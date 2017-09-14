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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 133271332813329133301333113332>
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:59

flyman
О! Згадав за філіпінок.
https://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate#/media/File:Total_Fertility_Rate_Map_by_Country.svg
Не світить тобі ніяка філіпіночка, вимирають вони(правда не швидко так як ми). Світить тобі нігерійочка або сомалійочка. Так що краще придивляйся до "чорнявих". :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 21 бер, 2025 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:01

Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень”

Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:06

  detroytred написав:
  prodigy написав:розфігачат всю інфраструктуру

Ту інфраструктуру, яка цікавить Трампа, не розфігачать...
Саме за це і домовились обидва телефоністи.
А інша, то проблеми індєйців.

Європейці ж відверто мутять...

Імхо.
Якщо за Байдена гра була, аби Україна не програла сильно.
То за Трампа - аби не програла дуже сильно.

Допомагати продовжать і Штати, і Європа. Тільки ще менше.

Вот это -- "вопрос на мульон" -- на что договорились. ЗАЭС -- Трамп, похоже, отвоевал. А Одесский порт? Что там еще из "вкусного" есть?..
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:06

  andrijk777 написав:flyman
О! Згадав за філіпінок.
https://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate#/media/File:Total_Fertility_Rate_Map_by_Country.svg
Не світить тобі ніяка філіпіночка, вимирають вони(правда не швидко так як ми). Світить тобі нігерійочка або сомалійочка. Так що краще придивляйся до "чорнявих". :D

це тим що зараз народилися в неньці не світить,
а років 20 тому трохи інша демографія і молодих соковитих філіпінок десятки мільйонів
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:08

  yama написав:В Раді його планують розглянути наступного тижня. Нова редакція законопроєкту №10311 дозволяє Нацгвардії:
▪️ застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, без належного попередження про це мітингувальників;
▪️ використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери проти учасників заворушень;
▪️маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою;
▪️ використовувати безпілотники, але для чого саме – нардепи вказують дуже узагальнено. Ймовірно, їх зможуть використовувати для спостереження за мітингувальниками.


без коментарів :shock: :(

Всё логично.
Прошлый майдан пытались разогнать незаконно, следующий майдан будет разогнан законно.
Улыбнуло, что среди авторов законопроекта представитель ОПЗЖ и слуга Бужанский, явный противник прошлого майдана.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:09

  hxbbgaf написав:Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень”
Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах

від такої волі й незалежності вже в голові крутиться.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:11

  Letusrock написав:
  hxbbgaf написав:Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень”
Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах

від такої волі й незалежності вже в голові крутиться.


Наступного тижня парламент планує розглянути до другого читання законопроєкт №10311, який пропонує запровадити жорсткі обмеження громадянських свобод під час масових заворушень...


Я так зрозумів, це не про війну, це взагалі, якщо якийсь мент вирішить, що хтось на мирному мітингу погано себе поводить, і це назавжди, не тільки у воєнний час? Стріляти в людей? Ментів дофуїща, вони не воюють, 90% заброньовані, замість цього їм хочуть ще дозволити розстрілювати цивільні протести?

Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 21 бер, 2025 19:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:13

  _hunter написав: А Одесский порт? Что там еще из "вкусного" есть?..

Порт, всі АЕС, аміакопровід, газосховища.

Щось за рідкоземи вже й не чути..
І про вибори теж.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:14

  Letusrock написав:
  hxbbgaf написав:Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень”
Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах

від такої волі й незалежності вже в голові крутиться.



це вам не кривава беркутня
все буде по вищому гатунку, згідно євростандартів
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:слуга Бужанский


це проросійська тварюка, гниль
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