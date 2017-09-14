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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13323133241332513326>
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:27

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Т.е. таки отпетляли и от армии в своё время.
///
Для иностранных граждан текст присяги немного отличается.
Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".

Т.е. по сути таки сказать нечего? :roll:

Так вы с чем спорить-то продолжаете? :shock:

правильне питання - ти можеш сформулювати про що ТИ ведеш дискусію? чи просто аби посперечатися?

Если потерял мысль - вернись к началу дискуссии.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:27

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Один вчора пішов на пожиттєве,

хто саме, з команди пропагандистів чи із "предатєлєй" ?


З числа бігунців-тролів. Хантеру приготуватись..
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:32

  prodigy написав:Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти,

треба перейняти прогресивний досвід


"Трамп подписал тот указ, трамп подписал этот указ, трамп ввел тарифы, трамп отменил тарифы".
Нам тут на форумах, на марафонах, в ютубах разнообразные говорящие головы годами рассказывали про существование неких систем сдержек и противовесов, якобы это всё наразрушаемая система, один человек не может так просто всё ломать, есть контроль, есть другие ветки власти, есть, в конце концов, демократия :lol: и демократы :lol: :lol: и т.д.
Где вот это вот все ? Два месяца этот самовлюбленный старый маразматик дебоширит, нанося ущерб, а реальных противосесов ноль? Где конгрес с сенатом, от которых, например, мы в прошлом году ждали допомогу аж целых полгода, потому что они не могли ее ухвалити. Где демократы?. Где двухпартийная система (и в том числе их бесконечная безперечна двухпартійна підтримка України стільки, скільки буде потрібно). Так что, их тамошние деятели ничего кроме проявления глубокой озабоченности не могут ? или как ? :roll:
Востаннє редагувалось a77 в П'ят 21 бер, 2025 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:35

забули "скажений прінтер"?

  a77 написав:
  prodigy написав:Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти,

треба перейняти прогресивний досвід


"Трамп подписал тот указ, трамп подписал этот указ, трамп ввел тарифы, трамп отменил тарифы".
Нам тут на форумах, на марафонах, в ютубах разнообразные говорящие головы годами рассказывали про существование неких систем сдержек и противовесов, якобы это всё наразрушаемая система, один человек не может так просто всё ломать, есть контроль, есть другие ветки власти, есть, в конце концов, демократия :lol: и демократы :lol: :lol: и т.д.
Где вот это вот все ? Два месяца этот самовлюбленный старый маразматик дебоширит, нанося ущерб, а реальных противосесов ноль? Тамошние демократы ничего кроме проявления глубокой озабоченности не могут или как ?

Розігнаний Сенат, Конгрес, паралізований КС, звільнено голову ФРС, звільнено мерів ?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:40

  a77 написав:
  prodigy написав:Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти,

треба перейняти прогресивний досвід


"Трамп подписал тот указ, трамп подписал этот указ, трамп ввел тарифы, трамп отменил тарифы".
Нам тут на форумах, на марафонах, в ютубах разнообразные говорящие головы годами рассказывали про существование неких систем сдержек и противовесов, якобы это всё наразрушаемая система, один человек не может так просто всё ломать, есть контроль, есть другие ветки власти, есть, в конце концов, демократия :lol: и демократы :lol: :lol: и т.д.
Где вот это вот все ? Два месяца этот самовлюбленный старый маразматик дебоширит, нанося ущерб, а реальных противосесов ноль? Тамошние демократы ничего кроме проявления глубокой озабоченности не могут или как ?

поки що він не так багато й зламав. у бюрократії/системи є недолік - вона довго розкачується. є дві точки контролю - 2026 - проміжні вибори в Конгрес та Сенат та 2028 - наступні вибори Президента. ось тоді можна сказати, поламав Трамп систему чи ні. а певна приведення до тонусу бюрократії схоже потрібне.

виглядає як байка
«Це Вашингтон, а не Африка». Що сталося у одному агентстві в США
Але навіть після всіх цих викрутасів справжній фінал настав тільки тоді, коли прийшов він — DOGE. Department of Government Efficiency. Подивився на все це й, як справжній пес із мемів, просто сказав:

«Such waste. Much corruption. Wow. Closing this company» (Ну й ну — марнотратство, сама корупція, закриваємо цю компанію).

І закрили. Тихо, без пафосу. Офіс спорожнів, дивани залишились. Бастер — теж.

Коли я читав статтю про це агентство (а в Америці різних держагентств понад 500), то я весь час повторював собі: «Це не країна Африки! Це все відбувається в столиці Америки — Вашингтоні!»
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:42

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Т.е. по сути таки сказать нечего? :roll:

Так вы с чем спорить-то продолжаете? :shock:

правильне питання - ти можеш сформулювати про що ТИ ведеш дискусію? чи просто аби посперечатися?

Если потерял мысль - вернись к началу дискуссии.

якби ти обговорював щось конкретне, то просто повторив би питання, з чого це почалося. а так дискусія давно перейшла у флуд з твоєї сторони, який ти й далі розводиш
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:43

  flyman написав:Розігнаний Сенат, Конгрес, паралізований КС, звільнено голову ФРС, звільнено мерів ?


Пока не разогнаны, но такими темпами деструктива со стороны рыжего может и до такого дойти, а они - с языками в дупах :mrgreen: и будет поздно. Величайшая демократия. Взірець. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:49

  Banderlog написав: тут діло таке що жертві чомусь вірять по умолчанію.
Держава явно тяне за жінками.

Признаю, проблема существует. Либералы, которых вы недолюбливаете, ввели законодательно такое понятие как получить устное "согласие на секс" )
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:54

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:----------------------------
ЛАД
"Птица Говорун отличается умом и сообразительностью".
Птичка _hunter отличается демагогией и скудоумием.
Интересно, вы лично присягу принимали?
Или в своё время от армии отпетляли так же, как сегодня от войны?
------------------------------
по сути разговора есть что сказать? :lol:

P.S.
Наверное имелось в виду “приносили“? :lol:

Т.е. таки отпетляли и от армии в своё время.
///
Для иностранных граждан текст присяги немного отличается.
Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".

Т.е. по сути таки сказать нечего? :roll:

Так вы с чем спорить-то продолжаете? :shock:

А где вы в этом посте увидели спор? :roll:
Но спорить с вами!?
О чём?
Я даже не пойму, о чём вы пытаетесь изобразить спор. Разве что троллите.

Если потерял мысль - вернись к началу дискуссии.

А что, у вас ещё и мысль была?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 бер, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:00

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Один вчора пішов на пожиттєве,

хто саме, з команди пропагандистів чи із "предатєлєй" ?
.......

АндрейМ.
Видимо, своими страданиями по поводу того, что женщины не подлежат мобилизации и их не обязывают лежать вместо него в окопе и защищать его своей грудью, достал уже и модераторов.
ЛАД
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