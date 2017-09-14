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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 12:40
detroytred написав:
Ніііт.
Читайте текст. Можна по буквах.
Там є навіть чітко про "Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою."
Тобто абсолютно немає значення хто до кого прийшов.
І це ви не розумієте, що таке мобілізація. Що це за процес.
І що мова в даному випадку йде про призов на військову службу.
Призов на військову службу під час мобілізації.
Так от оцей призов на військову службу під час мобілізації для одних категорій громадян лише за їх згодою -- тобто в добровільному порядку (добровільно); а для інших -- примусово (недобровільно), тобто з причини, що їх визначили призвати на військову службу під час мобілізації незалежноо від їх згоди-незгоди.
Словник Даля вам не допоможе в цьому питанні. Так само, як не допоміг зі списками в наказі по особовому складу.
"Лучшая оценка знаний светит".
Комедія продовжується.
Нит, так нит. Зачем мне спорить с человеком которого я не уважаю, в момент когда я не желаю этого делать? )
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 12:46
stm написав: detroytred написав:
Ніііт.
Читайте текст. Можна по буквах.
Там є навіть чітко про "Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою."
Тобто абсолютно немає значення хто до кого прийшов.
І це ви не розумієте, що таке мобілізація. Що це за процес.
І що мова в даному випадку йде про призов на військову службу.
Призов на військову службу під час мобілізації.
Так от оцей призов на військову службу під час мобілізації для одних категорій громадян лише за їх згодою -- тобто в добровільному порядку (добровільно); а для інших -- примусово (недобровільно), тобто з причини, що їх визначили призвати на військову службу під час мобілізації незалежноо від їх згоди-незгоди.
Словник Даля вам не допоможе в цьому питанні. Так само, як не допоміг зі списками в наказі по особовому складу.
"Лучшая оценка знаний светит".
Комедія продовжується.
Нит, так нит. Зачем мне спорить с человеком которого я не уважаю, в момент когда я не желаю этого делать? )
Та да.
Як можна оце, що
-Мобілізація саме для того і впроваджується --- аби для більшості громадян отой добровільний призов громадян на військову службу за звичайного часу був замінений на призов на військову службу недобровільний (призов на військову службу під час мобілізації) - в особливий період.
Заперечити?
Спробуйте. Цікава комедія буде.
Тому дійсно краще проспівати про поважаю-не поважаю. Підмінити предмет.
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detroytred
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