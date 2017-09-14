yama написав:В Раді його планують розглянути наступного тижня. Нова редакція законопроєкту №10311 дозволяє Нацгвардії:
▪️ застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, без належного попередження про це мітингувальників; ▪️ використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери проти учасників заворушень; ▪️маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою; ▪️ використовувати безпілотники, але для чого саме – нардепи вказують дуже узагальнено. Ймовірно, їх зможуть використовувати для спостереження за мітингувальниками.
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Всё логично. Прошлый майдан пытались разогнать незаконно, следующий майдан будет разогнан законно. Улыбнуло, что среди авторов законопроекта представитель ОПЗЖ и слуга Бужанский, явный противник прошлого майдана.
hxbbgaf написав:Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень” Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах
від такої волі й незалежності вже в голові крутиться.
hxbbgaf написав:Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень” Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах
від такої волі й незалежності вже в голові крутиться.
Наступного тижня парламент планує розглянути до другого читання законопроєкт №10311, який пропонує запровадити жорсткі обмеження громадянських свобод під час масових заворушень...
Я так зрозумів, це не про війну, це взагалі, якщо якийсь мент вирішить, що хтось на мирному мітингу погано себе поводить, і це назавжди, не тільки у воєнний час? Стріляти в людей? Ментів дофуїща, вони не воюють, 90% заброньовані, замість цього їм хочуть ще дозволити розстрілювати цивільні протести?
Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 21 бер, 2025 19:18, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf написав:Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень” Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах
від такої волі й незалежності вже в голові крутиться.
це вам не кривава беркутня все буде по вищому гатунку, згідно євростандартів