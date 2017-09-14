detroytred написав:---------------------------- Бетон а вы всё ссоритесь) люблю постоянство detroytred, сделайте ей уже предложение. сколько той жизни осталось ---------------------------- Да запросто! Але навіщо? Щоб не *ссориться*?! Так тоді мене її прихильники з'їдять. Тобто ця дія не змінить ситуацію.
у вас будет возможность отомстить ей ночью за всех нас. и я вас уверяю, ей это понравится)
Та то ви щось далеко вже берете!
Я мав на увазі лише зробити пропозицію. Мені не важко кілька слів накнопати, аби був результат - припинення чублення.
А все далі я поступлю іншим бажаючим.
А напрасно. Нельзя ограничиваться только словами и останавливаться на полдороги. Обманутые ожидания хуже всего. Кстати, думаю, она будет прекрасной женой.
yama написав:В Раді його планують розглянути наступного тижня. Нова редакція законопроєкту №10311 дозволяє Нацгвардії:
▪️ застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, без належного попередження про це мітингувальників; ▪️ використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери проти учасників заворушень; ▪️маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою; ▪️ використовувати безпілотники, але для чого саме – нардепи вказують дуже узагальнено. Ймовірно, їх зможуть використовувати для спостереження за мітингувальниками.
без коментарів
тут якраз дивного нема нацгвардія для того і задумувалась щоб подавляти бунти і безпорядки
.......... Hotab вам уже правильно ответил да и вы сами сказали о дислексии. "ніколи" в присяге действительно есть: "ніколи не зрадити народу України". Но то, что человек не идёт добровольцем, это не "зрада". И эти слова относятся одинаково что к бывшему офицеру, отслужившему 5 (или даже 25 лет), что к бывшему солдату, отслужившему 1,5 года. Более того, будут относиться и к вам после того, как вас призовут и вы через несколько дней произнесёте эти слова. Или вы откажетесь от присяги?
>>> Здесь нет ни слова о пожизненной обязанности. Так в тексте вообще "срок годности" не упоминается. Значит ли это, что присягу можно не исполнять сразу после зачитки?
"Птица Говорун отличается умом и сообразительностью". Птичка _hunter отличается демагогией и скудоумием. Интересно, вы лично присягу принимали? Или в своё время от армии отпетляли так же, как сегодня от войны?
detroytred написав:І це ви не розумієте, що таке мобілізація. Що це за процес.
згідно логіки стм, єслі Ж прийшла к М і он ісполніл долг по согласію, єто нормас єслі М поймал і ізнасіловал Ж, і єто нормас (ібо долг і все таке) он дажє суд принял рєшєнія: неправомірна мобілізація не ізбавляє от отдатія долга
Изнасилование - преступление. Что бы преступление было наказанно не достаточно страдать на форуме. Надо запустить исполнительное дело. Жертва может это сделать, она же свидетельствования должна дать,
тут діло таке що жертві чомусь вірять по умолчанію. Держава явно тяне за жінками.
Сибарит написав:............. Если отбросить эмоции, возникает вопрос: насколько активно и какими средствами США будут готовы защищать свою "новую собственность"? Желание Трампа помародерить понятно, но в воздухе ощутимо запахло мировой войной в горячей стадии.
Трамп надеется, что Путин испугается этого запаха. Пока что все стороны (в т.ч. и Путин) ведут себя в соответствии с таким страхом. Запах, в общем-то, присутствует уже давно.
навпаки, це Трамп помітно налякан путіним до речі вчора дивився цікаве відео( субтітри в допомогу)-китайці тренеруються в десантуванні військ на Тайвань(та на інші острови), суднам для будівлі мостів знайшли нове застосування
У Кремлі після масованих ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема Одеси, цинічно заявили, що обіцяли не атакувати лише енергетику.
Як повідомляють росЗМІ, відповідну заяву зробив прес-секретар кремлівського правителя Путіна Дмитро Пєсков. Згідно з оприлюдненим аудіозаписом, спочатку він сказав, що Києву "не можна довіряти", а потім уже, що наказ Путіна утримуватися від ударів діє, і ЗС РФ його виконують:
"Наказ верховного головнокомандувача діє. І російські збройні сили утримуються наразі від ударів по енергетичній інфраструктурі України, відповідно до тієї домовленості, яка була досягнута між США і Росією".
вчора під час атаки шахідами на Одесу і Чорноморськ була застосована нова тактика
"Це була, мабуть, найбільш масована атака Shahed-136 по Одесі за 3 роки... Окупанти використовували нову тактику ударів. Крім вичікування і накопичення в морі, вони стали заходити на місто на висотах понад 2 000 метрів. Потім дрон різко пікірує", – пояснив оглядач.
За його словами, на таких висотах збити дрон звичайною стрілецькою зброєю практично неможливо – мобільна вогнева група не дотягує своїм озброєнням.
неможливо, але команди "не стрілять" не було, тому десь 15-20хв трасерами поливали вічрне небо(результат невідомий)
Україна змушена прийняти умови припинення вогню, запропоновані адміністрацією Трампа, але Росія вимагає капітуляції.
Зараз ця ситуація стає особливо очевидною. На тлі важких боїв, зокрема втрат під Курськом і постійного тиску з боку Росії на передові позиції, адміністрація Трампа посилює виклики для України, суттєво обмежуючи її можливості для переговорів.
"Зброя та розвіддані США лише підірвали вплив на Україну та додали сміливості Путіну", - заявив BI Джордж Баррос, військовий аналітик Інституту вивчення війни США.
У Німеччині остаточно схвалили знаковий законопроєкт про витрати. Він, зокрема, передбачає багаторічну підтримку України, пише Bloomberg.
Законопроєкт було ухвалено 53 голосами "за", що перевищило необхідні дві третини (46 голосів), відкриваючи шлях для підписання президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та публікації у "Віснику федеральних законів".
prodigy написав:Україна змушена прийняти умови припинення вогню, запропоновані адміністрацією Трампа, але Росія вимагає капітуляції.
Зараз ця ситуація стає особливо очевидною. На тлі важких боїв, зокрема втрат під Курськом і постійного тиску з боку Росії на передові позиції, адміністрація Трампа посилює виклики для України, суттєво обмежуючи її можливості для переговорів.
"
які саме можливості обмежує трамп? Порти вимагає і електростанції?
_hunter написав:----------------------------- ЛАД ............. Hotab вам уже правильно ответил да и вы сами сказали о дислексии. "ніколи" в присяге действительно есть: "ніколи не зрадити народу України". Но то, что человек не идёт добровольцем, это не "зрада". И эти слова относятся одинаково что к бывшему офицеру, отслужившему 5 (или даже 25 лет), что к бывшему солдату, отслужившему 1,5 года. Более того, будут относиться и к вам после того, как вас призовут и вы через несколько дней произнесёте эти слова. Или вы откажетесь от присяги? ----------------------------- >>> Здесь нет ни слова о пожизненной обязанности. Так в тексте вообще "срок годности" не упоминается. Значит ли это, что присягу можно не исполнять сразу после зачитки?
"Птица Говорун отличается умом и сообразительностью". Птичка _hunter отличается демагогией и скудоумием. Интересно, вы лично присягу принимали? Или в своё время от армии отпетляли так же, как сегодня от войны?
А по сути разговора есть что сказать?
P.S. Наверное имелось в виду “приносили“?
Т.е. таки отпетляли и от армии в своё время.
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийняття Військової присяги
Ритуал прийняття військової присяги як клятви воїна на вірність своєму народові, Вітчизні існує з давніх-давен. На території сучасної України його започатковано у IX ст. з приходом на наші землі скандинавів [джерело?]. Саме від них було запозичено цей обряд. Вступаючи до дружини, воїни клялися князеві у своїй вірності, і після цього дружинники вважалися побратимами.
24 березня 1999 року, згідно із Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (із змінами), текст Військової присяги було доповнено та змінено, тож він набув такого викладу:
Я, (прізвище, ім’я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто присягаю Українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю.
Присягаю виконувати свої обов’язки в інтересах співвітчизників.
detroytred написав:Я мав на увазі лише зробити пропозицію. Мені не важко кілька слів накнопати, аби був результат - припинення чублення.
А все далі я поступлю іншим бажаючим.
Нельзя ограничиваться только словами и останавливаться на полдороги. Обманутые ожидания хуже всего. Кстати, думаю, она будет прекрасной женой.
Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.