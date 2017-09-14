ЛАД написав:Т.е. таки отпетляли и от армии в своё время. /// Для иностранных граждан текст присяги немного отличается. Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".
Т.е. по сути таки сказать нечего?
Так вы с чем спорить-то продолжаете?
правильне питання - ти можеш сформулювати про що ТИ ведеш дискусію? чи просто аби посперечатися?
prodigy написав:Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти,
треба перейняти прогресивний досвід
"Трамп подписал тот указ, трамп подписал этот указ, трамп ввел тарифы, трамп отменил тарифы". Нам тут на форумах, на марафонах, в ютубах разнообразные говорящие головы годами рассказывали про существование неких систем сдержек и противовесов, якобы это всё наразрушаемая система, один человек не может так просто всё ломать, есть контроль, есть другие ветки власти, есть, в конце концов, демократия и демократы и т.д. Где вот это вот все ? Два месяца этот самовлюбленный старый маразматик дебоширит, нанося ущерб, а реальных противосесов ноль? Где конгрес с сенатом, от которых, например, мы в прошлом году ждали допомогу аж целых полгода, потому что они не могли ее ухвалити. Где демократы?. Где двухпартийная система (и в том числе их бесконечная безперечна двухпартійна підтримка України стільки, скільки буде потрібно). Так что, их тамошние деятели ничего кроме проявления глубокой озабоченности не могут ? или как ?
Востаннє редагувалось a77 в П'ят 21 бер, 2025 16:38, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти,
треба перейняти прогресивний досвід
"Трамп подписал тот указ, трамп подписал этот указ, трамп ввел тарифы, трамп отменил тарифы". Нам тут на форумах, на марафонах, в ютубах разнообразные говорящие головы годами рассказывали про существование неких систем сдержек и противовесов, якобы это всё наразрушаемая система, один человек не может так просто всё ломать, есть контроль, есть другие ветки власти, есть, в конце концов, демократия и демократы и т.д. Где вот это вот все ? Два месяца этот самовлюбленный старый маразматик дебоширит, нанося ущерб, а реальных противосесов ноль? Тамошние демократы ничего кроме проявления глубокой озабоченности не могут или как ?
prodigy написав:Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти,
треба перейняти прогресивний досвід
"Трамп подписал тот указ, трамп подписал этот указ, трамп ввел тарифы, трамп отменил тарифы". Нам тут на форумах, на марафонах, в ютубах разнообразные говорящие головы годами рассказывали про существование неких систем сдержек и противовесов, якобы это всё наразрушаемая система, один человек не может так просто всё ломать, есть контроль, есть другие ветки власти, есть, в конце концов, демократия и демократы и т.д. Где вот это вот все ? Два месяца этот самовлюбленный старый маразматик дебоширит, нанося ущерб, а реальных противосесов ноль? Тамошние демократы ничего кроме проявления глубокой озабоченности не могут или как ?
поки що він не так багато й зламав. у бюрократії/системи є недолік - вона довго розкачується. є дві точки контролю - 2026 - проміжні вибори в Конгрес та Сенат та 2028 - наступні вибори Президента. ось тоді можна сказати, поламав Трамп систему чи ні. а певна приведення до тонусу бюрократії схоже потрібне.
_hunter написав:---------------------------- ЛАД "Птица Говорун отличается умом и сообразительностью". Птичка _hunter отличается демагогией и скудоумием. Интересно, вы лично присягу принимали? Или в своё время от армии отпетляли так же, как сегодня от войны? ------------------------------ по сути разговора есть что сказать?
P.S. Наверное имелось в виду “приносили“?
Т.е. таки отпетляли и от армии в своё время. /// Для иностранных граждан текст присяги немного отличается. Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".
Т.е. по сути таки сказать нечего?
Так вы с чем спорить-то продолжаете?
А где вы в этом посте увидели спор? Но спорить с вами!? О чём? Я даже не пойму, о чём вы пытаетесь изобразить спор. Разве что троллите.
Если потерял мысль - вернись к началу дискуссии.
А что, у вас ещё и мысль была?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 бер, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.