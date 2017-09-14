RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13325133261332713328
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:23

  detroytred написав:От жінки...)))
Збивають з пантелику старих хричів.
Віталіан, модерація окремо, форумчани окремо. Повертайтесь негайно і розбирайтеся. Тим паче, що тут саме по вашій часті.

на жаль, в рази програють конкуренцію філіпінкам (особливо придатним до $140 в місяць на життя) по ціні-якість
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38850
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:26

жінка грушку влаштує, єслі чьо?

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав: тут діло таке що жертві чомусь вірять по умолчанію.
Держава явно тяне за жінками.

Признаю, проблема существует. Либералы, которых вы недолюбливаете, ввели законодательно такое понятие как получить устное "согласие на секс" )
то їм пороблено і задавнено. Треба відроблєти.
Шоб си втворило жіночє начало.https://youtu.be/apiof9m0fP4?si=Xzmhm_lsNXGMW72o

прям пороблено FIЇNKA, з іншого джерала сьогодні маю таку річ актуальну на слух і до бачення

жінка грушку влаштує, єслі чьо?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 бер, 2025 18:30, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38850
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Що європейці раптом заспівали? Як змінили свої пісні буквально вчора, сьогодні?
І що може бути ще? І не тільки з європейцями.


Бріти і Французи вже не можуть напрявляти війська без згоди Трампа, а її не буде(тому що птн проти), та хрен з їхними солдатами, дайте ракети до ппо (Гіпардів треба більше), якщо мобільні группи не здатні з кулемета вражати шахед на висоті 2000м -то це біда, розфігачат всю інфраструктуру
prodigy
 
Повідомлень: 12093
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3286 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:29

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Для мене краще програти війну ніж жити в країні типу Півн.Кореї.


не розумієш, зовсім не розумієш?

прибери свій аккаунт з форуму, бо фсб вже формує базу тих кого:
стратити, чи запроторити до півнчної сови

ти ж, памятаю, писав погане про путіна у 2022р(а це вже зафіксовано)

цирк на дроті :D :D
я і є фсб
я вже це озвучував
тут половина з фсб, а друга половина з сбу і ці дві половинки мочаться між собою. :D
нажаль сили не рівні(нам з фсб важкувато), бо адміністрація допомагає сбушникам. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6306
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп назвав "хворими бандитами-терористами" протестувальників проти Маска і Тесли
Президент США Дональд Трамп назвав "хворими бандитами-терористами" і зажадав 20-річних термінів ув'язнення для протестувальників проти мільярдера та чиновника Ілона Маска і його компанії Tesla. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

Тобто, захоплювати Капітолій - то правильно

А проти Маска протестувати - то бандити-терористи

Трамп - психопат
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10917
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:36

flyman

, в рази програють конкуренцію філіпінкам (особливо придатним до $140 в місяць на життя) по ціні-якість


А Ночкін навіть доплатив би Флайману..

Як там на 11-му році почувається філіппінка?? Коли буде їй пропозиція??

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 21 бер, 2025 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14512
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:40

  prodigy написав:розфігачат всю інфраструктуру

Ту інфраструктуру, яка цікавить Трампа, не розфігачать...
Саме за це і домовились обидва телефоністи.
А інша, то проблеми індєйців.

Європейці ж відверто мутять...

Імхо.
Якщо за Байдена гра була, аби Україна не програла сильно.
То за Трампа - аби не програла дуже сильно.

Допомагати продовжать і Штати, і Європа. Тільки ще менше.
detroytred
 
Повідомлень: 23698
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Власники Tesla рекордними темпами обмінюють автівки на інші марки – CNBC
Власники Tesla рекордними темпами здають свої електромобілі в трейд-ін

Після двох місяців роботи Ілона Маска в Білому домі власники Tesla почали рекордно часто обмінювати свої електромобілі на інші марки. Про це повідомляє CNBC з посиланням на звіт сайту для покупки авто Edmunds


Прямо історія, як все про...любити і навіть не зрозуміти чому
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10917
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:43

50+

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38850
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:45

  pesikot написав:Власники Tesla рекордними темпами обмінюють автівки на інші марки – CNBC
Власники Tesla рекордними темпами здають свої електромобілі в трейд-ін

Після двох місяців роботи Ілона Маска в Білому домі власники Tesla почали рекордно часто обмінювати свої електромобілі на інші марки. Про це повідомляє CNBC з посиланням на звіт сайту для покупки авто Edmunds


Прямо історія, як все про...любити і навіть не зрозуміти чому

Історія в іншому.
Хрестоносці готові пожертвувати навіть грошима заради ходи до своєї мети.

Мета ж - повалити демократів-глобалістів ... по всьому світу.

Це дійсно глибинна подія. Оця спроба.
Тут ніяка система противаг від батьків-засновників не спрацює.
Це форс-мажор.

Інша справа, що це лише спроба. І чи вдасться виконувачам досягти кінцевої мети, то ще питання.
detroytred
 
Повідомлень: 23698
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13325133261332713328
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89725
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264498
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 913762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.