stm написав:. Если бы ваша жена была прям очень несогласна вы бы были в разводе или сзч )
Ви ж знаєте що я до писаних вами законів відношусь трохи пофігістично. Закон мало написати в нього мають бути механізми. Штамп в паспорті для мене нічого не значить. Чоловіку воно нічого не дає, крім обовязків. Но якщо не міряти законом а фактично то ви праві, вибір між розводом і сзч. P/s я не справжній офіцер, мені армія не нравиться до білого каління, жодного дня б не був в мирний час. Просто іншого механізму для війни в України нема.
От мені цікаво шановне пансьтво, громадяни з юридичним ухилом в мисленні, ви як читаєте кримінальний кодекс нозофобією не страждаєте?
Так же, законы - это сухие и сложнонаписанные конструкции. Они бесстрастны и безэмоциональны. Хуже и эмоциональней проходит документирование свидетельств тяжких военных преступлений. Жертв насилия. Массовость привносит особый шарм мыслей.
Господар Вельзевула detroytred Ребята, вы серьёзно? 37-й год стал возможен не сразу. Подготовка к нему заняла лет 10, если не больше. Сделать это за один день невозможно. Разве что разрешить армии (даже не просто разрешить, а приказать) провести сплошные облавы по всей территории с правом "простреливать колени". Вот, правда, не возьмусь предсказывать последствия такого приказа/разрешения. Как внутри страны, так и на Западе. Боюсь, что поздно пить боржоми, когда почки отказали.
freeze написав:.......... АндрейМ живет до сих пор в идеальном мирном мире. А Бандерлог живет в жестокой реальной жизни. Естественно нынешнее законодательство слишком либерально, чтобы победить в этой войне.
чий світ реальніший це іще мож поспорити) Діло не стільки в ліберальності законодавства як в його виконанні. Закон більш менш, у виконанні є куди докручувати гайки. Хотя закон звичайно недолугий. І я вважаю що це зроблено навмисно. Є ж закони які трудно обійти, там аліменти на дітей чи правила дорожнього руху. Невже не можно було і цей чітко прописати? Лиш виїзд ухилянтам закордон закрили... і тепер про штраф, який чомусь так і не знімається. Невже трудно було зробити його прогресивним, як в деяких країнах з пдр? Не явився? Піврічного доходу в казну. І без всяких поправок, ну крім мінімального рівня для бомжів і ніщєбродів тисяч 30 грн. Влада навмисно йде найлегшим шляхом спираючись на волонтерів і добровольців. При війні на виснаження це тупік. Тут писали що волонтери можуть більш творчо підходити до рішення проблем) да, на певному часовому відрізку це плюс, но в довгострок централізована система і завжди переможе.
Всё верно. Проблема, по-моему, в том, что любое законодательство и любая правоохранительная система хорошо работает, когда нарушения единичные. Когда нарушение становится массовым, то система просто захлёбывается. Так же, как очень легко арестовать/разогнать одного протестующего (или можно даже просто не обращать внимание), но когда выходят с протестом десятки или сотни тысяч... Хотя почему не штрафуют, мне тоже не понятно. Не могут выловить для вручения постановления о штрафе?
Хотя почему не штрафуют, мне тоже не понятно. Не могут выловить для вручения постановления о штрафе?
На мою думку… Штрафами за визначенням мають займатись штатні клєрки ТЦК. Їх там всередині небагато, у кожного своя гора паперів, для цієї доп.нагрузки треба якісь додаткові люди. При цьому а що це дасть? Можливо колись будуть штрафи, не скоро. Бо можуть бути і апеляції, неявки в суди і інша тяганина. А головне, а де результат? Де рекрути?? Які треба на вчора. А от відловом займаються якраз не штатні клєоки, яких на пальцях. А «група оповіщення» зі складу батальйону ТРО , а конкретно рота охорони ТЦК. Цім бійцям не доручиш підготувати постанову про притягнення, а от спіймати і привести рекрута - можна доручити. І є результат- люди таки поповнюють армію. Тому роблять те, що дає миттєвий результат.
ЛАД написав:Проблема, по-моему, в том, что любое законодательство и любая правоохранительная система хорошо работает, когда нарушения единичные. Когда нарушение становится массовым, то система просто захлёбывается.
detroytred написав:"Він накопичує війська, щоб вдарити по нас і тиснути на нас сильніше. Це зрозуміла його тактика — зробити пресинг на всіх напрямках, лякати людей, бити ракетами, щоб дати кращі умови при тому чи іншому форматі закінчення війни. Але чому можна зробити перший крок — припинення вогню. Тому що Путін всі ці роки розказував всім, що Україна не хоче закінчення війни, що Україна зриває можливості припинення вогню, що Україна не хоче, щоб ця війна закінчилася", — зауважив український лідер.
А звичайний пересічний Lapay про це ще більше року тому наголошував. І отримував тут на горіхи від опонентів. Чому до можновладців тільки через отакий час дійшло - ? Лепей давав своє пояснення причини. __________________________________ Але в цій заяві є ще важливіше і дійсно неочікуване! --- "...щоб дати кращі умови при тому чи іншому форматі закінчення війни". Не щоб знищити тощо, а щоб дати кращі умови. Офігєть....... Яка зміна риторики.
К сожалению, пока что от этой смены риторики ничего не меняется. Кроме риторики. Но нам же не это важно? А вот как добиться результата? Я и год назад соглашался с Lapay и поддерживал его. Но и тогда задавал вопрос: "Как? И на каких условиях?"
Обновлено 23:43. Кипер подтвердил, что есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов. Мощные пожары вспыхнули на трех локациях, а также локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.