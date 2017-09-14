Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:44

a77 написав: prodigy написав: Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти,



треба перейняти прогресивний досвід Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти,треба перейняти прогресивний досвід



"Трамп подписал тот указ, трамп подписал этот указ, трамп ввел тарифы, трамп отменил тарифы".

Нам тут на форумах, на марафонах, в ютубах разнообразные говорящие головы годами рассказывали про существование неких систем сдержек и противовесов, якобы это всё наразрушаемая система, один человек не может так просто всё ломать, есть контроль, есть другие ветки власти, есть, в конце концов, демократия и демократы и т.д.

Где вот это вот все ? Два месяца этот самовлюбленный старый маразматик дебоширит, нанося ущерб, а реальных противосесов ноль? Где конгрес с сенатом, от которых, например, мы в прошлом году ждали допомогу аж целых полгода, потому что они не могли ее ухвалити. Где демократы?. Где двухпартийная система (и в том числе их бесконечная безперечна двухпартійна підтримка України стільки, скільки буде потрібно). Так что, их тамошние деятели ничего кроме проявления глубокой озабоченности не могут ? или как ? "Трамп подписал тот указ, трамп подписал этот указ, трамп ввел тарифы, трамп отменил тарифы".Нам тут на форумах, на марафонах, в ютубах разнообразные говорящие головы годами рассказывали про существование неких систем сдержек и противовесов, якобы это всё наразрушаемая система, один человек не может так просто всё ломать, есть контроль, есть другие ветки власти, есть, в конце концов, демократияи демократыи т.д.Где вот это вот все ? Два месяца этот самовлюбленный старый маразматик дебоширит, нанося ущерб, а реальных противосесов ноль? Где конгрес с сенатом, от которых, например, мы в прошлом году ждали допомогу аж целых полгода, потому что они не могли ее ухвалити. Где демократы?. Где двухпартийная система (и в том числе их бесконечная безперечна двухпартійна підтримка України стільки, скільки буде потрібно). Так что, их тамошние деятели ничего кроме проявления глубокой озабоченности не могут ? или как ?

Где вот это вот все ?

В сентябре 2023 года президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил 11 000 солдат на штурм тюрьмы Токорон в северном штате Арагуа. Но их отправили не для подавления бунта.



Войска отвоевали тюрьму у могущественной банды, которая превратила ее в своего рода курорт с зоопарком, ресторанами, ночным клубом, букмекерской конторой и бассейном.



Однако главарь банды Гектор Герреро Флорес сбежал.

Теперь организация Tren de Aragua оказалась под прицелом усилий президента Дональда Трампа по высылке иностранных преступников из США в рамках его обещания провести массовую депортацию нелегальных иммигрантов.



поки тільки як тиждень цікавлюсь американскою внутрішньою політикою, тому що зрозумів -відповідаюгде? в Карагандетрамп депортував "людей яких запідозрив причасними до венесульської мафіїяка має назву tren de Aragua (aragua -це назва північного штату Венесуєли), правда коли він декілька раз намагався повторити (без суфлера) він промовив как Уругвай(буває)проблема в тому що вислали не до Венесуєли , а до Ель Сальвадор. Суддя визнав це поза законом, нащо в администрації трампа відповіли, що літак вже був вне теріторіальних вод США, тому юрисдикція судді обмежена(тобто її немає).Цікава річ, на щось журналісти навели приклад: на борту круизних лайнерів (типу Carnival Cruise Line, USA) можна насилувати і вбивати коли вони не в торіторіальних водах США (тобто немає юрисдикції права США)тепер до Демократичної партії: для голосування по бюджету 2025р республіканцям не вистачало 8 голосів, демократи волали що ні заякі кошти не проголосують в підтримку,@No, No, Hell, No@ а потім Чак Шумер (лідер парламенської меньшості демів) взяв і проголосував, і пояснив тим-що не бажає зла своєї країніа місяць тому він казав таке: рейтінг Трампа (респів) впав з 52%(на час інаугурації)до 46%, почекає коли впаде до 40% і ми всі разом як...так журналісти кажуть демам-ви, сцуко, мовчите...коли Маск(трамп) звільняє десятки тисяч робітників по всій країні, так от за вашу мовчазлуву згоду-ваш рейтінг сьогодні 26%, чекай даліЧак Шумер (еврей) чисто по еврейські вирішив, що воювати з Трампом має хтось іншийтут дві версії-забздел (бо Трамп сказав, хто проти президента-той проти країни, наслідки для бізнеса загрозливі)друга версія-порешал з міліардера(евреями) які підтримають (чи в команді) Трампа (типа Віткоф), 74 Шумер каже, я в спорталі в респами спілкуюсь (журналісти вже пару мемів зробили)демократи облажались на виборах(верніше вони не врахували сучасні технології-ТікТок),короткі 10 секундні відео де знущаються з Байдена, Харіс зробили свою справу(русня дотечна 200%), що буде з допомогою-готуємось до того, що може залишитись тільки розвідка і консультації (хоч, які від них корисні консультації-капітуляція?)Трамп гне свою лінію (тобто лінію путіна), ген.штаб ЗСУ і Зе кажуть немає в Курські області оточення, він каже ЄЄЄЄ. Розвідка США доповідає Трампу-немає оточення, а мені володя каже ЄЄЄ.сподівання на себе і ...на Европу, але вони вже дають задню