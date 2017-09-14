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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1332013321133221332313324>
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:48

  prodigy написав:пропоную подивитесь відео: кого набрав в команду трамп

по об'яві понабирав. єдина вимога - повна лояльність до Трампа :D

Хрестовий похід проти науки. Скорочення в NASA, вакцини і освіта: чому Трамп хоче занурити США у нове Середньовіччя
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Після повернення на посаду президента США 20 січня 2025 року Дональд Трамп своїх намірів не приховував: тепер освіта і наука — вороги нової адміністрації. Невдовзі команда Ілона Маска у Департаменті урядової ефективності (DOGE) почала зрізати наукові гранти, звільняти вчених і зменшувати фінансування університетів. Одночасно з цим в країні падали літаки, стався спалах кору і низка серйозних стихійних лих — усе це забирало життя американців, провокуючи дискусії про те, як можна було б уберегти їх зокрема і завдяки науковим підходам.

На чолі Міністерства освіти Трамп поставив колишню реслінг-промоутерку Лінду МакМахон, яка відкрито заявляла, що приходить закрити це відомство. Міністерство охорони здоров’я очолив Роберт Кеннеді-молодший — відомий у США антивакцинатор. Тим часом робота NOAA — американського аналога українського Гідрометцентру — опинилася під великим питанням, причому у час початку сезонів торнадо й ураганів. А в NASA ліквідували посаду головного науковця.

Очікується, що 20 березня Трамп підпише указ про початок закриття Міністерства освіти США на церемонії у Білому домі, повідомляє CNN. Насправді ж лише цього кроку для ліквідації відомства буде недостатньо, але президент США попросив міністерку освіти Лінду МакМахон «ужити перших кроків, щоб повернути освітні повноваження назад штатам».

Ще гірша ситуація зараз в іншому міністерстві - охорони здоров’я. Якщо освітян хочуть просто закрити і перерозподілити їхні функції, то медики б’ють на сполох: у час, коли в Техасі нині лютує смертельний спалах кору, інституцію очолює… категоричний антивакцинатор Роберт Кеннеді-молодший.

Кір — хвороба, появу та поширення якої нівелює саме вакцинація населення, зокрема і передусім — дітей у ранньому віці. США оголосили про перемогу над кором ще у 2000 році.

Але виступаючи на телебаченні, Кеннеді-молодший, як пише CNN, применшував імунітет, набутий після щеплення від кору. І це при тому, що в штаті «Одинокої зірки» станом на березень 2025 року вже було 300 хворих на кір — більше, ніж у США загалом у 2024 році.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:50

  _Mykola_ написав::arrow:

Не знаю, зачем вы отредактировали, но, думаю, немцы, которые после 1933 боролись против Германии были наибольшими патриотами Германии.
Проблема в том, что после некоторых действий государства, даже если они кажутся необходимыми, вынужденными и справедливыми, государство перерождается необратимо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Раді його планують розглянути наступного тижня. Нова редакція законопроєкту №10311 дозволяє Нацгвардії:
▪️ застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, без належного попередження про це мітингувальників;
▪️ використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери проти учасників заворушень;
▪️маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою;
▪️ використовувати безпілотники, але для чого саме – нардепи вказують дуже узагальнено. Ймовірно, їх зможуть використовувати для спостереження за мітингувальниками.


без коментарів :shock: :(
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:56

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав::arrow:

Не знаю, зачем вы отредактировали, но, думаю, немцы, которые после 1933 боролись против Германии были наибольшими патриотами Германии.
Проблема в том, что после некоторых действий государства, даже если они кажутся необходимыми, вынужденными и справедливыми, государство перерождается необратимо.

непогані слова. але треба зробити правильний висновок - люди, які зараз борються проти поточної влади росії - найбільші патріоти росії. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:02

  yama написав:В Раді його планують розглянути наступного тижня. Нова редакція законопроєкту №10311 дозволяє Нацгвардії:
▪️ застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, без належного попередження про це мітингувальників;
▪️ використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери проти учасників заворушень;
▪️маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою;
▪️ використовувати безпілотники, але для чого саме – нардепи вказують дуже узагальнено. Ймовірно, їх зможуть використовувати для спостереження за мітингувальниками.


без коментарів :shock: :(

кто-то тут совсем недавно говорил - 10ки лет нужны? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:03

  Shaman написав:Хрестовий похід

Сьогодні почув цікаве визначення, що трампістів в деяких колах так і називають - хрестоносцями ... і горе тим, хто на їх шляху.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:03

  jump написав:Кількість випадків порушення прав громадян з боку ТЦК побільшало, тенденція зберігається, - Лубінець

За його словами, загалом за ці 2,5 місяці Офіс омбудсмена отримав понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

"Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги — я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити дотримання прав людини", - наголосив Лубінець. :lol:

Він зазначив, що останнім часом у медіа розміщені щонайменше три відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин.

"Наголошу, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування", - підкреслив омбудсмен. :lol:
https://espreso.tv/suspilstvo-kilkist-v ... a-lubinets

брехлива зелена потвора...

В чём состоит ложь? в статистике что за 2,5месяца деаномизированно там ФИО обязательно, и суть претензий и виновного надо описать правильно, а не всего, обратилось 40 человек. 40 правильно оформили звернення, на которое последует действие. Должна расстроить там протокол и штраф 850грн виновнику. Но более интересно процедура попытки смены законодательства. Вон яма прям офигел от смены...
А можно ваш комментарий по последним сверхточные обломкам в Энгельсе? Ваше личное мнение зеленые не преувеличивают количество возможных Х - около сотни и пары тушек 95, говорят они редкость. Думаю врут, как обычно, ПВО самое эффективное в оркостане, все знают.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:без коментарів :shock: :(


це просто у вас глубини мисли не хватает, як тут пишуть))
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:21

  _hunter написав:
  ЛАД написав:.............
  ЛАД написав: ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА
Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову
службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і
відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок,
накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів
України, зберігати державну і військову таємницю.
Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на
сторожі її свободи і незалежності.
Я присягаю ніколи не зрадити народу України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1936-12#Text
Здесь нет ни слова о пожизненной обязанности.
..........

..........
Hotab вам уже правильно ответил да и вы сами сказали о дислексии.
"ніколи" в присяге действительно есть: "ніколи не зрадити народу України".
Но то, что человек не идёт добровольцем, это не "зрада".
И эти слова относятся одинаково что к бывшему офицеру, отслужившему 5 (или даже 25 лет), что к бывшему солдату, отслужившему 1,5 года.
Более того, будут относиться и к вам после того, как вас призовут и вы через несколько дней произнесёте эти слова. Или вы откажетесь от присяги?

>>> Здесь нет ни слова о пожизненной обязанности.
Так в тексте вообще "срок годности" не упоминается. Значит ли это, что присягу можно не исполнять сразу после зачитки? :roll:

"Птица Говорун отличается умом и сообразительностью".
Птичка _hunter отличается демагогией и скудоумием.
Интересно, вы лично присягу принимали?
Или в своё время от армии отпетляли так же, как сегодня от войны?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:25

  Сибарит написав:.............
Если отбросить эмоции, возникает вопрос: насколько активно и какими средствами США будут готовы защищать свою "новую собственность"?
Желание Трампа помародерить понятно, но в воздухе ощутимо запахло мировой войной в горячей стадии.

Трамп надеется, что Путин испугается этого запаха.
Пока что все стороны (в т.ч. и Путин) ведут себя в соответствии с таким страхом. Запах, в общем-то, присутствует уже давно.
ЛАД
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