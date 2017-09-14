M-Audio написав:.......... А ось у цьому як раз раціональне зерно є. Не в методі (військовий збір), бо не спрацює, а в самому принципі. Так, у воюючій з переважаючим противником країні все повинно бути спрямовано на потреби фронту. Я не знаю, як того досягти без репресій, але це реально вирівняло б ситуацію, коли в одних все згоріло і розбомблене, а в інших все нормуль, і можна хатинку здати тим першим, а самим виїхати до Європи на соцдопомогу. А перші не тільки повинні заробити на оренду і сплатити податки та військовий збір, але ще й йти захищати ціною власного життя оту нерухомість, яку вони орендують. Отут більший поділ, ніж між Ч і Ж. І я згоден з тим, що скільки-небудь сите життя має бути виключно на фронті і біля фронту, а не в київських і львівських рестораціях і кав'ярнях. І жінкам, які воювати всеж таки не повинні (не тому, що жінки, а тому що статистично мала від них там віддача буде, а відібрати 2% тих, хто здужае занадто витратно, простіше нікого не брати, щоб доводилось тяжко працювати в тилу на ту саму оборону, а інакше щоб було ну просто дуже голодно. От тоді так, можна було б вважати, що оборона країни -- справа всього українського народу. А так, як зараз, коли то чиста лотерея, в якій комусь не пощастило більше, і втрачене все, а комусь і дійсно пощастило, і ще й додатковий заробіток є, а треті взагалі привельована недоторкана каста -- то це вже не про загальний обов'язок.
Всё верно. Но вы сами говорите, что метод, предлагаемый Bobua не годится. Как ваш абсолютно правильный принцип реализовать на практике?
detroytred написав:...... Я тільки звернув увагу, що Андрій в своїй не в той бік повів.
Аргументом його бачення є відео жінок-всл, які самі кажуть, що треба призивати на вслужбу (тобто мобілізувати) жінок. Мені мінімум два таких попадалось. Так і вимагали - щоб мобілізували жінок.
Це все оте моє: досі не визначили чітко що понад усе... Намагаються пропітляти. В результаті незадоволені ні всл, ні цивільні. Результат ... теж неоднозначний. Рулетка продовжується.
Тут часто поминают Израиль. Да, там служба в армии обязательна и для женщин. Не буду обсуждать, почему так, но и у них женщин не направляют в боевые части. Отдельные представительницы настаивают на этом праве, но не всем удаётся этого добиться. Так у нас тоже отдельные представительницы воюют. Больше не знаю ни одной страны.
Ви впустили головне -- до того часу, поки ви самі не виконуєте отой обов'язок, дорікати іншим не варто. Саме це було предметом. Що ви почали дорікати.
Откуда вы взяли, что stm "не виконує отой обов'язок"? Она, вроде, работает, платит налоги. Но если бы даже она уехала за границу, как миллионы других. Вы думаете, все уехавшие мечтали о том, чтобы оказаться там на положении беженцев? Да, когда они там уже 3 года, то, понятно, что привыкают, начинают работать, обустраиваются и многие уже не вернутся сюда. Но это не их вина, а их беда.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 бер, 2025 00:58, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:. Если бы ваша жена была прям очень несогласна вы бы были в разводе или сзч )
Ви ж знаєте що я до писаних вами законів відношусь трохи пофігістично. Закон мало написати в нього мають бути механізми. Штамп в паспорті для мене нічого не значить. Чоловіку воно нічого не дає, крім обовязків. Но якщо не міряти законом а фактично то ви праві, вибір між розводом і сзч. P/s я не справжній офіцер, мені армія не нравиться до білого каління, жодного дня б не був в мирний час. Просто іншого механізму для війни в України нема.
От мені цікаво шановне пансьтво, громадяни з юридичним ухилом в мисленні, ви як читаєте кримінальний кодекс нозофобією не страждаєте?
prodigy написав: Тому в тексті указу йдеться про те, що від українців вимагатимуть здати біометричні дані, пройти медичний огляд, іспит на знання російської мови та історії, а також вони повинні "погасити наявні заборгованості".
якщо так би зробили в неньці, як в тій же Трибалтиці, в не то що от в тому указі, ЛАДи би верещали що їх бандери гвалтують мовою
Вы реально дурак или хорошо притворяетесь? Я хоть где-то хоть раз писал, что гражданин Украины не обязан знать украинский язык?
"Він накопичує війська, щоб вдарити по нас і тиснути на нас сильніше. Це зрозуміла його тактика — зробити пресинг на всіх напрямках, лякати людей, бити ракетами, щоб дати кращі умови при тому чи іншому форматі закінчення війни. Але чому можна зробити перший крок — припинення вогню. Тому що Путін всі ці роки розказував всім, що Україна не хоче закінчення війни, що Україна зриває можливості припинення вогню, що Україна не хоче, щоб ця війна закінчилася", — зауважив український лідер.
А звичайний пересічний Lapay про це ще більше року тому наголошував. І отримував тут на горіхи від опонентів. Чому до можновладців тільки через отакий час дійшло - ? Лепей давав своє пояснення причини. __________________________________ Але в цій заяві є ще важливіше і дійсно неочікуване! --- "...щоб дати кращі умови при тому чи іншому форматі закінчення війни". Не щоб знищити тощо, а щоб дати кращі умови. Офігєть....... Яка зміна риторики.
detroytred написав:А звичайний пересічний Lapay про це ще більше року тому наголошував. І отримував тут на горіхи від опонентів. Чому до можновладців тільки через отакий час дійшло - ? Лепей давав своє пояснення причини. __________________________________ Але в цій заяві є ще важливіше і дійсно неочікуване! --- "...щоб дати кращі умови при тому чи іншому форматі закінчення війни". Не щоб знищити тощо, а щоб дати кращі умови. Офігєть.......
1-Трамп люлей виписал и краник перекрыл. Европа тоже понты дает. Нема мартини-нема вечирки. 2-методички поменяли,очевидно же. Псина,скачущая по пенькам у януковича намедни взахлеб утверждала,когда ее не спрашивали,что "Трамп не в сговоре с хуйлом!"
Hotab написав:Хіба у комбайнера якось інакше? Він отримував «якщо буде голод, то ти встаєш з дивану і сідаєш за комбайн, і за ті гроші, які МИ скажемо, а не які тебе влаштують». Таке тобі казали при отриманні зряплати на комбайні?
спитаю знайомих комбайнерів чи вони теж давали вони присягу молотити пшеницю не шкодуючи свого життя))
ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю. Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1936-12#Text Здесь нет ни слова о пожизненной обязанности. Но в Союзе офицеру практически невозможно было уволиться из армии. Подписался - будь добр, 25 лет отдай. Солдаты служили 2 года и после этого не подразумевалось, что в случае чего он побежит добровольцем в армию. Присяга к этому не обязывала. После увольнения из армии хоть солдат, отслуживший 2 года (или вообще не служивший по каким-то причинам и не принимавший присяги, хотя это было редкостью), хоть офицер, отслуживший от звонка до звонка 25 лет, становились военнообязанными с абсолютно одинаковыми правами и обязанностями. Если незалежна Украина решила, что и от офицера не надо требовать 25 лет службы, а можно ограничиться всего 5 годами (или сколько там), то так тому и быть. Уволился из армии - и офицер точно такой же человек, как и солдат. С теми же правами и обязанностями. Не офицеры приняли такое решение, а государство. Так какие к ним претензии? Чем условный детройт хуже/лучше вас? Только тем, что он отслужил не 1,5 года как солдат, а минимум 5 лет? Он так же не обязан идти добровольцем, как и солдат. Повторю, это решение государства, а не офицера.