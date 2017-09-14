ЛАД написав:Т.е. таки отпетляли и от армии в своё время. /// Для иностранных граждан текст присяги немного отличается. Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".
Т.е. по сути таки сказать нечего?
Так вы с чем спорить-то продолжаете?
А где вы в этом посте увидели спор? Но спорить с вами!? О чём? Я даже не пойму, о чём вы пытаетесь изобразить спор. Разве что троллите.
Ок: не спорите -- флудите: после трех сообщений мне же написана моя же формулировка -- "приносять присягу"... При этом за те же три сообщения -- ни одного сообщения _по сути_ -- про полное отсутствие в тексте присяги временных рамок.
yama написав:тобто "небесна сотня" 20 лютого 2014 р - це ок ? "можем повторить " як кажуть за поребриком на болотах
це тісто тільки розчиняли. Місять зараз Скільки вбитих думаю ми ще довго не дізнаємся. А ампутантів вже видно, життя на протезах даж рекламують, можно і спортом займатись і танцювати Ви як? Полюбляєте танці? чи тіко мітинги?
detroytred написав:Я мав на увазі лише зробити пропозицію. Мені не важко кілька слів накнопати, аби був результат - припинення чублення.
А все далі я поступлю іншим бажаючим.
Нельзя ограничиваться только словами и останавливаться на полдороги. Обманутые ожидания хуже всего. Кстати, думаю, она будет прекрасной женой.
Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.
Вчора СТМ просила підняти їй повіки. Порівнювала з Нео. Сьогодні ви радите підняти губу з полу. Що навіть пропозицію накнопати не вартий.
От жінки...))) Збивають з пантелику старих хричів. Віталіан, модерація окремо, форумчани окремо. Повертайтесь негайно і розбирайтеся. Тим паче, що тут саме по вашій часті.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 бер, 2025 17:12, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio написав:Да ничего они не собираются защищать! Воспользовавшись слабостью, понаподписывают каких-то договоров под обещания не прекращать помощь.
Не пишіть глупості , ніхто нічого не підпише ....
Теж може бути, що все це шумовий фон. Я от дивлюся на перебіг подій, і поки що очевидно, що продовжувати допомогу Трамп не планує, адже допомога, що виділена Байденом, колись все одно скінчиться, навіть якщо перешкоди не чинити. А от розмови про те, що ось-ось буде досягнуто домовленість про мир можна вести нескінчено. Що буде, коли допомога вже скінчиться, а мир все ще буде десь "ось-ось"? Вже там байдуже на яких умовах.
fler написав:Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.