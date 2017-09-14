15-річний підліток тиждень виготовляє вибухівку вдома і ніхто з батьків про це не здогадується. Я впевнена, хтось із вас зараз скаже: сепари, ватники, ждуни. Ні. Вони абсолютно нормальні. Просто багато працюють, просто довіряють, ну, любить дитина щось майструвати, "хімічити" - хіба це погано? Скажіть, коли ви востаннє заглядали в ящик з-під іграшок або переривали дитячу шафу в пошуках чогось забороненого? Чи читаєте ви листування дитини? Це ж ненормально, скажете ви, постійно підозрювати свою дитину! Абсолютна більшість батьків, чиї діти співпрацювали з російськими спецслужбами, не знали про це. Це не знімає з них відповідальності, просто треба розуміти: "моя дитина цього ніколи не зробить" - може бути хибною думкою. БАТЬКАМ: Днями на Нетфліксі вийшов короткий серіал "Юнацтво" (Adolescence), де підлітка звинувачують у вбивстві. Я вже добу під враженням. Подивіться, й багато чого стане зрозуміло. Але просто сьогодні, просто зараз поговоріть з дитиною, й завтра поговоріть, взагалі - говоріть щодня, й не тільки про теракти. Найменшому завербованому всього 12 років. Масштаби злочинів - шалені. Тільки військових автівок по Україні діти знищили понад чотири сотні. А ще вони підпалюють сільради, пошти, фотографують військові частини, поліцію, підривають відділки, влаштовують теракти й диверсії. Немає значення - захід чи схід, скоюють злочини у Харкові й у Франику. Ті хто ходить в школу, й ті, хто навчається онлайн. Головний мотив - гроші. Якщо говорити про Харківщину, лише один з завербованих росією мав неприязнь до України. Інші - просто хотіли заробити. І їм російські спецслужби обіцяли суми, від яких навіть у дорослого запаморочиться в голові - тисячі доларів. БІЗНЕСУ: Як думаєте, чи може виправити ситуацію зайнятість дітей? Якби в них була можливість легального підробітку: саджати клумби, допомагати ремонтувати чи мити авто, збирати роботів? Я знаю, це головняк - говорила якось з підприємцем, який в повномасштабку через брак фахівців взяв на роботу близько 10 студентів з метою всьому навчити, виховати собі кадри. В результаті лишився один студент. Але якщо ми врятуємо хоча б одну дитину - це вже добре! ДІТЯМ: Далі інформація для тебе, друже. Ти пам'ятаєш гру Синій кит? Там де "куратори" давали завдання намалювати кита на руці, потім - порізати тіло, й врешті стрибнути з багатоповерхівки. Це дуже схоже. Тобі дають завдання від найпростішого до складного, й у фіналі смерть. Ну, або тюрма. Повір, варіантів фіналу лише два, бо спецслужби росії, які завербували тебе, зробили все, щоб захистити себе - їх вкрай складно вирахувати, майже нереально притягнути до відповідальності. Але вирахувати тебе - питання часу. Це відбувається вже за кілька годин після скоєння злочину, інколи потрібно кілька днів чи тижнів. Й за тобою прийдуть. Тебе сто відсотків вирахують. Я говорила з прокурором Олександром Шевченком, він начальник відділу захисту інтересів дітей Харківської обласної прокуратури, каже - майже всі злочини на Харківщині розкриті, а ті, які ще рахуються як не розкриті - це питання короткого проміжку часу. Тобто не сьогодні - завтра у твої двері постукають співробітники СБУ. Бо ти шкодиш своїй країні, тим, хто тебе захищає, хто віддає своє життя, щоб ти вчився, гуляв з друзями, ходив в кіно. Ти підриваєш авто військового, який щойно повернувся з окопу, де бився за тебе. Ти підриваєш поліцію, яка під обстрілами збирає уламки авіабомби, якою росіяни хотіли вбити тебе і твоїх рідних. Ти виготовляєш бомбу, просто заради нових кросівок, а ця бомба вбиває людей. Не переконуй себе, що не робиш нічого поганого. Ти знаєш, що це погано. Спершу вони попросять тебе зробити щось невинне, приміром, розклеїти оголошення і навіть заплатять кілька сотень гривень. Потім написати якісь образи на ТЦК чи українську владу або зробити фото якогось відділку поліції, або електропідстанції, або військової частини. Й також заплатять. На цьому етапі вони перевіряють чи піддаєшся ти вербуванню. Ти погодився? Все - ти на гачку. Потім скажуть підкласти бомбу. За це вони обіцятимуть від 1 до 8 тисяч доларів, але нікому ці гроші не заплатили, чуєш? Вони будуть погрожувати тобі або твоїм рідним (пам'ятаєш, як в Синьому киті: "Я знаю твою адресу і телефон твоєї мами"?) Вони можуть бути дружніми й брати "на пацана", або запевняти тебе, що це не бомба. Але знай, там бомба і вона вбиває. Вона вибухне там, де ти її покладеш і вб'є людей, й, можливо, тебе. На Харківщині російські спецслужби підірвали підлітка, коли той передавав вибухівку військовому. Обидва загинули. Ти чув про Франківськ? Російські спецслужби підірвали бомбу, яку хлопці виготовили й несли на вокзал. Один загинув, другий - без ніг. Тому, що без ніг ще й загрожує тюрма. Бо це тяжкий злочин, санкція статті - довічне ув'язнення. Я не буду тобі брехати, навряд ти сядеш довічно, бо ти дитина, але ти сядеш надовго - це точно. А там, за ґратами, нікому не подобається. Я говорила з дітьми, які вчинили теракти й диверсії, вони зараз в СІЗО, в камері. Знаєш про що вони шкодують? Ну, крім того, що повелися на ворожі спецслужби. Вони шкодують, що не можуть гуляти як раніше. Ти зможеш там гуляти, але на тюремному подвір'ї. Й не з друзями, а зі співкамерниками, й не скільки хочеш, а не більше двох годин, і ти не зможеш прийти додому, ти повернешся в камеру. А всі, з ким я говорила, хочуть додому. Але це неможливо, вони вчинили тяжкі злочини. То ж, ще раз: якщо ти вже почав співпрацю з російськими спецслужбами, знай - на тебе чекає два фінали - смерть або тюрма. Але є ще один варіант. Ти розказуєш про це мамі, татові, вчительці, поліцейському, тренеру, можеш написати мені. Ми допоможемо тобі. Я допоможу тобі. Обіцяю, зроблю все, що зможу. Просто зараз напиши мені. ВСІМ: В коментарях, під час поширень позначайте в зірок, стрімерів відеоігор, спортсменів тощо, просіть їх записати звернення, написати дописи. Ми маємо протидіяти російським спецслужбам. Ми маємо достукатися до наших дітей. Ми маємо вберегти їх. (на фото 15-річний хлопець, який у грудні 2024 року виготовив і заклав вибухівку під відділом поліції у Харкові. Фото Нацполіції).
hxbbgaf написав:А мали б бути точні дані. Куди все подівалось? Всі ще в школі ставали на облік, прохоили комісії, щоби що? Щоб це все випарувалось і ніхто не знав ніяких цифр? І незрозуміло, скільки з них млн. за кордоном, скільки мертві душі, мабуть, десь мільйон це 55-60, тобіш, фактично, не бійці. Фінал зрозумілий, якщо сподіватись тільки на артрозників з епілептиками і катати їх по частинам, як ото в темі на фупі почитайте, а не почати мобілізовувати тих всіх силовиків, про яких я писав, та відставників, потім тих, хто просто здоровий і підготовлений, служив, має кафедру, повністю придатний, а вже потім решту, а не навпаки, як зараз відбувається.
нема ніяких точних даних. Тому шо совіцьку систему розвалили а нову не відновили ) В совіцькій жек це не тільки комунальне піприємство, але і система контролю.військові столи при сільрадах теж багато де закрили разом з сільрадами. Робота була тільки офіційна і контрольована державою. Зараз велика маса населення поза державою. Не кажучи навіть про заробітчан. Але й на контрольованих "державних" підприємствах облік похєрян. Для прикладу в мене після кафедри була справка на совіцькій папіросній бумазі - щось там видано молодшому лейтенанту в звязку з відсутністю книжечок. а за книжечку вони наївно хтіли 8 бутилок горілки. Ксероксу з тієї пісульки кругом вистачало, завіряти в нотаріуса його не треба було.... Не буде держава масово мобілізувати ні чиновників ні поліцію. Це ресурс держапарату. Внутрішній тиск в країні збільшується, тому і поліції і всякого регулювання буде більше. А те що частину "поліції" таки беруть на фронт це тільки додатковий стимул лояльності до системи. Фуп порожній форум, забагато городських сумасшедших. Тут все таки клуб по інтересам, а не політична сварка в тролейбусі)
❗️Україна зможе звільнити ЗАЕС, прийнявши пропозицію передати державні АЕС у власніть США, – Reuters.
▪️За цим планом, росія не лише буде змушена вивести війська із захопленої станції, яка опиниться в американській власності; ▪️Більш важливим є те, що ЗАЕС не може функціонувати як окремий об’єкт, тому рф буде недостатньо передати одну станцію; ▪️За словами експертів, США у випадку контролю над ЗАЕС знадобиться і сусідня теплова електростанція, яка наразі окупована росією, а також сусідні н.п., включно з Енергодаром, та автомобільний коридор до підконтрольного міста Запоріжжя.
Таким чином, претензія США на ЗАЕС може призвести до звільнення тисяч квадратних кілометрів нині окупованої української території.
stm написав:Это не противоречит конституции и духу статьи 65. Слова примусова - это осознанное жульничество.
Ога. Фольклор, шахрайство))
2. Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в пунктах 3-15 частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.
4. Особи, зазначені у пунктах 1-5 частини третьої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.
6) особи, стосовно яких у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
5. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10 - 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
6. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. https://protocol.ua/ua/pro_mobilizatsiy ... tattya_23/ ______________________________ Це вам, як приклади, хто саме МОЖЕ бути тільки ДОБРОВІЛЬНО призваним.
Всі інші тоді призиваються по мобілізації як? Якщо саме тільки, наприклад, цим визначили можливість добровільно. ____________________________ Ще є визначені додаткові можливості тим, хто без повістки (тобто добровільно) прийшов призватися. Кажись - два місяці на свої потреби і т.д.
Ще є рекрутингові центри. До яких добровільно приходять і тому мають можливості додаткові (ознайомитися,обрати частину і т.д.), ніж якщо призвитися ТЦК.
Смотрите, вы пытаетесь найти противопоставить 2 вида одной мобилизации. Мобилизация - это процесс, 2 его части: 1) человек пришел в ТЦК и 2) ТЦК пришел к человеку. Это не антонимы, а 2 варианта единого целого. Именно благодаря моим родителям, для которых образование детей - это прям приоритет, у нас появились "словари Даля", не что бы быть как все, а что бы мне показали что в написании сочинений, что бы не использовать постоянно одинаковые слова, можно взять словарь и найти синонимы и уже сочинение приобретает более визуально сложный вид. Лучшая оценка знаний светит. Семантика слов добровольно и антипод - принудительно. Но если это мобилизация, то она одна и не противоречит публичному договору. Будет 2 варианта: не добровольно и принудительно, а добровольно и пришел сам или попросили. Ибо человек должен в обществе соблюдать публичный договор, что мобилизация и ограничение определенных прав - это норма договора и все граждане могут быть призваны по додатку к публичному договору ст65 говорит что будет додаток закон о мобилизации.
BeneFuckTor написав:Підсумую що прочитав за останні 20 сторінок.
Чудаку якому загрожує мобілізація розповідають про його права і що він програв гру дурак, чудаки, яким НЕ загрожує мобілізація, які відмазали сина/чоловіка, є з закордону. Тим часом коли зайшовши на ворк юа висить оголошення про потребу в медсестрі(жін рід).
Андрій, не корміть тролів. Он бетон ще добре підсумував, нічого додати. І ні в кого немає бажання вирішувати ці проблеми. Філосовська тема. Як можуть закордонні партнери нам давати гроші, вони ж бачать все/частково. В мене є тільки одна відповідть що вони в 'темі'.
freeze написав:Он задался целью получить карту поляка. И за пару месяцев он это сделал.
Це було давно. Зараз можна тільки якщо це була бабуся/дідусь. КП дає право на отримання допомоги, і дуже пришвидшує паспорт. Молодець мужик.
У меня для вас печальная новость: если миллионер Бетон выбирает Бдыгощ, то... Продолжите мысль относительно ваших перспектив Для информации с лета 2023 я использую фразу "ум покинул Украину" глядя на специалистов с которыми работаю. И благодаря мобилизации как катализатору хороший специалист с руками сейчас может брать 25$/час и будет на расхват. Может работать в чёрную за полную 25$, а может -6% ставку выбрать +ЕСВ от минималки. В США работа 29$/час минус налоги есть средней зарплатой. К чему же я клоню... Сбилась с мысли цифр резко.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 21 бер, 2025 12:08, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав: Забагато їх тих государєвих людей як для воюючої країни. От кого і від кого охороняє муніципальна охорона? 6 000 000 - це щось зі стелі. У нас всього придатних чоловіків мобілізаційного віку, напевно, зараз стільки. Із них 1.5 млн. тільки заброньованих. https://epravda.com.ua/news/2024/10/9/720382/ А ще усілякі доглядальники, багатодітні, нелегальні втікачі, колишні і нинішні засуджені (кожен рік в України засуджуються 70-90 тис. осіб) і т.д. у 2019 році за вироками, що набрали законної сили, місцевими загальними судами засуджено 70 375 осіб, що на 25,8 % менше порівняно з 2015 роком.
І підростаючі, до 22, в основному, або в ВУЗах, або закордоном, залишаються 22-25.
В новостях писали,что 6 лямов не обновилось. Если вы правы, то тогда финал придет быстрее.Тоже хлеб. Ожидание казни хуже самой казни!
По-перше, то дані на липень минулого року, скільки вже після того оновились, пройшли ВЛК і т.д. По-друге, дані, як уже казалось, зі стелі
За попередніми розрахунками міноборони, загальна кількість військовозобов'язаних в Україні може складати до 11 млн осіб, тобто виходить, що близько 6 млн чоловіків взагалі не оновили свої дані і не надали актуальну інформацію про себе ТЦК. Щоправда, не дуже зрозуміло, як саме військове командування вирахувало ці дані.
А мали б бути точні дані. Куди все подівалось? Всі ще в школі ставали на облік, прохоили комісії, щоби що? Щоб це все випарувалось і ніхто не знав ніяких цифр? І незрозуміло, скільки з них млн. за кордоном, скільки мертві душі, мабуть, десь мільйон це 55-60, тобіш, фактично, не бійці. Фінал зрозумілий, якщо сподіватись тільки на артрозників з епілептиками і катати їх по частинам, як ото в темі на фупі почитайте, а не почати мобілізовувати тих всіх силовиків, про яких я писав, та відставників, потім тих, хто просто здоровий і підготовлений, служив, має кафедру, повністю придатний, а вже потім решту, а не навпаки, як зараз відбувається.
Вы реально верите, что этот будет пилить сук, на котором сидит?
❗️Україна зможе звільнити ЗАЕС, прийнявши пропозицію передати державні АЕС у власніть США, – Reuters.
▪️За цим планом, росія не лише буде змушена вивести війська із захопленої станції, яка опиниться в американській власності; ▪️Більш важливим є те, що ЗАЕС не може функціонувати як окремий об’єкт, тому рф буде недостатньо передати одну станцію; ▪️За словами експертів, США у випадку контролю над ЗАЕС знадобиться і сусідня теплова електростанція, яка наразі окупована росією, а також сусідні н.п., включно з Енергодаром, та автомобільний коридор до підконтрольного міста Запоріжжя.
Таким чином, претензія США на ЗАЕС може призвести до звільнення тисяч квадратних кілометрів нині окупованої української території.
❗️Україна зможе звільнити ЗАЕС, прийнявши пропозицію передати державні АЕС у власніть США, – Reuters.
▪️За цим планом, росія не лише буде змушена вивести війська із захопленої станції, яка опиниться в американській власності; ▪️Більш важливим є те, що ЗАЕС не може функціонувати як окремий об’єкт, тому рф буде недостатньо передати одну станцію; ▪️За словами експертів, США у випадку контролю над ЗАЕС знадобиться і сусідня теплова електростанція, яка наразі окупована росією, а також сусідні н.п., включно з Енергодаром, та автомобільний коридор до підконтрольного міста Запоріжжя.
Таким чином, претензія США на ЗАЕС може призвести до звільнення тисяч квадратних кілометрів нині окупованої української території.
stm написав:Это не противоречит конституции и духу статьи 65. Слова примусова - это осознанное жульничество.
Ога. Фольклор, шахрайство))
2. Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в пунктах 3-15 частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.
4. Особи, зазначені у пунктах 1-5 частини третьої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.
6) особи, стосовно яких у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
5. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10 - 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
6. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. https://protocol.ua/ua/pro_mobilizatsiy ... tattya_23/ ______________________________ Це вам, як приклади, хто саме МОЖЕ бути тільки ДОБРОВІЛЬНО призваним.
Всі інші тоді призиваються по мобілізації як? Якщо саме тільки, наприклад, цим визначили можливість добровільно. ____________________________ Ще є визначені додаткові можливості тим, хто без повістки (тобто добровільно) прийшов призватися. Кажись - два місяці на свої потреби і т.д.
Ще є рекрутингові центри. До яких добровільно приходять і тому мають можливості додаткові (ознайомитися,обрати частину і т.д.), ніж якщо призвитися ТЦК.
Смотрите, вы пытаетесь найти противопоставить 2 вида одной мобилизации. Мобилизация - это процесс, 2 его части: 1) человек пришел в ТЦК и 2) ТЦК пришел к человеку. Это не антонимы, а 2 варианта единого целого. Именно благодаря моим родителям, для которых образование детей - это прям приоритет, у нас появились "словари Даля", не что бы быть как все, а что бы мне показали что в написании сочинений, что бы не использовать постоянно одинаковые слова, можно взять словарь и найти синонимы и уже сочинение приобретает более визуально сложный вид. Лучшая оценка знаний светит. Семантика слов добровольно и антипод - принудительно. Но если это мобилизация, то она одна и не противоречит публичному договору. Будет 2 варианта: не добровольно и принудительно, а добровольно и пришел сам или попросили. Ибо человек должен в обществе соблюдать публичный договор, что мобилизация и ограничение определенных прав - это норма договора и все граждане могут быть призваны по додатку к публичному договору ст65 говорит что будет додаток закон о мобилизации.
Ніііт. Читайте текст. Можна по буквах.
Там є навіть чітко про "Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою." Тобто абсолютно немає значення хто до кого прийшов.
І це ви не розумієте, що таке мобілізація. Що це за процес. І що мова в даному випадку йде про призов на військову службу. Призов на військову службу під час мобілізації.
Так от оцей призов на військову службу під час мобілізації для одних категорій громадян лише за їх згодою -- тобто в добровільному порядку (добровільно); а для інших -- примусово (недобровільно), тобто з причини, що їх визначили призвати на військову службу під час мобілізації незалежноо від їх згоди-незгоди.
Словник Даля вам не допоможе в цьому питанні. Так само, як не допоміг зі списками в наказі по особовому складу. "Лучшая оценка знаний светит". Комедія продовжується.
Мобілізація саме для того і впроваджується --- аби для більшості громадян отой добровільний призов громадян на військову службу за звичайного часу був замінений на призов на військову службу недобровільний - в особливий період.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 бер, 2025 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Эпиграф: Мужик пробил колесо, припарковался на обочине, достает домкрат и начинает снимать колесо. Тут подходит другой мужик: — Ты че делаешь? — Да вот, колесо снимаю Второй мужик достал монтировку, как даст по лобовому стеклу: — А я, пожалуй, магнитолу возьму.
Xenon написав:
❗️Україна зможе звільнити ЗАЕС, прийнявши пропозицію передати державні АЕС у власніть США, – Reuters.
▪️За цим планом, росія не лише буде змушена вивести війська із захопленої станції, яка опиниться в американській власності; ▪️Більш важливим є те, що ЗАЕС не може функціонувати як окремий об’єкт, тому рф буде недостатньо передати одну станцію; ▪️За словами експертів, США у випадку контролю над ЗАЕС знадобиться і сусідня теплова електростанція, яка наразі окупована росією, а також сусідні н.п., включно з Енергодаром, та автомобільний коридор до підконтрольного міста Запоріжжя.
Таким чином, претензія США на ЗАЕС може призвести до звільнення тисяч квадратних кілометрів нині окупованої української території.
Если отбросить эмоции, возникает вопрос: насколько активно и какими средствами США будут готовы защищать свою "новую собственность"? Желание Трампа помародерить понятно, но в воздухе ощутимо запахло мировой войной в горячей стадии.