|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:17
fox767676 написав: Letusrock написав: hxbbgaf написав:
Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень”Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах
від такої волі й незалежності вже в голові крутиться.
це вам не кривава беркутня
все буде по вищому гатунку, згідно євростандартів
В Європі не застосовують вогнепальну зброю проти мітингів.
А от беркутня якраз розстрілювала беззбройних.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 21 бер, 2025 19:46, всього редагувалось 1 раз.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22398
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2366 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:18
Якщо Європа конфіскує майже 200 млрд євро заморожених російських активів, то це буде "акт війни". Про це сказав прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у коментарі журналістам, передає Politico.
За його словами, таке рішення створить "системні ризики для всієї фінансової світової системи" і викличе відплату з боку Росії.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12096
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3286 раз.
- Подякували: 3324 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:20
Совсем недавно попалось решение Верховного суда насчёт воинской присяги, по сути разъяснивший, что присяга - это всего лишь средство поднятия духа, традиция.
Помните Кавказскую пленницу - Собираем тосты, фольклор.
По сути, мобилизованный наотрез отказался принимать присягу. Как бы напрягать особо не стали, распределили из учебного центра в воинскую часть. Командир издает бойовий наказ. Товарищ говорит эээ нет, я присягу не принимал, никакие-такие наказы я не выполняю. Тоже особо не напрягали, зафиксировали этот факт и в суд. Там по цепочке до Верховного суда - который постановил, что отказ принимать присягу, не означает законность отказа от выполнения боевого приказа. И товарищ прямо направился на реальный срок в колонию общего режима, так и не приняв присягу.
Востаннє редагувалось freeze
в П'ят 21 бер, 2025 19:22, всього редагувалось 1 раз.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19529
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4794 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:20
Німеччина конфіскувала танкер, який виявили поблизу північного побережжя європейської країни в січні цього року. Про це повідомляє Der Spiegel.
Таким чином, судно і його вантаж, який складається з приблизно 100 тис тон нафти на суму близько 40 млн євро, стають власністю Німеччини.
В Берліні вважають, що судно, яке йшло під прапором Панами, є частиною так званого "тіньового флоту", що допомагає Москві обходити західні санкції. Раніше Eventin включили до 16-го пакету санкцій Євросоюзу проти РФ.
Москва вже прокоментувала ситуацію, заявивши, що "не має даних про конфіскований танкер".
"Я, на жаль, не маю жодної інформації щодо цього танкера.
Тому я не знаю, чий він, у зв'язку з чим він був конфіскований. У мене просто немає даних щодо цього", - заявив журналістам путінський прес-секретар Дмитро Пєсков.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12096
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3286 раз.
- Подякували: 3324 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:21
hxbbgaf написав:
Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..
так ідіть воюйте, бо на гідність завойовану на майдані посягають злобні орки. Хіба нормально що стояли прогресивні а воюють трактористи?)
Запамятайте і внукам розкажіть не можно кидати запалювальні суміші в поліцаїв, так ви будите не свободу, а древнє зло)
Після революції маятник ЗАВЖДИ качається в іншу сторону.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2315
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:22
hxbbgaf написав:
Я так зрозумів, це не про війну, це взагалі, якщо якийсь мент вирішить, що хтось на мирному мітингу погано себе поводить, і це назавжди, не тільки у воєнний час? Стріляти в людей? Ментів дофуїща, вони не воюють, 90% заброньовані, замість цього їм хочуть ще дозволити розстрілювати цивільні протести?
Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..
Якраз війна "до того". В мирний час вони б не посміли це зробити, але ж війна з москалями! Треба боронити неньку від ворогів народу в середині країни!
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6309
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:23
prodigy написав:
Якщо Європа конфіскує майже 200 млрд євро заморожених російських активів, то це буде "акт війни". Про це сказав прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у коментарі журналістам, передає Politico.
За його словами, таке рішення створить "системні ризики для всієї фінансової світової системи" і викличе відплату з боку Росії.
Нема в Європи отаких спонсорів))
*ОАЭ взяли на себя обязательства по 10-летней инвестиционной программе в США на $1,4 трлн., - Белый Дом...
Власти ОАЭ приняли такое решение после состоявшейся на этой неделе встречи делегации этой страны с американским президентом Дональдом Трампом. Представитель Белого дома добавил, что новые договоренности "значительно увеличат существующие инвестиции ОАЭ в экономику США", в сферы искусственного интеллекта, полупроводников, энергетики и американского производства...* (С)
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23700
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:25
Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..
так ідіть воюйте, бо на гідність завойовану на майдані посягають злобні орки. Хіба нормально що стояли прогресивні а воюють трактористи?)
Запамятайте і внукам розкажіть не можно кидати запалювальні суміші в поліцаїв, так ви будите не свободу, а древнє зло)
Після революції маятник ЗАВЖДИ качається в іншу сторону.
Це що за брєд? Він качнувся в іншу сторону в 2010 коли вибрали Янека(почалась перша війна з РФ) і в 2019 коли вибрали Зеленського(почалась повноцінна війна з РФ).
Якраз після Майданів вибирали нормальних президентів!
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6309
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:28
freeze написав:
Совсем недавно попалось решение Верховного суда насчёт воинской присяги, по сути разъяснивший, что присяга - это всего лишь средство поднятия духа, традиция.
Помните Кавказскую пленницу - Собираем тосты, фольклор.
По сути, мобилизованный наотрез отказался принимать присягу. Как бы напрягать особо не стали, распределили из учебного центра в воинскую часть. Командир издает бойовий наказ. Товарищ говорит эээ нет, я присягу не принимал, никакие-такие наказы я не выполняю. Тоже особо не напрягали, зафиксировали этот факт и в суд. Там по цепочке до Верховного суда - который постановил, что отказ принимать присягу, не означает законность отказа от выполнения боевого приказа. И товарищ прямо направился на реальный срок в колонию общего режима, так и не приняв присягу.
Вже раніше на цій гілці згадували, що присяга не є якимось дедлайном, чи статус-ченжером для військового. Просто «красивий» ритуал , типу клятви Гіппократа. Лікарів також судять за конкретні пройопи чи хабарі, а не за порушення клятви. Просто тут нема кому це пояснювати
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14516
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 2331 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:33
detroytred написав: _hunter написав:
А Одесский порт? Что там еще из "вкусного" есть?..
Порт, всі АЕС, аміакопровід, газосховища.
Щось за рідкоземи вже й не чути..
І про вибори теж.
Хранилища -- на ЗУ -- вряд ли они в договоре будут. Разве что Европа поучаствовать решит...
С редкоземами я начинаю подозревать, что это таки была разыгранная по ролям пьесса -- только в обратную сторону: Трамп, зная что проект неподъемный -- позволил еще раз сыграть роль Потужного...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9410
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|89725
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|264498
|
|
|6076
|913770
|
|