Обновлено 23:43. Кипер подтвердил, что есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов. Мощные пожары вспыхнули на трех локациях, а также локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.
К перемирию ...
А все кляті ухилянти. На цей раз одеські. На Сумщині ж нікую пів року не збивають - так ухилянти у всьому винні. Скільки нашому ПВО ще ухилянтів проти шахедів не вистачає? Яке ще законодавство потрібно, щоб мати можливість збивати КАБи?
Hotab написав:Хіба у комбайнера якось інакше? Він отримував «якщо буде голод, то ти встаєш з дивану і сідаєш за комбайн, і за ті гроші, які МИ скажемо, а не які тебе влаштують». Таке тобі казали при отриманні зряплати на комбайні?
спитаю знайомих комбайнерів чи вони теж давали вони присягу молотити пшеницю не шкодуючи свого життя))
ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю. Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1936-12#Text Здесь нет ни слова о пожизненной обязанности. Но в Союзе офицеру практически невозможно было уволиться из армии. Подписался - будь добр, 25 лет отдай. Солдаты служили 2 года и после этого не подразумевалось, что в случае чего он побежит добровольцем в армию. Присяга к этому не обязывала. После увольнения из армии хоть солдат, отслуживший 2 года (или вообще не служивший по каким-то причинам и не принимавший присяги, хотя это было редкостью), хоть офицер, отслуживший от звонка до звонка 25 лет, становились военнообязанными с абсолютно одинаковыми правами и обязанностями. Если незалежна Украина решила, что и от офицера не надо требовать 25 лет службы, а можно ограничиться всего 5 годами (или сколько там), то так тому и быть. Уволился из армии - и офицер точно такой же человек, как и солдат. С теми же правами и обязанностями. Не офицеры приняли такое решение, а государство. Так какие к ним претензии? Чем условный детройт хуже/лучше вас? Только тем, что он отслужил не 1,5 года как солдат, а минимум 5 лет? Он так же не обязан идти добровольцем, как и солдат. Повторю, это решение государства, а не офицера.
Важливо бачити ще що саме «ніколи» і не страждаючи дислексією розуміти значення того наступного слова. Екзамен з розуміння прочитаного потрібен Флайманам. З переказом іншими словами перед аудиторією. Можна не встаючи на стільчик.Четвертий диплом за це не дають, але у випадку факапа і попередні три не забирають.
Несколько знакомых работают в мвс, назк и ещё в интересных местах. Зарплата чистыми 55 тыс, 80 тыс. Это у специалиста. У начальника от 100 тысяч на руки. Весь день они пьют кофе, ржут, уходят с работы в 4. На обеде тусуются на дружбы народов. После обеда трут про помады, духи из брокарда. В то время, как какой-то бухгалтер за 35 тысяч на ТОВ света белого не видит. Они сделали это государство под себя. Сделали себе справки и брони. И жируют, кайфуют от жизни Они друг другу вручают докторов наук, не умея даже читать.
Один из знакомых из мвс: ходят на экскурсии в цирк! На экскурсии в музеи, прикиньте. Их тысячи, они ничего не делают. Они просто прожирают бабки налогоплательщиков. Причём часто американских. А ещё меня умиляет их социальная помощь. Боже как мило. Или премии, надбавки
ЛАД написав:37-й год стал возможен не сразу. Подготовка к нему заняла лет 10, если не больше. Сделать это за один день невозможно. Разве что разрешить армии (даже не просто разрешить, а приказать) провести сплошные облавы по всей территории с правом "простреливать колени".
ІМХО. Якщо таке станеться, то я точно взагалі буду проти існування такої держави. Непатріотично?
У США продовжуються скандальні випадки як видалення з сайту МО істоії чоршкірого бейсболиста Джеккі Робінсона (під час війни у 1944 його (мл.лейтинанта) намагались засудити за різні правопрорушення які він не здійснив)
ще одна курьозна новина: літак В-29 Enola Gay який скинув ядірну бомбу "Малюк" на Хіросима (Літак був названий на честь Еноли Ґей Тіббетс, матері командира і пілота Пола Тіббетса)- вирішили що має відношення до ГЄЇВ і всі фото літака були видалені з сайту МО і іншіх.Потім відновили)))
Ведучий жартує, що на фото треба додати підпись:Enola Gay No Homo (не гомосексуал)
співробітники твканалу FOX не соромлячись рекламують авто Tesla (типу , кожний сьогодні пійде і купить парочку)
акції Тесла (13грудня -436дол) впали до 236дол, тому всі причетні до політикі Трампа вимушені купити по авто(чи два на родину)??
Під час нещодавньої розмови з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп висловив незвичайну ідею: США можуть взяти під контроль українські АЕС. Навколо цієї заяви виникають дискусії, пише The New York Times.
"Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві", - зазначено в офіційній заяві Білого дому. "Американська власність на ці станції була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури".
Ця пропозиція викликала подив у Києві. Президент Зеленський дав зрозуміти, що українські атомні електростанції є державними і не підлягають приватизації, хоча він позитивно оцінив можливість економічної співпраці зі США. При цьому він уточнив, що питання про передачу власності США не обговорювалося безпосередньо.