stm написав:. Если бы ваша жена была прям очень несогласна вы бы были в разводе или сзч )
Ви ж знаєте що я до писаних вами законів відношусь трохи пофігістично. Закон мало написати в нього мають бути механізми. Штамп в паспорті для мене нічого не значить. Чоловіку воно нічого не дає, крім обовязків. Но якщо не міряти законом а фактично то ви праві, вибір між розводом і сзч. P/s я не справжній офіцер, мені армія не нравиться до білого каління, жодного дня б не був в мирний час. Просто іншого механізму для війни в України нема.
От мені цікаво шановне пансьтво, громадяни з юридичним ухилом в мисленні, ви як читаєте кримінальний кодекс нозофобією не страждаєте?
Так же, законы - это сухие и сложнонаписанные конструкции. Они бесстрастны и безэмоциональны. Хуже и эмоциональней проходит документирование свидетельств тяжких военных преступлений. Жертв насилия. Массовость привносит особый шарм мыслей.
Господар Вельзевула detroytred Ребята, вы серьёзно? 37-й год стал возможен не сразу. Подготовка к нему заняла лет 10, если не больше. Сделать это за один день невозможно. Разве что разрешить армии (даже не просто разрешить, а приказать) провести сплошные облавы по всей территории с правом "простреливать колени". Вот, правда, не возьмусь предсказывать последствия такого приказа/разрешения. Как внутри страны, так и на Западе. Боюсь, что поздно пить боржоми, когда почки отказали.
freeze написав:.......... АндрейМ живет до сих пор в идеальном мирном мире. А Бандерлог живет в жестокой реальной жизни. Естественно нынешнее законодательство слишком либерально, чтобы победить в этой войне.
чий світ реальніший це іще мож поспорити) Діло не стільки в ліберальності законодавства як в його виконанні. Закон більш менш, у виконанні є куди докручувати гайки. Хотя закон звичайно недолугий. І я вважаю що це зроблено навмисно. Є ж закони які трудно обійти, там аліменти на дітей чи правила дорожнього руху. Невже не можно було і цей чітко прописати? Лиш виїзд ухилянтам закордон закрили... і тепер про штраф, який чомусь так і не знімається. Невже трудно було зробити його прогресивним, як в деяких країнах з пдр? Не явився? Піврічного доходу в казну. І без всяких поправок, ну крім мінімального рівня для бомжів і ніщєбродів тисяч 30 грн. Влада навмисно йде найлегшим шляхом спираючись на волонтерів і добровольців. При війні на виснаження це тупік. Тут писали що волонтери можуть більш творчо підходити до рішення проблем) да, на певному часовому відрізку це плюс, но в довгострок централізована система і завжди переможе.
Всё верно. Проблема, по-моему, в том, что любое законодательство и любая правоохранительная система хорошо работает, когда нарушения единичные. Когда нарушение становится массовым, то система просто захлёбывается. Так же, как очень легко арестовать/разогнать одного протестующего (или можно даже просто не обращать внимание), но когда выходят с протестом десятки или сотни тысяч... Хотя почему не штрафуют, мне тоже не понятно. Не могут выловить для вручения постановления о штрафе?
Хотя почему не штрафуют, мне тоже не понятно. Не могут выловить для вручения постановления о штрафе?
На мою думку… Штрафами за визначенням мають займатись штатні клєрки ТЦК. Їх там всередині небагато, у кожного своя гора паперів, для цієї доп.нагрузки треба якісь додаткові люди. При цьому а що це дасть? Можливо колись будуть штрафи, не скоро. Бо можуть бути і апеляції, неявки в суди і інша тяганина. А головне, а де результат? Де рекрути?? Які треба на вчора. А от відловом займаються якраз не штатні клєоки, яких на пальцях. А «група оповіщення» зі складу батальйону ТРО , а конкретно рота охорони ТЦК. Цім бійцям не доручиш підготувати постанову про притягнення, а от спіймати і привести рекрута - можна доручити. І є результат- люди таки поповнюють армію. Тому роблять те, що дає миттєвий результат.
ЛАД написав:Проблема, по-моему, в том, что любое законодательство и любая правоохранительная система хорошо работает, когда нарушения единичные. Когда нарушение становится массовым, то система просто захлёбывается.
detroytred написав:"Він накопичує війська, щоб вдарити по нас і тиснути на нас сильніше. Це зрозуміла його тактика — зробити пресинг на всіх напрямках, лякати людей, бити ракетами, щоб дати кращі умови при тому чи іншому форматі закінчення війни. Але чому можна зробити перший крок — припинення вогню. Тому що Путін всі ці роки розказував всім, що Україна не хоче закінчення війни, що Україна зриває можливості припинення вогню, що Україна не хоче, щоб ця війна закінчилася", — зауважив український лідер.
А звичайний пересічний Lapay про це ще більше року тому наголошував. І отримував тут на горіхи від опонентів. Чому до можновладців тільки через отакий час дійшло - ? Лепей давав своє пояснення причини. __________________________________ Але в цій заяві є ще важливіше і дійсно неочікуване! --- "...щоб дати кращі умови при тому чи іншому форматі закінчення війни". Не щоб знищити тощо, а щоб дати кращі умови. Офігєть....... Яка зміна риторики.
К сожалению, пока что от этой смены риторики ничего не меняется. Кроме риторики. Но нам же не это важно? А вот как добиться результата? Я и год назад соглашался с Lapay и поддерживал его. Но и тогда задавал вопрос: "Как? И на каких условиях?"
Обновлено 23:43. Кипер подтвердил, что есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов. Мощные пожары вспыхнули на трех локациях, а также локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.
ЛАД написав:Ребята, вы серьёзно? 37-й год стал возможен не сразу.
Звісно, що це образно, утрирування.
Мова про напрям. Компенсувати зовнішній тиск ворога за відсутності пряників можна лише збільшенням тиску всередині.
Порошенко отримав санкції ... замість уряду національної єдності. План стійкості може приймати ну дуже протилежні форми.
Результат? Та то вже зовсім інше питання. Спочатку завжди сам процес. Який сам по собі не рідко важливіший за результат)) Бо наслідків-результатів в будь-якому процесі не один-два, а багато. На фасад вивішується ж лише отой один-два.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 бер, 2025 08:46, всього редагувалось 1 раз.