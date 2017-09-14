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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 01:31
Banderlog написав: stm написав:
. Если бы ваша жена была прям очень несогласна вы бы были в разводе или сзч )
Ви ж знаєте що я до писаних вами законів відношусь трохи пофігістично. Закон мало написати в нього мають бути механізми.
Штамп в паспорті для мене нічого не значить.
Чоловіку воно нічого не дає, крім обовязків.
Но якщо не міряти законом а фактично то ви праві, вибір між розводом і сзч.
P/s я не справжній офіцер, мені армія не нравиться до білого каління, жодного дня б не був в мирний час.
Просто іншого механізму для війни в України нема.
От мені цікаво шановне пансьтво, громадяни з юридичним ухилом в мисленні, ви як читаєте кримінальний кодекс нозофобією не страждаєте?
Так же, законы - это сухие и сложнонаписанные конструкции. Они бесстрастны и безэмоциональны.
Хуже и эмоциональней проходит документирование свидетельств тяжких военных преступлений. Жертв насилия. Массовость привносит особый шарм мыслей.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 01:39
Господар Вельзевула
detroytred
Ребята, вы серьёзно?
37-й год стал возможен не сразу. Подготовка к нему заняла лет 10, если не больше. Сделать это за один день невозможно. Разве что разрешить армии (даже не просто разрешить, а приказать) провести сплошные облавы по всей территории с правом "простреливать колени". Вот, правда, не возьмусь предсказывать последствия такого приказа/разрешения. Как внутри страны, так и на Западе.
Боюсь, что поздно пить боржоми, когда почки отказали.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 01:54
Banderlog написав: freeze написав:
..........
АндрейМ живет до сих пор в идеальном мирном мире. А Бандерлог живет в жестокой реальной жизни.
Естественно нынешнее законодательство слишком либерально, чтобы победить в этой войне.
чий світ реальніший це іще мож поспорити)
Діло не стільки в ліберальності законодавства як в його виконанні. Закон більш менш, у виконанні є куди докручувати гайки.
Хотя закон звичайно недолугий. І я вважаю що це зроблено навмисно.
Є ж закони які трудно обійти, там аліменти на дітей чи правила дорожнього руху.
Невже не можно було і цей чітко прописати? Лиш виїзд ухилянтам закордон закрили... і тепер про штраф, який чомусь так і не знімається.
Невже трудно було зробити його прогресивним, як в деяких країнах з пдр? Не явився? Піврічного доходу в казну. І без всяких поправок, ну крім мінімального рівня для бомжів і ніщєбродів тисяч 30 грн.
Влада навмисно йде найлегшим шляхом спираючись на волонтерів і добровольців. При війні на виснаження це тупік.
Тут писали що волонтери можуть більш творчо підходити до рішення проблем) да, на певному часовому відрізку це плюс, но в довгострок централізована система і завжди переможе.
Всё верно.
Проблема, по-моему, в том, что любое законодательство и любая правоохранительная система хорошо работает, когда нарушения единичные. Когда нарушение становится массовым, то система просто захлёбывается. Так же, как очень легко арестовать/разогнать одного протестующего (или можно даже просто не обращать внимание), но когда выходят с протестом десятки или сотни тысяч...
Хотя почему не штрафуют, мне тоже не понятно. Не могут выловить для вручения постановления о штрафе?
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 02:04
ЛАД
Хотя почему не штрафуют, мне тоже не понятно. Не могут выловить для вручения постановления о штрафе?
На мою думку…
Штрафами за визначенням мають займатись штатні клєрки ТЦК. Їх там всередині небагато, у кожного своя гора паперів, для цієї доп.нагрузки треба якісь додаткові люди. При цьому а що це дасть? Можливо колись будуть штрафи, не скоро. Бо можуть бути і апеляції, неявки в суди і інша тяганина. А головне, а де результат? Де рекрути?? Які треба на вчора.
А от відловом займаються якраз не штатні клєоки, яких на пальцях. А «група оповіщення» зі складу батальйону ТРО , а конкретно рота охорони ТЦК.
Цім бійцям не доручиш підготувати постанову про притягнення, а от спіймати і привести рекрута - можна доручити. І є результат- люди таки поповнюють армію.
Тому роблять те, що дає миттєвий результат.
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