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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1331913320133211332213323>
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:14

  stm написав:
  Бетон написав:а вы всё ссоритесь)
люблю постоянство

Да, моногамия как и дешёвая энергия Польши - Ваш конёк)

у вас с моей бывшей есть одна общая черта.
всё выносите мужикам мозги?))
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:14

  stm написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:І це ви не розумієте, що таке мобілізація. Що це за процес.

згідно логіки стм,
єслі Ж прийшла к М і он ісполніл долг по согласію, єто нормас
єслі М поймал і ізнасіловал Ж, і єто нормас (ібо долг і все таке)
он дажє суд принял рєшєнія: неправомірна мобілізація не ізбавляє от отдатія долга

Изнасилование - преступление. Что бы преступление было наказанно не достаточно страдать на форуме. Надо запустить исполнительное дело. Жертва может это сделать, она же свидетельствования должна дать, а не Летусрок за неё всё точно знает и пишет сообщения какая СТМ лицемерная тварь требующая процедуры согласно законов...

єслі М то па строгім законам (свіщєннийдолг), а єслі Д папанятіям (сбабиспросунєт)
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 бер, 2025 13:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

интересно, почему власть не борется с коррупцией теми же методами, что с ухылянтами?
хоть раз бы газом травонули, что-ли))
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:18

  Бетон написав:а вы всё ссоритесь)
люблю постоянство
detroytred, сделайте ей уже предложение. сколько той жизни осталось

Да запросто!
Але навіщо?
Щоб не *ссориться*?!
Так тоді мене її прихильники з'їдять. Да і вона від пропозиції не перестане *ссориться*.
Тобто ця дія не змінить ситуацію.

Тому "чтобы не ссориться" я маю іншу пропозицію для будь-кого -- давайте просто взаємоприємно обговорювати питання, обмінюватися думками-баченнями.
Ніж чубитися.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 бер, 2025 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:20

  detroytred написав:
  Бетон написав:а вы всё ссоритесь)
люблю постоянство
detroytred, сделайте ей уже предложение. сколько той жизни осталось

Да запросто!
Але навіщо?
Щоб не *ссориться*?!
Так тоді мене її прихильники з'їдять.
Тобто ця дія не змінить ситуацію.


у вас будет возможность отомстить ей ночью за всех нас. и я вас уверяю, ей это понравится)
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:24

  Бетон написав:
  detroytred написав:
  Бетон написав:а вы всё ссоритесь)
люблю постоянство
detroytred, сделайте ей уже предложение. сколько той жизни осталось

Да запросто!
Але навіщо?
Щоб не *ссориться*?!
Так тоді мене її прихильники з'їдять.
Тобто ця дія не змінить ситуацію.


у вас будет возможность отомстить ей ночью за всех нас. и я вас уверяю, ей это понравится)

Та то ви щось далеко вже берете!

Я мав на увазі лише зробити пропозицію. Мені не важко кілька слів накнопати, аби був результат - припинення чублення.

А все далі я поступлю іншим бажаючим.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:28

  Сибарит написав:Эпиграф:
Мужик пробил колесо, припарковался на обочине, достает домкрат и начинает снимать колесо. Тут подходит другой мужик:
— Ты че делаешь?
— Да вот, колесо снимаю
Второй мужик достал монтировку, как даст по лобовому стеклу:
— А я, пожалуй, магнитолу возьму.

  Xenon написав:
❗️Україна зможе звільнити ЗАЕС, прийнявши пропозицію передати державні АЕС у власніть США, – Reuters.

▪️За цим планом, росія не лише буде змушена вивести війська із захопленої станції, яка опиниться в американській власності;
▪️Більш важливим є те, що ЗАЕС не може функціонувати як окремий об’єкт, тому рф буде недостатньо передати одну станцію;
▪️За словами експертів, США у випадку контролю над ЗАЕС знадобиться і сусідня теплова електростанція, яка наразі окупована росією, а також сусідні н.п., включно з Енергодаром, та автомобільний коридор до підконтрольного міста Запоріжжя.

Таким чином, претензія США на ЗАЕС може призвести до звільнення тисяч квадратних кілометрів нині окупованої української території.

https://www.reuters.com/world/europe/fi ... 025-03-20/


Если отбросить эмоции, возникает вопрос: насколько активно и какими средствами США будут готовы защищать свою "новую собственность"?
Желание Трампа помародерить понятно, но в воздухе ощутимо запахло мировой войной в горячей стадии.

Може Рейтерс щось плутає.

Штати (поки) хочуть аес, порти, трубопроводи і т.д. не у власність, а ввійти в управління.
Щоб мати профіт з функціонування цих активів.
Свою частку. Отримувати.

Наприклад, визначити себе прокладкою для продажу е-е в Європу з АЕС.
Мати частку з логістики зерна і т.д.

Янкі грають в безпрограшну гру...
Вішати повністю собі на шию Україну вони вже явно не бажають. Слово "вже" тут, правла, зайве.
Вони хочуть по суті лише сплату з України за те, що будуть трішки!!! напружуватись для захисту її Інтересів перед рфією.
Трішки.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 бер, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:34

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:а вы всё ссоритесь)
люблю постоянство

Да, моногамия как и дешёвая энергия Польши - Ваш конёк)

у вас с моей бывшей есть одна общая черта.
всё выносите мужикам мозги?))

Это противозаконно?)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:35

️Франція та Британія уже відмовились від ідеї введення військ в Україну і тепер пропонують альтернативу у вигляді миротворців ООН, — The Telegraph

А как потужно все начиналось...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:39

  _hunter написав:
️Франція та Британія уже відмовились від ідеї введення військ в Україну і тепер пропонують альтернативу у вигляді миротворців ООН, — The Telegraph

А как потужно все начиналось...

Кипрский сценарий
stm
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