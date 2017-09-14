Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:16

stm написав: Это не противоречит конституции и духу статьи 65. Слова примусова - это осознанное жульничество. Это не противоречит конституции и духу статьи 65. Слова примусова - это осознанное жульничество.

Ога.Фольклор, шахрайство))2. Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в пунктах 3-15 частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.4. Особи, зазначені у пунктах 1-5 частини третьої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.6) особи, стосовно яких у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.5. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10 - 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.6. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.______________________________Це вам, як приклади, хто саме МОЖЕ бути тільки ДОБРОВІЛЬНО призваним.Всі інші тоді призиваються по мобілізації як?Якщо саме тільки, наприклад, цим визначили можливість добровільно.____________________________Ще є визначені додаткові можливості тим, хто без повістки (тобто добровільно) прийшов призватися.Кажись - два місяці на свої потреби і т.д.Ще є рекрутингові центри. До яких добровільно приходять і тому мають можливості додаткові (ознайомитися,обрати частину і т.д.), ніж якщо призвитися ТЦК.