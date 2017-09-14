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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1331813319133201332113322>
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 12:40

  detroytred написав:Ніііт.
Читайте текст. Можна по буквах.

Там є навіть чітко про "Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою."
Тобто абсолютно немає значення хто до кого прийшов.

І це ви не розумієте, що таке мобілізація. Що це за процес.
І що мова в даному випадку йде про призов на військову службу.
Призов на військову службу під час мобілізації.

Так от оцей призов на військову службу під час мобілізації для одних категорій громадян лише за їх згодою -- тобто в добровільному порядку (добровільно); а для інших -- примусово (недобровільно), тобто з причини, що їх визначили призвати на військову службу під час мобілізації незалежноо від їх згоди-незгоди.

Словник Даля вам не допоможе в цьому питанні. Так само, як не допоміг зі списками в наказі по особовому складу.
"Лучшая оценка знаний светит".
Комедія продовжується.

Нит, так нит. Зачем мне спорить с человеком которого я не уважаю, в момент когда я не желаю этого делать? )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 12:46

  stm написав:
  detroytred написав:Ніііт.
Читайте текст. Можна по буквах.

Там є навіть чітко про "Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою."
Тобто абсолютно немає значення хто до кого прийшов.

І це ви не розумієте, що таке мобілізація. Що це за процес.
І що мова в даному випадку йде про призов на військову службу.
Призов на військову службу під час мобілізації.

Так от оцей призов на військову службу під час мобілізації для одних категорій громадян лише за їх згодою -- тобто в добровільному порядку (добровільно); а для інших -- примусово (недобровільно), тобто з причини, що їх визначили призвати на військову службу під час мобілізації незалежноо від їх згоди-незгоди.

Словник Даля вам не допоможе в цьому питанні. Так само, як не допоміг зі списками в наказі по особовому складу.
"Лучшая оценка знаний светит".
Комедія продовжується.

Нит, так нит. Зачем мне спорить с человеком которого я не уважаю, в момент когда я не желаю этого делать? )

Та да.
Як можна оце, що
-Мобілізація саме для того і впроваджується --- аби для більшості громадян отой добровільний призов громадян на військову службу за звичайного часу був замінений на призов на військову службу недобровільний (призов на військову службу під час мобілізації) - в особливий період.
Заперечити?

Спробуйте. Цікава комедія буде.
Тому дійсно краще проспівати про поважаю-не поважаю. Підмінити предмет.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 12:58

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Letusrock написав:.....................
спитаю знайомих комбайнерів чи вони теж давали вони присягу молотити пшеницю не шкодуючи свого життя))

ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА
Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову
службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і
відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок,
накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів
України, зберігати державну і військову таємницю.
Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на
сторожі її свободи і незалежності.
Я присягаю ніколи не зрадити народу України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1936-12#Text
Здесь нет ни слова о пожизненной обязанности.
..........

там є "ніколи",

Hotab вам уже правильно ответил да и вы сами сказали о дислексии.
"ніколи" в присяге действительно есть: "ніколи не зрадити народу України".
Но то, что человек не идёт добровольцем, это не "зрада".
И эти слова относятся одинаково что к бывшему офицеру, отслужившему 5 (или даже 25 лет), что к бывшему солдату, отслужившему 1,5 года.
Более того, будут относиться и к вам после того, как вас призовут и вы через несколько дней произнесёте эти слова. Или вы откажетесь от присяги?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:00

  stm написав:
  detroytred написав:Ніііт.
Читайте текст. Можна по буквах.

Там є навіть чітко про "Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою."
Тобто абсолютно немає значення хто до кого прийшов.

І це ви не розумієте, що таке мобілізація. Що це за процес.
І що мова в даному випадку йде про призов на військову службу.
Призов на військову службу під час мобілізації.

Так от оцей призов на військову службу під час мобілізації для одних категорій громадян лише за їх згодою -- тобто в добровільному порядку (добровільно); а для інших -- примусово (недобровільно), тобто з причини, що їх визначили призвати на військову службу під час мобілізації незалежноо від їх згоди-незгоди.

Словник Даля вам не допоможе в цьому питанні. Так само, як не допоміг зі списками в наказі по особовому складу.
"Лучшая оценка знаний светит".
Комедія продовжується.

Нит, так нит. Зачем мне спорить с человеком которого я не уважаю, в момент когда я не желаю этого делать? )

а вы всё ссоритесь)
люблю постоянство
detroytred, сделайте ей уже предложение. сколько той жизни осталось
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 21 бер, 2025 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:01

  Сибарит написав:
  Xenon написав:
❗️Україна зможе звільнити ЗАЕС, прийнявши пропозицію передати державні АЕС у власніть США, – Reuters.

▪️За цим планом, росія не лише буде змушена вивести війська із захопленої станції, яка опиниться в американській власності;
▪️Більш важливим є те, що ЗАЕС не може функціонувати як окремий об’єкт, тому рф буде недостатньо передати одну станцію;
▪️За словами експертів, США у випадку контролю над ЗАЕС знадобиться і сусідня теплова електростанція, яка наразі окупована росією, а також сусідні н.п., включно з Енергодаром, та автомобільний коридор до підконтрольного міста Запоріжжя.

Таким чином, претензія США на ЗАЕС може призвести до звільнення тисяч квадратних кілометрів нині окупованої української території.

https://www.reuters.com/world/europe/fi ... 025-03-20/


Если отбросить эмоции, возникает вопрос: насколько активно и какими средствами США будут готовы защищать свою "новую собственность"?
Желание Трампа помародерить понятно, но в воздухе ощутимо запахло мировой войной в горячей стадии.

Именно поэтому тот звонок и был под три часа -- как Трамп и говорил: его слова будет достаточно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:03

  Бетон написав:а вы всё ссоритесь)
люблю постоянство

Да, моногамия как и дешёвая энергия Польши - Ваш конёк)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І це ви не розумієте, що таке мобілізація. Що це за процес.

згідно логіки стм,
єслі Ж прийшла к М і он ісполніл долг по согласію, єто нормас
єслі М поймал і ізнасіловал Ж, і єто нормас (ібо долг і все таке)
он дажє суд принял рєшєнія: неправомірна мобілізація не ізбавляє от отдатія долга
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:08

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав: ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА
Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову
службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і
відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок,
накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів
України, зберігати державну і військову таємницю.
Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на
сторожі її свободи і незалежності.
Я присягаю ніколи не зрадити народу України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1936-12#Text
Здесь нет ни слова о пожизненной обязанности.
..........

там є "ніколи",

Hotab вам уже правильно ответил да и вы сами сказали о дислексии.
"ніколи" в присяге действительно есть: "ніколи не зрадити народу України".
Но то, что человек не идёт добровольцем, это не "зрада".
И эти слова относятся одинаково что к бывшему офицеру, отслужившему 5 (или даже 25 лет), что к бывшему солдату, отслужившему 1,5 года.
Более того, будут относиться и к вам после того, как вас призовут и вы через несколько дней произнесёте эти слова. Или вы откажетесь от присяги?

>>> Здесь нет ни слова о пожизненной обязанности.
Так в тексте вообще "срок годности" не упоминается. Значит ли это, что присягу можно не исполнять сразу после зачитки? :roll:
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 21 бер, 2025 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:09

  flyman написав:
  detroytred написав:І це ви не розумієте, що таке мобілізація. Що це за процес.

згідно логіки стм,
єслі Ж прийшла к М і он ісполніл долг по согласію, єто нормас
єслі М поймал і ізнасіловал Ж, і єто нормас (ібо долг і все таке)
он дажє суд принял рєшєнія: неправомірна мобілізація не ізбавляє от отдатія долга

Изнасилование - преступление. Что бы преступление было наказанно не достаточно страдать на форуме. Надо запустить исполнительное дело. Жертва может это сделать, она же свидетельствования должна дать, а не Летусрок за неё всё точно знает и пишет сообщения какая СТМ лицемерная тварь требующая процедуры согласно законов...
Востаннє редагувалось stm в П'ят 21 бер, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:09

  Сибарит написав:Эпиграф:
Мужик пробил колесо, припарковался на обочине, достает домкрат и начинает снимать колесо. Тут подходит другой мужик:
— Ты че делаешь?
— Да вот, колесо снимаю
Второй мужик достал монтировку, как даст по лобовому стеклу:
— А я, пожалуй, магнитолу возьму.

  Xenon написав:
❗️Україна зможе звільнити ЗАЕС, прийнявши пропозицію передати державні АЕС у власніть США, – Reuters.

▪️За цим планом, росія не лише буде змушена вивести війська із захопленої станції, яка опиниться в американській власності;
▪️Більш важливим є те, що ЗАЕС не може функціонувати як окремий об’єкт, тому рф буде недостатньо передати одну станцію;
▪️За словами експертів, США у випадку контролю над ЗАЕС знадобиться і сусідня теплова електростанція, яка наразі окупована росією, а також сусідні н.п., включно з Енергодаром, та автомобільний коридор до підконтрольного міста Запоріжжя.

Таким чином, претензія США на ЗАЕС може призвести до звільнення тисяч квадратних кілометрів нині окупованої української території.

https://www.reuters.com/world/europe/fi ... 025-03-20/


Если отбросить эмоции, возникает вопрос: насколько активно и какими средствами США будут готовы защищать свою "новую собственность"?
Желание Трампа помародерить понятно, но в воздухе ощутимо запахло мировой войной в горячей стадии.

шахідам будуть над АЕС включати ЖПС і не глушити РЕБом, щоб пролітали мімо, а не локаційно губились
flyman
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