detroytred написав:

Ніііт.Читайте текст. Можна по буквах.Там є навіть чітко про "Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою."Тобто абсолютно немає значення хто до кого прийшов.І це ви не розумієте, що таке мобілізація. Що це за процес.І що мова в даному випадку йде про призов на військову службу.Призов на військову службу під час мобілізації.Так от оцей призов на військову службу під час мобілізації для одних категорій громадян лише за їх згодою -- тобто в добровільному порядку (добровільно); а для інших -- примусово (недобровільно), тобто з причини, що їх визначили призвати на військову службу під час мобілізації незалежноо від їх згоди-незгоди.Словник Даля вам не допоможе в цьому питанні. Так само, як не допоміг зі списками в наказі по особовому складу."Лучшая оценка знаний светит".Комедія продовжується.