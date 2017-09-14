prodigy написав:У США продовжуються скандальні випадки як видалення з сайту МО істоії чоршкірого бейсболиста Джеккі Робінсона (під час війни у 1944 його (мл.лейтинанта) намагались засудити за різні правопрорушення які він не здійснив)
ще одна курьозна новина: літак В-29 Enola Gay який скинув ядірну бомбу "Малюк" на Хіросима (Літак був названий на честь Еноли Ґей Тіббетс, матері командира і пілота Пола Тіббетса)- вирішили що має відношення до ГЄЇВ і всі фото літака були видалені з сайту МО і іншіх.Потім відновили)))
Ведучий жартує, що на фото треба додати підпись:Enola Gay No Homo (не гомосексуал)
співробітники твканалу FOX не соромлячись рекламують авто Tesla (типу , кожний сьогодні пійде і купить парочку)
акції Тесла (13грудня -436дол) впали до 236дол, тому всі причетні до політикі Трампа вимушені купити по авто(чи два на родину)??
Бетон написав:Несколько знакомых работают в мвс, назк и ещё в интересных местах. Зарплата чистыми 55 тыс, 80 тыс. Это у специалиста. У начальника от 100 тысяч на руки. Весь день они пьют кофе, ржут, уходят с работы в 4. На обеде тусуются на дружбы народов. После обеда трут про помады, духи из брокарда. В то время, как какой-то бухгалтер за 35 тысяч на ТОВ света белого не видит. Они сделали это государство под себя. Сделали себе справки и брони. И жируют, кайфуют от жизни Они друг другу вручают докторов наук, не умея даже читать.
Ще й пенсія з "інвалідності" майже така ж. Так і я про це. Але деякі тут ментів на фронт ні-ні, тільки артрозників, епілептиків і т.д. Напевно, кращі воїни з них вийдуть..
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 21 бер, 2025 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Друже, може трішки збавимо обороти? Один вчора пішов на пожиттєве, інший сьогодні на пару тижнів. Але там все зрозуміло. От вас мені б не хотілось втратити, інколи ви пишете цікаво. Щодо зп.. Я б в Києві не хотів на 80 кгрн. Для Києва мені це мало. В Херсоні чи Чернігові - ок., А хто що робить чи ні , та воно збоку завжди так. Мені так он Флайман флудить цілими днями і нічого не робить. Але ж по легенді 5 має. Отже щось же та робить.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 21 бер, 2025 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Чудаку якому загрожує мобілізація розповідають про його права і що він програв гру дурак, чудаки, яким НЕ загрожує мобілізація, які відмазали сина/чоловіка, є з закордону. Тим часом коли зайшовши на ворк юа висить оголошення про потребу в медсестрі(жін рід).
Андрій, не корміть тролів. Он бетон ще добре підсумував, нічого додати. І ні в кого немає бажання вирішувати ці проблеми. Філосовська тема. Як можуть закордонні партнери нам давати гроші, вони ж бачать все/частково. В мене є тільки одна відповідть що вони в 'темі'.
freeze написав:Он задался целью получить карту поляка. И за пару месяцев он это сделал.
Це було давно. Зараз можна тільки якщо це була бабуся/дідусь. КП дає право на отримання допомоги, і дуже пришвидшує паспорт. Молодець мужик.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в П'ят 21 бер, 2025 10:36, всього редагувалось 1 раз.
хто саме, з команди пропагандистів чи із "предатєлєй" ?
prodigy написав:
Якщо я доживу до 60-70р то впевнений теж стану prodigy, діти виростуть, емігрують, батьки відійдуть, тоді можна й геополітикою зайнятись.. Я без підкола, серйозно. Знаю ви багатьох тут недолюблюєте, але спробуйте подивитись на все зі сторони опонента)
hxbbgaf написав: Забагато їх тих государєвих людей як для воюючої країни. От кого і від кого охороняє муніципальна охорона? 6 000 000 - це щось зі стелі. У нас всього придатних чоловіків мобілізаційного віку, напевно, зараз стільки. Із них 1.5 млн. тільки заброньованих. https://epravda.com.ua/news/2024/10/9/720382/ А ще усілякі доглядальники, багатодітні, нелегальні втікачі, колишні і нинішні засуджені (кожен рік в України засуджуються 70-90 тис. осіб) і т.д.
у 2019 році за вироками, що набрали законної сили, місцевими загальними судами засуджено 70 375 осіб, що на 25,8 % менше порівняно з 2015 роком.
І підростаючі, до 22, в основному, або в ВУЗах, або закордоном, залишаються 22-25.
В новостях писали,что 6 лямов не обновилось. Если вы правы, то тогда финал придет быстрее.Тоже хлеб. Ожидание казни хуже самой казни!
По-перше, то дані на липень минулого року, скільки вже після того оновились, пройшли ВЛК і т.д. По-друге, дані, як уже казалось, зі стелі
За попередніми розрахунками міноборони, загальна кількість військовозобов'язаних в Україні може складати до 11 млн осіб, тобто виходить, що близько 6 млн чоловіків взагалі не оновили свої дані і не надали актуальну інформацію про себе ТЦК. Щоправда, не дуже зрозуміло, як саме військове командування вирахувало ці дані.
А мали б бути точні дані. Куди все подівалось? Всі ще в школі ставали на облік, прохоили комісії, щоби що? Щоб це все випарувалось і ніхто не знав ніяких цифр? І незрозуміло, скільки з них млн. за кордоном, скільки мертві душі, мабуть, десь мільйон це 55-60, тобіш, фактично, не бійці. Фінал зрозумілий, якщо сподіватись тільки на артрозників з епілептиками і катати їх по частинам, як ото в темі на фупі почитайте, а не почати мобілізовувати тих всіх силовиків, про яких я писав, та відставників, потім тих, хто просто здоровий і підготовлений, служив, має кафедру, повністю придатний, а вже потім решту, а не навпаки, як зараз відбувається.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 21 бер, 2025 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:По твоему, гос чиновники это счастье? Ну ничего, посмотрим
гос.чиновники сьогодні тільки по блату
Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба призначив В’ячеслава Безрука директором держпідприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ».
Контракт В’ячеслава Безрука діятиме на період воєнного стану та три місяці після його завершення. До призначення обов’язки керівника виконував В’ячеслав Глазун. Кандидатуру Безрука погодив Кабмін 14 березня.
Безрук працював в Одеському порту зам.нач. митниці(має звязки), першим наказом відмінив премії (які начальникі нараховували собі за ризик, під час повітряних тривог порт не припеняв роботу). Досвіду в керівництві підприємством такого рівня ноль, побачимо скільки протримається (зарплата умов 150к в місяць+ премії які самі собі нараховують)