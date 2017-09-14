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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13323133241332513326
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:03

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Т.е. таки отпетляли и от армии в своё время.
///
Для иностранных граждан текст присяги немного отличается.
Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".

Т.е. по сути таки сказать нечего? :roll:

Так вы с чем спорить-то продолжаете? :shock:

А где вы в этом посте увидели спор?
Но спорить с вами!?
О чём?
Я даже не пойму, о чём вы пытаетесь изобразить спор. Разве что троллите.

Ок: не спорите -- флудите: после трех сообщений мне же написана моя же формулировка -- "приносять присягу"...
При этом за те же три сообщения -- ни одного сообщения _по сути_ -- про полное отсутствие в тексте присяги временных рамок. :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:04

  yama написав:тобто "небесна сотня" 20 лютого 2014 р - це ок ? "можем повторить " як кажуть за поребриком на болотах
це тісто тільки розчиняли. Місять зараз :lol:
Скільки вбитих думаю ми ще довго не дізнаємся.
А ампутантів вже видно, життя на протезах даж рекламують, можно і спортом займатись і танцювати :lol:
Ви як? Полюбляєте танці? :lol: чи тіко мітинги?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:06

  prodigy написав:вчора під час атаки шахідами на Одесу і Чорноморськ була застосована нова тактика
"Це була, мабуть, найбільш масована атака Shahed-136 по Одесі за 3 роки... [/b]".

Сьогодні від ранку тривога за тривогою, вже збилася рахувати.. Шось там у них знатно підгорає :roll:

ПС. Шаман, дякую за стурбованість, але ще одне заміжжя мені вже не загрожує :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:10

  fler написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:Я мав на увазі лише зробити пропозицію. Мені не важко кілька слів накнопати, аби був результат - припинення чублення.

А все далі я поступлю іншим бажаючим.

Нельзя ограничиваться только словами и останавливаться на полдороги.
Обманутые ожидания хуже всего. :)
Кстати, думаю, она будет прекрасной женой.

Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу :wink: Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.


Вчора СТМ просила підняти їй повіки. Порівнювала з Нео.
Сьогодні ви радите підняти губу з полу. Що навіть пропозицію накнопати не вартий.

От жінки...)))
Збивають з пантелику старих хричів.
Віталіан, модерація окремо, форумчани окремо. Повертайтесь негайно і розбирайтеся. Тим паче, що тут саме по вашій часті.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 бер, 2025 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:12

Banderlog
Простите за нескромный вопрос. Без всякой задней мысли, просто интересно.
Кем вы были на гражданке?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:15

  холява написав:
  M-Audio написав:Да ничего они не собираются защищать! Воспользовавшись слабостью, понаподписывают каких-то договоров под обещания не прекращать помощь.


Не пишіть глупості , ніхто нічого не підпише ....

Теж може бути, що все це шумовий фон. Я от дивлюся на перебіг подій, і поки що очевидно, що продовжувати допомогу Трамп не планує, адже допомога, що виділена Байденом, колись все одно скінчиться, навіть якщо перешкоди не чинити. А от розмови про те, що ось-ось буде досягнуто домовленість про мир можна вести нескінчено. Що буде, коли допомога вже скінчиться, а мир все ще буде десь "ось-ось"? Вже там байдуже на яких умовах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:18

  fler написав:.......
ПС. Шаман, дякую за стурбованість, але ще одне заміжжя мені вже не загрожує :wink:

Хтозна.
Моя бывшая нашла нового мужа в 39 лет. Так понимаю, что вы если и старше, то ненамного. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:20

  ЛАД написав:
  fler написав:Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу :wink: Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.
Иногда лучше молчать, чем говорить. :)
Напомню, что "Средняя месячная зарплата по данным ПФУ в 2024 г. декабрь - 21698,99 грн." https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/pfu/.

Вот именно, ЛАД, помалкивайте)). Stm - не "средняя" женщина, поэтому не надо к ней лепить мужчин со средней зарплатой.
fler
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