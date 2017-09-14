Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:32

prodigy написав: Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти,



треба перейняти прогресивний досвід Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти,треба перейняти прогресивний досвід

"Трамп подписал тот указ, трамп подписал этот указ, трамп ввел тарифы, трамп отменил тарифы".Нам тут на форумах, на марафонах, в ютубах разнообразные говорящие головы годами рассказывали про существование неких систем сдержек и противовесов, якобы это всё наразрушаемая система, один человек не может так просто всё ломать, есть контроль, есть другие ветки власти, есть, в конце концов, демократияи демократыи т.д.Где вот это вот все ? Два месяца этот самовлюбленный старый маразматик дебоширит, нанося ущерб, а реальных противосесов ноль? Где конгрес с сенатом, от которых, например, мы в прошлом году ждали допомогу аж целых полгода, потому что они не могли ее ухвалити. Где демократы?. Где двухпартийная система (и в том числе их бесконечная безперечна двухпартійна підтримка України стільки, скільки буде потрібно). Так что, их тамошние деятели ничего кроме проявления глубокой озабоченности не могут ? или как ?