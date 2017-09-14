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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1332213323133241332513326>
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:51

мости, банки і телеграф (Х - твітер)

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Україна змушена прийняти умови припинення вогню, запропоновані адміністрацією Трампа, але Росія вимагає капітуляції.

Зараз ця ситуація стає особливо очевидною. На тлі важких боїв, зокрема втрат під Курськом і постійного тиску з боку Росії на передові позиції, адміністрація Трампа посилює виклики для України, суттєво обмежуючи її можливості для переговорів.

"
які саме можливості обмежує трамп? Порти вимагає і електростанції? :lol:

Уроки Ілліча: брати в першу чергу " мости, банки і телеграф"
Трамп почав з кінця: першим взяв Твітор
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:52

  prodigy написав:...........
вчора під час атаки шахідами на Одесу і Чорноморськ була застосована нова тактика

"Це була, мабуть, найбільш масована атака Shahed-136 по Одесі за 3 роки... Окупанти використовували нову тактику ударів. Крім вичікування і накопичення в морі, вони стали заходити на місто на висотах понад 2 000 метрів. Потім дрон різко пікірує", – пояснив оглядач.

За його словами, на таких висотах збити дрон звичайною стрілецькою зброєю практично неможливо – мобільна вогнева група не дотягує своїм озброєнням.

неможливо, але команди "не стрілять" не було, тому десь 15-20хв трасерами поливали вічрне небо(результат невідомий)

А вы сумеете ночью, в темноте определить на какой высоте летит этот шахед?
Так понимаю, что мобильные группы работают без локаторов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:56

  fler написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:Я мав на увазі лише зробити пропозицію. Мені не важко кілька слів накнопати, аби був результат - припинення чублення.

А все далі я поступлю іншим бажаючим.

Нельзя ограничиваться только словами и останавливаться на полдороги.
Обманутые ожидания хуже всего. :)
Кстати, думаю, она будет прекрасной женой.

Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу :wink: Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.

вот достойний
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:00

  fler написав:Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу :wink: Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.

ви вирішили таки створити ще один мем. :oops:

зараз вам викатять починаючи від вимог до жінки, яка претендує на чоловіка з таким доходом, й закінчуючи характеристикою жінки, яка оцінює чоловіка лише з точки зору доходів. :D

а так взагалі зрозуміло - "якщо людина непогана, то абсолютно неважливо якого кольору в нього бентлі" :lol: або навпаки - сантехнік з НЙ - дуже непогана пара :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:09

  Сибарит написав:Если отбросить эмоции, возникает вопрос: насколько активно и какими средствами США будут готовы защищать свою "новую собственность"?
Желание Трампа помародерить понятно, но в воздухе ощутимо запахло мировой войной в горячей стадии.

Да ничего они не собираются защищать! Воспользовавшись слабостью, понаподписывают каких-то договоров под обещания не прекращать помощь. А там как получится. Вот когда отобьёмся от орды, тогда и потянутся человечки в пиджачках с договорами -- осваивать реализацию.
А не отобьёмся - ну дак и ладно, не очень те АЭС и нужны были, и вообще это всё было для электората, показать, что мы деньги возрвращаем в страну.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:12

  fler написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:Я мав на увазі лише зробити пропозицію. Мені не важко кілька слів накнопати, аби був результат - припинення чублення.

А все далі я поступлю іншим бажаючим.

Нельзя ограничиваться только словами и останавливаться на полдороги.
Обманутые ожидания хуже всего. :)
Кстати, думаю, она будет прекрасной женой.

Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу :wink: Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.
Иногда лучше молчать, чем говорить. :)
Напомню, что "Средняя месячная зарплата по данным ПФУ в 2024 г. декабрь - 21698,99 грн." https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/pfu/.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:14

  M-Audio написав:
  Сибарит написав:Если отбросить эмоции, возникает вопрос: насколько активно и какими средствами США будут готовы защищать свою "новую собственность"?
Желание Трампа помародерить понятно, но в воздухе ощутимо запахло мировой войной в горячей стадии.

Да ничего они не собираются защищать! Воспользовавшись слабостью, понаподписывают каких-то договоров под обещания не прекращать помощь. А там как получится. Вот когда отобьёмся от орды, тогда и потянутся человечки в пиджачках с договорами -- осваивать реализацию.
А не отобьёмся - ну дак и ладно, не очень те АЭС и нужны были, и вообще это всё было для электората, показать, что мы деньги возрвращаем в страну.


Не пишіть глупості , ніхто нічого не підпише ....
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:17

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:"Птица Говорун отличается умом и сообразительностью".
Птичка _hunter отличается демагогией и скудоумием.
Интересно, вы лично присягу принимали?
Или в своё время от армии отпетляли так же, как сегодня от войны?

А по сути разговора есть что сказать? :lol:

P.S.
Наверное имелось в виду “приносили“? :lol:

Т.е. таки отпетляли и от армии в своё время.
///
Для иностранных граждан текст присяги немного отличается.
Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".

Т.е. по сути таки сказать нечего? :roll:

Так вы с чем спорить-то продолжаете? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:20

  Banderlog написав:
  yama написав:В Раді його планують розглянути наступного тижня. Нова редакція законопроєкту №10311 дозволяє Нацгвардії:
▪️ застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, без належного попередження про це мітингувальників;
▪️ використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери проти учасників заворушень;
▪️маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою;
▪️ використовувати безпілотники, але для чого саме – нардепи вказують дуже узагальнено. Ймовірно, їх зможуть використовувати для спостереження за мітингувальниками.


без коментарів :shock: :(
тут якраз дивного нема нацгвардія для того і задумувалась щоб подавляти бунти і безпорядки

тобто "небесна сотня" 20 лютого 2014 р - це ок ? "можем повторить " як кажуть за поребриком на болотах
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:25

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  ЛАД написав:"Птица Говорун отличается умом и сообразительностью".
Птичка _hunter отличается демагогией и скудоумием.
Интересно, вы лично присягу принимали?
Или в своё время от армии отпетляли так же, как сегодня от войны?


Т.е. таки отпетляли и от армии в своё время.
///
Для иностранных граждан текст присяги немного отличается.
Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".

Т.е. по сути таки сказать нечего? :roll:

Так вы с чем спорить-то продолжаете? :shock:

правильне питання - ти можеш сформулювати про що ТИ ведеш дискусію? чи просто аби посперечатися?
Shaman
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