detroytred написав:Що європейці раптом заспівали? Як змінили свої пісні буквально вчора, сьогодні? І що може бути ще? І не тільки з європейцями.
Бріти і Французи вже не можуть напрявляти війська без згоди Трампа, а її не буде(тому що птн проти), та хрен з їхними солдатами, дайте ракети до ппо (Гіпардів треба більше), якщо мобільні группи не здатні з кулемета вражати шахед на висоті 2000м -то це біда, розфігачат всю інфраструктуру
andrijk777 написав:Для мене краще програти війну ніж жити в країні типу Півн.Кореї.
не розумієш, зовсім не розумієш?
прибери свій аккаунт з форуму, бо фсб вже формує базу тих кого: стратити, чи запроторити до півнчної сови
ти ж, памятаю, писав погане про путіна у 2022р(а це вже зафіксовано)
цирк на дроті я і є фсб я вже це озвучував тут половина з фсб, а друга половина з сбу і ці дві половинки мочаться між собою. нажаль сили не рівні(нам з фсб важкувато), бо адміністрація допомагає сбушникам.
Президент США Дональд Трамп назвав "хворими бандитами-терористами" і зажадав 20-річних термінів ув'язнення для протестувальників проти мільярдера та чиновника Ілона Маска і його компанії Tesla. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.
Власники Tesla рекордними темпами здають свої електромобілі в трейд-ін
Після двох місяців роботи Ілона Маска в Білому домі власники Tesla почали рекордно часто обмінювати свої електромобілі на інші марки. Про це повідомляє CNBC з посиланням на звіт сайту для покупки авто Edmunds
Прямо історія, як все про...любити і навіть не зрозуміти чому
Власники Tesla рекордними темпами здають свої електромобілі в трейд-ін
Після двох місяців роботи Ілона Маска в Білому домі власники Tesla почали рекордно часто обмінювати свої електромобілі на інші марки. Про це повідомляє CNBC з посиланням на звіт сайту для покупки авто Edmunds
Прямо історія, як все про...любити і навіть не зрозуміти чому
Історія в іншому. Хрестоносці готові пожертвувати навіть грошима заради ходи до своєї мети.
Мета ж - повалити демократів-глобалістів ... по всьому світу.
Це дійсно глибинна подія. Оця спроба. Тут ніяка система противаг від батьків-засновників не спрацює. Це форс-мажор.
Інша справа, що це лише спроба. І чи вдасться виконувачам досягти кінцевої мети, то ще питання.