_hunter написав:ЛАД Т.е. таки отпетляли и от армии в своё время. /// Для иностранных граждан текст присяги немного отличается. Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".
Т.е. по сути таки сказать нечего?
Так вы с чем спорить-то продолжаете?
А где вы в этом посте увидели спор? Но спорить с вами!? О чём? Я даже не пойму, о чём вы пытаетесь изобразить спор. Разве что троллите.
Ок: не спорите -- флудите: после трех сообщений мне же написана моя же формулировка -- "приносять присягу"... При этом за те же три сообщения -- ни одного сообщения _по сути_ -- про полное отсутствие в тексте присяги временных рамок.
от не перекручуйте - спочатку було формулювання "прийняти присягу", що ви намагалися заперечити, але не вийшло.
якщо для вас головне питання є чи немає в тексті часових рамок - ні, немає, закінчуємо.
а по суті - що там з армією - білий квиток - чи просто пропетляв?
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 21 бер, 2025 17:44, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти,
треба перейняти прогресивний досвід
"Трамп подписал тот указ, трамп подписал этот указ, трамп ввел тарифы, трамп отменил тарифы". Нам тут на форумах, на марафонах, в ютубах разнообразные говорящие головы годами рассказывали про существование неких систем сдержек и противовесов, якобы это всё наразрушаемая система, один человек не может так просто всё ломать, есть контроль, есть другие ветки власти, есть, в конце концов, демократия и демократы и т.д. Где вот это вот все ? Два месяца этот самовлюбленный старый маразматик дебоширит, нанося ущерб, а реальных противосесов ноль? Где конгрес с сенатом, от которых, например, мы в прошлом году ждали допомогу аж целых полгода, потому что они не могли ее ухвалити. Где демократы?. Где двухпартийная система (и в том числе их бесконечная безперечна двухпартійна підтримка України стільки, скільки буде потрібно). Так что, их тамошние деятели ничего кроме проявления глубокой озабоченности не могут ? или как ?
поки тільки як тиждень цікавлюсь американскою внутрішньою політикою, тому що зрозумів -відповідаю
Где вот это вот все ?
где? в Караганде
трамп депортував "людей яких запідозрив причасними до венесульської мафії яка має назву tren de Aragua (aragua -це назва північного штату Венесуєли), правда коли він декілька раз намагався повторити (без суфлера) він промовив как Уругвай(буває)
В сентябре 2023 года президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил 11 000 солдат на штурм тюрьмы Токорон в северном штате Арагуа. Но их отправили не для подавления бунта.
Войска отвоевали тюрьму у могущественной банды, которая превратила ее в своего рода курорт с зоопарком, ресторанами, ночным клубом, букмекерской конторой и бассейном.
Однако главарь банды Гектор Герреро Флорес сбежал. Теперь организация Tren de Aragua оказалась под прицелом усилий президента Дональда Трампа по высылке иностранных преступников из США в рамках его обещания провести массовую депортацию нелегальных иммигрантов.
проблема в тому що вислали не до Венесуєли , а до Ель Сальвадор. Суддя визнав це поза законом, нащо в администрації трампа відповіли, що літак вже був вне теріторіальних вод США, тому юрисдикція судді обмежена(тобто її немає). Цікава річ, на щось журналісти навели приклад: на борту круизних лайнерів (типу Carnival Cruise Line, USA) можна насилувати і вбивати коли вони не в торіторіальних водах США (тобто немає юрисдикції права США)
тепер до Демократичної партії: для голосування по бюджету 2025р республіканцям не вистачало 8 голосів, демократи волали що ні заякі кошти не проголосують в підтримку, @No, No, Hell, No@ а потім Чак Шумер (лідер парламенської меньшості демів) взяв і проголосував, і пояснив тим-що не бажає зла своєї країні а місяць тому він казав таке: рейтінг Трампа (респів) впав з 52%(на час інаугурації) до 46%, почекає коли впаде до 40% і ми всі разом як...так журналісти кажуть демам-ви, сцуко, мовчите...коли Маск(трамп) звільняє десятки тисяч робітників по всій країні, так от за вашу мовчазлуву згоду-ваш рейтінг сьогодні 26%, чекай далі
Чак Шумер (еврей) чисто по еврейські вирішив, що воювати з Трампом має хтось інший тут дві версії-забздел (бо Трамп сказав, хто проти президента-той проти країни, наслідки для бізнеса загрозливі) друга версія-порешал з міліардера(евреями) які підтримають (чи в команді) Трампа (типа Віткоф), 74 Шумер каже, я в спорталі в респами спілкуюсь (журналісти вже пару мемів зробили)
демократи облажались на виборах(верніше вони не врахували сучасні технології-ТікТок), короткі 10 секундні відео де знущаються з Байдена, Харіс зробили свою справу(русня дотечна 200%), що буде з допомогою-готуємось до того, що може залишитись тільки розвідка і консультації (хоч, які від них корисні консультації-капітуляція?)
Трамп гне свою лінію (тобто лінію путіна), ген.штаб ЗСУ і Зе кажуть немає в Курські області оточення, він каже ЄЄЄЄ. Розвідка США доповідає Трампу-немає оточення, а мені володя каже ЄЄЄ.
сподівання на себе і ...на Европу, але вони вже дають задню
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 21 бер, 2025 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не розглядає можливу місію від Організацію Об'єднаних Націй як альтернативу військового іноземного контингенту або гарантіям безпеки після припинення війни.
"При всій повазі - ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки", - наголосив Зеленський.
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 21 бер, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Banderlog Простите за нескромный вопрос. Без всякой задней мысли, просто интересно. Кем вы были на гражданке?
Це тіпа, хто ти по жизні, пасажир? Мультик сімсони бачили? То офіційно, останніх 20 років я Гомер. Відповідаю за техніку безпеки в підрозділі забезпечення в обленерго. Головна задача пройти через прохідну до 8 00. Решту часу вовка ноги кормять, робота з людями, в нас ж споконвічний фронтір)
ЛАД написав:Banderlog Простите за нескромный вопрос. Без всякой задней мысли, просто интересно. Кем вы были на гражданке?
Це тіпа, хто ти по жизні, пасажир? Мультик сімсони бачили? То офіційно, останніх 20 років я Гомер. Відповідаю за техніку безпеки в підрозділі забезпечення в обленерго. Головна задача пройти через прохідну до 8 00. Решту часу вовка ноги кормять, робота з людями, в нас ж споконвічний фронтір)
Чё-то мне Симпсоны не заходят. Но примерно понял. Очень примерно.
переговори в Джідді відбудуться в комнатах які будуть поруч, я так розумію, у американців одна команда, а не по одній на кожну комнату, тобто послухали росіян -прийшли до українців і кажуть: русня хоче, щоб ви зробили те і те -наші: в дупу їх -йдуть у іншу імнату і кажуть: вас послали в дупу))
була така байка, як один шахрай грав одночасно в шахі з двома майстрами (з одним чорними, з іншим "білими"): він повторював ходи кожного і домігся ничії в обох партіях
що вийде 24 березня? наші хлопці кремезні-а там старики Сергей Беседа 70 років, сенатор Грігорій Карасін 75 років -вистачить одного 40річного Павла Паліси
prodigy написав:переговори в Джідді відбудуться в комнатах які будуть поруч, я так розумію, у американців одна команда, а не по одній на кожну комнату, тобто послухали росіян -прийшли до українців і кажуть: русня хоче, щоб ви зробили те і те -наші: в дупу їх -йдуть у іншу імнату і кажуть: вас послали в дупу))
була така байка, як один шахрай грав одночасно в шахі з двома майстрами (з одним чорними, з іншим "білими"): він повторював ходи кожного і домігся ничії в обох партіях
що вийде 24 березня? наші хлопці кремезні-а там старики Сергей Беседа 70 років, сенатор Грігорій Карасін 75 років -вистачить одного 40річного Павла Паліси
Трамп з пу не змогли домовитися. По суті домовилися про хокей. Домовились домовитися. Потім.
То про що можуть домовитися оці групи?! Оці перемовини є лише затягуванням часу. Виставою.
Питання лише в тому, чого очікують обидва (Трамп і пу) за оцей час.
А які зміни відбуваються? Що європейці раптом заспівали? Як змінили свої пісні буквально вчора, сьогодні? І що може бути ще? І не тільки з європейцями.