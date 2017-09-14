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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1332413325133261332713328>
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:03

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Т.е. таки отпетляли и от армии в своё время.
///
Для иностранных граждан текст присяги немного отличается.
Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".

Т.е. по сути таки сказать нечего? :roll:

Так вы с чем спорить-то продолжаете? :shock:

А где вы в этом посте увидели спор?
Но спорить с вами!?
О чём?
Я даже не пойму, о чём вы пытаетесь изобразить спор. Разве что троллите.

Ок: не спорите -- флудите: после трех сообщений мне же написана моя же формулировка -- "приносять присягу"...
При этом за те же три сообщения -- ни одного сообщения _по сути_ -- про полное отсутствие в тексте присяги временных рамок. :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:04

  yama написав:тобто "небесна сотня" 20 лютого 2014 р - це ок ? "можем повторить " як кажуть за поребриком на болотах
це тісто тільки розчиняли. Місять зараз :lol:
Скільки вбитих думаю ми ще довго не дізнаємся.
А ампутантів вже видно, життя на протезах даж рекламують, можно і спортом займатись і танцювати :lol:
Ви як? Полюбляєте танці? :lol: чи тіко мітинги?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:06

  prodigy написав:вчора під час атаки шахідами на Одесу і Чорноморськ була застосована нова тактика
"Це була, мабуть, найбільш масована атака Shahed-136 по Одесі за 3 роки... [/b]".

Сьогодні від ранку тривога за тривогою, вже збилася рахувати.. Шось там у них знатно підгорає :roll:

ПС. Шаман, дякую за стурбованість, але ще одне заміжжя мені вже не загрожує :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:10

  fler написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:Я мав на увазі лише зробити пропозицію. Мені не важко кілька слів накнопати, аби був результат - припинення чублення.

А все далі я поступлю іншим бажаючим.

Нельзя ограничиваться только словами и останавливаться на полдороги.
Обманутые ожидания хуже всего. :)
Кстати, думаю, она будет прекрасной женой.

Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу :wink: Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.


Вчора СТМ просила підняти їй повіки. Порівнювала з Нео.
Сьогодні ви радите підняти губу з полу. Що навіть пропозицію накнопати не вартий.

От жінки...)))
Збивають з пантелику старих хричів.
Віталіан, модерація окремо, форумчани окремо. Повертайтесь негайно і розбирайтеся. Тим паче, що тут саме по вашій часті.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 бер, 2025 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:12

Banderlog
Простите за нескромный вопрос. Без всякой задней мысли, просто интересно.
Кем вы были на гражданке?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:15

  холява написав:
  M-Audio написав:Да ничего они не собираются защищать! Воспользовавшись слабостью, понаподписывают каких-то договоров под обещания не прекращать помощь.


Не пишіть глупості , ніхто нічого не підпише ....

Теж може бути, що все це шумовий фон. Я от дивлюся на перебіг подій, і поки що очевидно, що продовжувати допомогу Трамп не планує, адже допомога, що виділена Байденом, колись все одно скінчиться, навіть якщо перешкоди не чинити. А от розмови про те, що ось-ось буде досягнуто домовленість про мир можна вести нескінчено. Що буде, коли допомога вже скінчиться, а мир все ще буде десь "ось-ось"? Вже там байдуже на яких умовах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:18

  fler написав:.......
ПС. Шаман, дякую за стурбованість, але ще одне заміжжя мені вже не загрожує :wink:

Хтозна.
Моя бывшая нашла нового мужа в 39 лет. Так понимаю, что вы если и старше, то ненамного. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:20

  ЛАД написав:
  fler написав:Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу :wink: Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.
Иногда лучше молчать, чем говорить. :)
Напомню, что "Средняя месячная зарплата по данным ПФУ в 2024 г. декабрь - 21698,99 грн." https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/pfu/.

Вот именно, ЛАД, помалкивайте)). Stm - не "средняя" женщина, поэтому не надо к ней лепить мужчин со средней зарплатой.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:29

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу :wink: Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.
Иногда лучше молчать, чем говорить. :)
Напомню, что "Средняя месячная зарплата по данным ПФУ в 2024 г. декабрь - 21698,99 грн." https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/pfu/.

Вот именно, ЛАД, помалкивайте)). Stm - не "средняя" женщина, поэтому не надо к ней лепить мужчин со средней зарплатой.

Дик, оскільки учора було чітко вказано на шість різних чоловіків, то!
Саме так і намальовується.
Від Детройта - лише пропозиція.
Від ЛАДа - розум.
...
Від Бетона - не середня зарплата.

Бетон все влучно замутив. Як по нотах. Це ви не розгледіли його план. А в нього досвід від колишньої, як він сповістив.
Три вільних місця залишились ще -- сильний, чутливий чи які там ще були серед отих 6-ти.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 бер, 2025 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:29

  stm написав:
  Banderlog написав: тут діло таке що жертві чомусь вірять по умолчанію.
Держава явно тяне за жінками.

Признаю, проблема существует. Либералы, которых вы недолюбливаете, ввели законодательно такое понятие как получить устное "согласие на секс" )
то їм пороблено і задавнено. Треба відроблєти.
Шоб си втворило жіночє начало.https://youtu.be/apiof9m0fP4?si=Xzmhm_lsNXGMW72o
Banderlog
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