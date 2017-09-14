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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:01
Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень”Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:06
detroytred написав: prodigy написав:
розфігачат всю інфраструктуру
Ту інфраструктуру, яка цікавить Трампа, не розфігачать...
Саме за це і домовились обидва телефоністи.
А інша, то проблеми індєйців.
Європейці ж відверто мутять...
Імхо.
Якщо за Байдена гра була, аби Україна не програла сильно.То за Трампа - аби не програла дуже сильно.
Допомагати продовжать і Штати, і Європа. Тільки ще менше.
Вот это -- "вопрос на мульон" -- на что договорились. ЗАЭС -- Трамп, похоже, отвоевал. А Одесский порт? Что там еще из "вкусного" есть?..
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:06
це тим що зараз народилися в неньці не світить,
а років 20 тому трохи інша демографія і молодих соковитих філіпінок десятки мільйонів
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:08
yama написав:
В Раді його планують розглянути наступного тижня. Нова редакція законопроєкту №10311
дозволяє Нацгвардії:
▪️ застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, без належного попередження про це мітингувальників;
▪️ використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери проти учасників заворушень;
▪️маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою;
▪️ використовувати безпілотники, але для чого саме – нардепи вказують дуже узагальнено. Ймовірно, їх зможуть використовувати для спостереження за мітингувальниками.
без коментарів
Всё логично.
Прошлый майдан пытались разогнать незаконно, следующий майдан будет разогнан законно.
Улыбнуло, что среди авторов законопроекта представитель ОПЗЖ и слуга Бужанский, явный противник прошлого майдана.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:09
hxbbgaf написав:
Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень”Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах
від такої волі й незалежності вже в голові крутиться.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:11
Letusrock написав: hxbbgaf написав:
Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень”Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах
від такої волі й незалежності вже в голові крутиться.
Наступного тижня парламент планує розглянути до другого читання законопроєкт №10311, який пропонує запровадити жорсткі обмеження громадянських свобод під час масових заворушень...
Я так зрозумів, це не про війну, це взагалі, якщо якийсь мент вирішить, що хтось на мирному мітингу погано себе поводить, і це назавжди, не тільки у воєнний час? Стріляти в людей? Ментів дофуїща, вони не воюють, 90% заброньовані, замість цього їм хочуть ще дозволити розстрілювати цивільні протести?
Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 21 бер, 2025 19:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:13
_hunter написав:
А Одесский порт? Что там еще из "вкусного" есть?..
Порт, всі АЕС, аміакопровід, газосховища.
Щось за рідкоземи вже й не чути..
І про вибори теж.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:14
Letusrock написав: hxbbgaf написав:
Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень”Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах
від такої волі й незалежності вже в голові крутиться.
це вам не кривава беркутня
все буде по вищому гатунку, згідно євростандартів
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:16
freeze написав:
слуга Бужанский
це проросійська тварюка, гниль
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:17
fox767676 написав: Letusrock написав: hxbbgaf написав:
Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень”Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах
від такої волі й незалежності вже в голові крутиться.
це вам не кривава беркутня
все буде по вищому гатунку, згідно євростандартів
В Європі не застосовують вогнепальну зброю проти мітингів.
А от беркутня якраз розстрілювала беззбройних.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 21 бер, 2025 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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