ЛАД написав:

Letusrock написав: Hotab написав: Хіба у комбайнера якось інакше? Він отримував «якщо буде голод, то ти встаєш з дивану і сідаєш за комбайн, і за ті гроші, які МИ скажемо, а не які тебе влаштують». Таке тобі казали при отриманні зряплати на комбайні? Хіба у комбайнера якось інакше? Він отримував «якщо буде голод, то ти встаєш з дивану і сідаєш за комбайн, і за ті гроші, які МИ скажемо, а не які тебе влаштують». Таке тобі казали при отриманні зряплати на комбайні?

спитаю знайомих комбайнерів чи вони теж давали вони присягу молотити пшеницю не шкодуючи свого життя)) спитаю знайомих комбайнерів чи вони теж давали вони присягу молотити пшеницю не шкодуючи свого життя))

ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА

Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову

службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і

відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок,

накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів

України, зберігати державну і військову таємницю.

Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на

сторожі її свободи і незалежності.

Я присягаю ніколи не зрадити народу України.

Здесь нет ни слова ообязанности.Но в Союзе офицеру практически невозможно было уволиться из армии. Подписался - будь добр, 25 лет отдай.Солдаты служили 2 года и после этого не подразумевалось, что в случае чего он побежит добровольцем в армию. Присяга к этому не обязывала. После увольнения из армии хоть солдат, отслуживший 2 года (или вообще не служивший по каким-то причинам и не принимавший присяги, хотя это было редкостью), хоть офицер, отслуживший от звонка до звонка 25 лет, становились военнообязанными с абсолютно одинаковыми правами и обязанностями.Если незалежна Украина решила, что и от офицера не надо требовать 25 лет службы, а можно ограничиться всего 5 годами (или сколько там), то так тому и быть. Уволился из армии - и офицер точно такой же человек, как и солдат. С теми же правами и обязанностями. Не офицеры приняли такое решение, а государство.Так какие к ним претензии?Чем условный детройт хуже/лучше вас? Только тем, что он отслужил не 1,5 года как солдат, а минимум 5 лет? Он так же не обязан идти добровольцем, как и солдат.Повторю, это, а не офицера.