый и мирный, обязан служить и из-за этого не могу уехать за границу, а женщины, которые часто сильнее меня, не обязаны и могут уехать от войны? Пусть они тоже идут на фронт!"
Правда, при этом, если даже призовут женщин, он всё равно на фронт не пойдёт.
И никакие аргументы и возражения он не принимает, Hotab"а назвал "збоченцем", мне рассказывал, что я всё перевожу "ниже пояса", а он говорит о "гражданах" вообще
Вроде существуют абстрактные бесполые граждане. И всё это вещается давно и упорно.
Противно, когда элементарная трусость маскируется громкими лозунгами "борьбы за равноправие". Тоже мне Робеспьер.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:40
ЛАД
Так це ж гарні маячки: аргументів нема, тому я став «збоченцем» і йому «огидно».. Той випадок, коли воняє тоді, коли під носом не помито))
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