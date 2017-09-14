Кількість випадків порушення прав громадян з боку ТЦК побільшало, тенденція зберігається, - Лубінець
За його словами, загалом за ці 2,5 місяці Офіс омбудсмена отримав понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.
"Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги — я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити дотримання прав людини", - наголосив Лубінець.
Він зазначив, що останнім часом у медіа розміщені щонайменше три відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин.
Після повернення на посаду президента США 20 січня 2025 року Дональд Трамп своїх намірів не приховував: тепер освіта і наука — вороги нової адміністрації. Невдовзі команда Ілона Маска у Департаменті урядової ефективності (DOGE) почала зрізати наукові гранти, звільняти вчених і зменшувати фінансування університетів. Одночасно з цим в країні падали літаки, стався спалах кору і низка серйозних стихійних лих — усе це забирало життя американців, провокуючи дискусії про те, як можна було б уберегти їх зокрема і завдяки науковим підходам.
На чолі Міністерства освіти Трамп поставив колишню реслінг-промоутерку Лінду МакМахон, яка відкрито заявляла, що приходить закрити це відомство. Міністерство охорони здоров’я очолив Роберт Кеннеді-молодший — відомий у США антивакцинатор. Тим часом робота NOAA — американського аналога українського Гідрометцентру — опинилася під великим питанням, причому у час початку сезонів торнадо й ураганів. А в NASA ліквідували посаду головного науковця.
Очікується, що 20 березня Трамп підпише указ про початок закриття Міністерства освіти США на церемонії у Білому домі, повідомляє CNN. Насправді ж лише цього кроку для ліквідації відомства буде недостатньо, але президент США попросив міністерку освіти Лінду МакМахон «ужити перших кроків, щоб повернути освітні повноваження назад штатам».
Ще гірша ситуація зараз в іншому міністерстві - охорони здоров’я. Якщо освітян хочуть просто закрити і перерозподілити їхні функції, то медики б’ють на сполох: у час, коли в Техасі нині лютує смертельний спалах кору, інституцію очолює… категоричний антивакцинатор Роберт Кеннеді-молодший.
Кір — хвороба, появу та поширення якої нівелює саме вакцинація населення, зокрема і передусім — дітей у ранньому віці. США оголосили про перемогу над кором ще у 2000 році.
Але виступаючи на телебаченні, Кеннеді-молодший, як пише CNN, применшував імунітет, набутий після щеплення від кору. І це при тому, що в штаті «Одинокої зірки» станом на березень 2025 року вже було 300 хворих на кір — більше, ніж у США загалом у 2024 році.
Не знаю, зачем вы отредактировали, но, думаю, немцы, которые после 1933 боролись против Германии были наибольшими патриотами Германии. Проблема в том, что после некоторых действий государства, даже если они кажутся необходимыми, вынужденными и справедливыми, государство перерождается необратимо.
В Раді його планують розглянути наступного тижня. Нова редакція законопроєкту №10311 дозволяє Нацгвардії:
▪️ застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, без належного попередження про це мітингувальників; ▪️ використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери проти учасників заворушень; ▪️маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою; ▪️ використовувати безпілотники, але для чого саме – нардепи вказують дуже узагальнено. Ймовірно, їх зможуть використовувати для спостереження за мітингувальниками.
Не знаю, зачем вы отредактировали, но, думаю, немцы, которые после 1933 боролись против Германии были наибольшими патриотами Германии. Проблема в том, что после некоторых действий государства, даже если они кажутся необходимыми, вынужденными и справедливыми, государство перерождается необратимо.
непогані слова. але треба зробити правильний висновок - люди, які зараз борються проти поточної влади росії - найбільші патріоти росії.
yama написав:В Раді його планують розглянути наступного тижня. Нова редакція законопроєкту №10311 дозволяє Нацгвардії:
▪️ застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, без належного попередження про це мітингувальників; ▪️ використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери проти учасників заворушень; ▪️маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою; ▪️ використовувати безпілотники, але для чого саме – нардепи вказують дуже узагальнено. Ймовірно, їх зможуть використовувати для спостереження за мітингувальниками.
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кто-то тут совсем недавно говорил - 10ки лет нужны? 🤔
jump написав:Кількість випадків порушення прав громадян з боку ТЦК побільшало, тенденція зберігається, - Лубінець
За його словами, загалом за ці 2,5 місяці Офіс омбудсмена отримав понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.
"Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги — я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити дотримання прав людини", - наголосив Лубінець.
Він зазначив, що останнім часом у медіа розміщені щонайменше три відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин.
В чём состоит ложь? в статистике что за 2,5месяца деаномизированно там ФИО обязательно, и суть претензий и виновного надо описать правильно, а не всего, обратилось 40 человек. 40 правильно оформили звернення, на которое последует действие. Должна расстроить там протокол и штраф 850грн виновнику. Но более интересно процедура попытки смены законодательства. Вон яма прям офигел от смены... А можно ваш комментарий по последним сверхточные обломкам в Энгельсе? Ваше личное мнение зеленые не преувеличивают количество возможных Х - около сотни и пары тушек 95, говорят они редкость. Думаю врут, как обычно, ПВО самое эффективное в оркостане, все знают.
ЛАД написав: ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю. Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1936-12#Text Здесь нет ни слова о пожизненной обязанности. ..........
.......... Hotab вам уже правильно ответил да и вы сами сказали о дислексии. "ніколи" в присяге действительно есть: "ніколи не зрадити народу України". Но то, что человек не идёт добровольцем, это не "зрада". И эти слова относятся одинаково что к бывшему офицеру, отслужившему 5 (или даже 25 лет), что к бывшему солдату, отслужившему 1,5 года. Более того, будут относиться и к вам после того, как вас призовут и вы через несколько дней произнесёте эти слова. Или вы откажетесь от присяги?
>>> Здесь нет ни слова о пожизненной обязанности. Так в тексте вообще "срок годности" не упоминается. Значит ли это, что присягу можно не исполнять сразу после зачитки?
"Птица Говорун отличается умом и сообразительностью". Птичка _hunter отличается демагогией и скудоумием. Интересно, вы лично присягу принимали? Или в своё время от армии отпетляли так же, как сегодня от войны?