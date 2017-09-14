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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13316133171331813319
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 11:11

Грошей нема, але тримайтесь

FB:

15-річний підліток тиждень виготовляє вибухівку вдома і ніхто з батьків про це не здогадується. Я впевнена, хтось із вас зараз скаже: сепари, ватники, ждуни. Ні. Вони абсолютно нормальні. Просто багато працюють, просто довіряють, ну, любить дитина щось майструвати, "хімічити" - хіба це погано?
Скажіть, коли ви востаннє заглядали в ящик з-під іграшок або переривали дитячу шафу в пошуках чогось забороненого? Чи читаєте ви листування дитини? Це ж ненормально, скажете ви, постійно підозрювати свою дитину!
Абсолютна більшість батьків, чиї діти співпрацювали з російськими спецслужбами, не знали про це.
Це не знімає з них відповідальності, просто треба розуміти: "моя дитина цього ніколи не зробить" - може бути хибною думкою.
БАТЬКАМ: Днями на Нетфліксі вийшов короткий серіал "Юнацтво" (Adolescence), де підлітка звинувачують у вбивстві. Я вже добу під враженням. Подивіться, й багато чого стане зрозуміло.
Але просто сьогодні, просто зараз поговоріть з дитиною, й завтра поговоріть, взагалі - говоріть щодня, й не тільки про теракти.
Найменшому завербованому всього 12 років. Масштаби злочинів - шалені. Тільки військових автівок по Україні діти знищили понад чотири сотні. А ще вони підпалюють сільради, пошти, фотографують військові частини, поліцію, підривають відділки, влаштовують теракти й диверсії.
Немає значення - захід чи схід, скоюють злочини у Харкові й у Франику. Ті хто ходить в школу, й ті, хто навчається онлайн.
Головний мотив - гроші.
Якщо говорити про Харківщину, лише один з завербованих росією мав неприязнь до України. Інші - просто хотіли заробити. І їм російські спецслужби обіцяли суми, від яких навіть у дорослого запаморочиться в голові - тисячі доларів.
БІЗНЕСУ: Як думаєте, чи може виправити ситуацію зайнятість дітей? Якби в них була можливість легального підробітку: саджати клумби, допомагати ремонтувати чи мити авто, збирати роботів? Я знаю, це головняк - говорила якось з підприємцем, який в повномасштабку через брак фахівців взяв на роботу близько 10 студентів з метою всьому навчити, виховати собі кадри. В результаті лишився один студент. Але якщо ми врятуємо хоча б одну дитину - це вже добре!
ДІТЯМ:
Далі інформація для тебе, друже.
Ти пам'ятаєш гру Синій кит? Там де "куратори" давали завдання намалювати кита на руці, потім - порізати тіло, й врешті стрибнути з багатоповерхівки. Це дуже схоже. Тобі дають завдання від найпростішого до складного, й у фіналі смерть. Ну, або тюрма.
Повір, варіантів фіналу лише два, бо спецслужби росії, які завербували тебе, зробили все, щоб захистити себе - їх вкрай складно вирахувати, майже нереально притягнути до відповідальності. Але вирахувати тебе - питання часу. Це відбувається вже за кілька годин після скоєння злочину, інколи потрібно кілька днів чи тижнів. Й за тобою прийдуть. Тебе сто відсотків вирахують. Я говорила з прокурором Олександром Шевченком, він начальник відділу захисту інтересів дітей Харківської обласної прокуратури, каже - майже всі злочини на Харківщині розкриті, а ті, які ще рахуються як не розкриті - це питання короткого проміжку часу.
Тобто не сьогодні - завтра у твої двері постукають співробітники СБУ.
Бо ти шкодиш своїй країні, тим, хто тебе захищає, хто віддає своє життя, щоб ти вчився, гуляв з друзями, ходив в кіно. Ти підриваєш авто військового, який щойно повернувся з окопу, де бився за тебе. Ти підриваєш поліцію, яка під обстрілами збирає уламки авіабомби, якою росіяни хотіли вбити тебе і твоїх рідних. Ти виготовляєш бомбу, просто заради нових кросівок, а ця бомба вбиває людей.
Не переконуй себе, що не робиш нічого поганого. Ти знаєш, що це погано.
Спершу вони попросять тебе зробити щось невинне, приміром, розклеїти оголошення і навіть заплатять кілька сотень гривень. Потім написати якісь образи на ТЦК чи українську владу або зробити фото якогось відділку поліції, або електропідстанції, або військової частини. Й також заплатять. На цьому етапі вони перевіряють чи піддаєшся ти вербуванню. Ти погодився? Все - ти на гачку.
Потім скажуть підкласти бомбу. За це вони обіцятимуть від 1 до 8 тисяч доларів, але нікому ці гроші не заплатили, чуєш? Вони будуть погрожувати тобі або твоїм рідним (пам'ятаєш, як в Синьому киті: "Я знаю твою адресу і телефон твоєї мами"?) Вони можуть бути дружніми й брати "на пацана", або запевняти тебе, що це не бомба. Але знай, там бомба і вона вбиває.
Вона вибухне там, де ти її покладеш і вб'є людей, й, можливо, тебе.
На Харківщині російські спецслужби підірвали підлітка, коли той передавав вибухівку військовому. Обидва загинули. Ти чув про Франківськ? Російські спецслужби підірвали бомбу, яку хлопці виготовили й несли на вокзал. Один загинув, другий - без ніг. Тому, що без ніг ще й загрожує тюрма. Бо це тяжкий злочин, санкція статті - довічне ув'язнення.
Я не буду тобі брехати, навряд ти сядеш довічно, бо ти дитина, але ти сядеш надовго - це точно.
А там, за ґратами, нікому не подобається.
Я говорила з дітьми, які вчинили теракти й диверсії, вони зараз в СІЗО, в камері.
Знаєш про що вони шкодують? Ну, крім того, що повелися на ворожі спецслужби. Вони шкодують, що не можуть гуляти як раніше.
Ти зможеш там гуляти, але на тюремному подвір'ї. Й не з друзями, а зі співкамерниками, й не скільки хочеш, а не більше двох годин, і ти не зможеш прийти додому, ти повернешся в камеру.
А всі, з ким я говорила, хочуть додому.
Але це неможливо, вони вчинили тяжкі злочини.
То ж, ще раз: якщо ти вже почав співпрацю з російськими спецслужбами, знай - на тебе чекає два фінали - смерть або тюрма.
Але є ще один варіант.
Ти розказуєш про це мамі, татові, вчительці, поліцейському, тренеру, можеш написати мені.
Ми допоможемо тобі.
Я допоможу тобі. Обіцяю, зроблю все, що зможу.
Просто зараз напиши мені.
ВСІМ: В коментарях, під час поширень позначайте в зірок, стрімерів відеоігор, спортсменів тощо, просіть їх записати звернення, написати дописи. Ми маємо протидіяти російським спецслужбам. Ми маємо достукатися до наших дітей.
Ми маємо вберегти їх.
(на фото 15-річний хлопець, який у грудні 2024 року виготовив і заклав вибухівку під відділом поліції у Харкові. Фото Нацполіції).
flyman
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