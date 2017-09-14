prodigy написав:Україна змушена прийняти умови припинення вогню, запропоновані адміністрацією Трампа, але Росія вимагає капітуляції.
Зараз ця ситуація стає особливо очевидною. На тлі важких боїв, зокрема втрат під Курськом і постійного тиску з боку Росії на передові позиції, адміністрація Трампа посилює виклики для України, суттєво обмежуючи її можливості для переговорів.
"
які саме можливості обмежує трамп? Порти вимагає і електростанції?
Уроки Ілліча: брати в першу чергу " мости, банки і телеграф" Трамп почав з кінця: першим взяв Твітор
prodigy написав:........... вчора під час атаки шахідами на Одесу і Чорноморськ була застосована нова тактика
"Це була, мабуть, найбільш масована атака Shahed-136 по Одесі за 3 роки... Окупанти використовували нову тактику ударів. Крім вичікування і накопичення в морі, вони стали заходити на місто на висотах понад 2 000 метрів. Потім дрон різко пікірує", – пояснив оглядач.
За його словами, на таких висотах збити дрон звичайною стрілецькою зброєю практично неможливо – мобільна вогнева група не дотягує своїм озброєнням.
неможливо, але команди "не стрілять" не було, тому десь 15-20хв трасерами поливали вічрне небо(результат невідомий)
А вы сумеете ночью, в темноте определить на какой высоте летит этот шахед? Так понимаю, что мобильные группы работают без локаторов.
detroytred написав:Я мав на увазі лише зробити пропозицію. Мені не важко кілька слів накнопати, аби був результат - припинення чублення.
А все далі я поступлю іншим бажаючим.
Нельзя ограничиваться только словами и останавливаться на полдороги. Обманутые ожидания хуже всего. Кстати, думаю, она будет прекрасной женой.
Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.
fler написав:Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.
ви вирішили таки створити ще один мем.
зараз вам викатять починаючи від вимог до жінки, яка претендує на чоловіка з таким доходом, й закінчуючи характеристикою жінки, яка оцінює чоловіка лише з точки зору доходів.
а так взагалі зрозуміло - "якщо людина непогана, то абсолютно неважливо якого кольору в нього бентлі" або навпаки - сантехнік з НЙ - дуже непогана пара
Сибарит написав:Если отбросить эмоции, возникает вопрос: насколько активно и какими средствами США будут готовы защищать свою "новую собственность"? Желание Трампа помародерить понятно, но в воздухе ощутимо запахло мировой войной в горячей стадии.
Да ничего они не собираются защищать! Воспользовавшись слабостью, понаподписывают каких-то договоров под обещания не прекращать помощь. А там как получится. Вот когда отобьёмся от орды, тогда и потянутся человечки в пиджачках с договорами -- осваивать реализацию. А не отобьёмся - ну дак и ладно, не очень те АЭС и нужны были, и вообще это всё было для электората, показать, что мы деньги возрвращаем в страну.
detroytred написав:Я мав на увазі лише зробити пропозицію. Мені не важко кілька слів накнопати, аби був результат - припинення чублення.
А все далі я поступлю іншим бажаючим.
Нельзя ограничиваться только словами и останавливаться на полдороги. Обманутые ожидания хуже всего. Кстати, думаю, она будет прекрасной женой.
Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.
Сибарит написав:Если отбросить эмоции, возникает вопрос: насколько активно и какими средствами США будут готовы защищать свою "новую собственность"? Желание Трампа помародерить понятно, но в воздухе ощутимо запахло мировой войной в горячей стадии.
Да ничего они не собираются защищать! Воспользовавшись слабостью, понаподписывают каких-то договоров под обещания не прекращать помощь. А там как получится. Вот когда отобьёмся от орды, тогда и потянутся человечки в пиджачках с договорами -- осваивать реализацию. А не отобьёмся - ну дак и ладно, не очень те АЭС и нужны были, и вообще это всё было для электората, показать, что мы деньги возрвращаем в страну.
ЛАД написав:"Птица Говорун отличается умом и сообразительностью". Птичка _hunter отличается демагогией и скудоумием. Интересно, вы лично присягу принимали? Или в своё время от армии отпетляли так же, как сегодня от войны?
А по сути разговора есть что сказать?
P.S. Наверное имелось в виду “приносили“?
Т.е. таки отпетляли и от армии в своё время. /// Для иностранных граждан текст присяги немного отличается. Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".
yama написав:В Раді його планують розглянути наступного тижня. Нова редакція законопроєкту №10311 дозволяє Нацгвардії:
▪️ застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, без належного попередження про це мітингувальників; ▪️ використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери проти учасників заворушень; ▪️маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою; ▪️ використовувати безпілотники, але для чого саме – нардепи вказують дуже узагальнено. Ймовірно, їх зможуть використовувати для спостереження за мітингувальниками.
без коментарів
тут якраз дивного нема нацгвардія для того і задумувалась щоб подавляти бунти і безпорядки
тобто "небесна сотня" 20 лютого 2014 р - це ок ? "можем повторить " як кажуть за поребриком на болотах
ЛАД написав:"Птица Говорун отличается умом и сообразительностью". Птичка _hunter отличается демагогией и скудоумием. Интересно, вы лично присягу принимали? Или в своё время от армии отпетляли так же, как сегодня от войны?
Т.е. таки отпетляли и от армии в своё время. /// Для иностранных граждан текст присяги немного отличается. Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".
Т.е. по сути таки сказать нечего?
Так вы с чем спорить-то продолжаете?
правильне питання - ти можеш сформулювати про що ТИ ведеш дискусію? чи просто аби посперечатися?