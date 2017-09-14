detroytred написав:І це ви не розумієте, що таке мобілізація. Що це за процес.
згідно логіки стм, єслі Ж прийшла к М і он ісполніл долг по согласію, єто нормас єслі М поймал і ізнасіловал Ж, і єто нормас (ібо долг і все таке) он дажє суд принял рєшєнія: неправомірна мобілізація не ізбавляє от отдатія долга
Изнасилование - преступление. Что бы преступление было наказанно не достаточно страдать на форуме. Надо запустить исполнительное дело. Жертва может это сделать, она же свидетельствования должна дать, а не Летусрок за неё всё точно знает и пишет сообщения какая СТМ лицемерная тварь требующая процедуры согласно законов...
єслі М то па строгім законам (свіщєннийдолг), а єслі Д папанятіям (сбабиспросунєт)
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 бер, 2025 13:17, всього редагувалось 2 разів.
Сибарит написав:Эпиграф: Мужик пробил колесо, припарковался на обочине, достает домкрат и начинает снимать колесо. Тут подходит другой мужик: — Ты че делаешь? — Да вот, колесо снимаю Второй мужик достал монтировку, как даст по лобовому стеклу: — А я, пожалуй, магнитолу возьму.
Xenon написав:
❗️Україна зможе звільнити ЗАЕС, прийнявши пропозицію передати державні АЕС у власніть США, – Reuters.
▪️За цим планом, росія не лише буде змушена вивести війська із захопленої станції, яка опиниться в американській власності; ▪️Більш важливим є те, що ЗАЕС не може функціонувати як окремий об’єкт, тому рф буде недостатньо передати одну станцію; ▪️За словами експертів, США у випадку контролю над ЗАЕС знадобиться і сусідня теплова електростанція, яка наразі окупована росією, а також сусідні н.п., включно з Енергодаром, та автомобільний коридор до підконтрольного міста Запоріжжя.
Таким чином, претензія США на ЗАЕС може призвести до звільнення тисяч квадратних кілометрів нині окупованої української території.
Если отбросить эмоции, возникает вопрос: насколько активно и какими средствами США будут готовы защищать свою "новую собственность"? Желание Трампа помародерить понятно, но в воздухе ощутимо запахло мировой войной в горячей стадии.
Може Рейтерс щось плутає.
Штати (поки) хочуть аес, порти, трубопроводи і т.д. не у власність, а ввійти в управління. Щоб мати профіт з функціонування цих активів. Свою частку. Отримувати.
Наприклад, визначити себе прокладкою для продажу е-е в Європу з АЕС. Мати частку з логістики зерна і т.д.
Янкі грають в безпрограшну гру... Вішати повністю собі на шию Україну вони вже явно не бажають. Слово "вже" тут, правла, зайве. Вони хочуть по суті лише сплату з України за те, що будуть трішки!!! напружуватись для захисту її Інтересів перед рфією. Трішки.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 бер, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.