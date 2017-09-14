RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1332813329133301333113332>
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:17

  fox767676 написав:
  Letusrock написав:
  hxbbgaf написав:Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень”
Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах

від такої волі й незалежності вже в голові крутиться.



це вам не кривава беркутня
все буде по вищому гатунку, згідно євростандартів


В Європі не застосовують вогнепальну зброю проти мітингів.
А от беркутня якраз розстрілювала беззбройних.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 21 бер, 2025 19:46, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22398
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:18

Барт де ввер сцикло

Якщо Європа конфіскує майже 200 млрд євро заморожених російських активів, то це буде "акт війни". Про це сказав прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у коментарі журналістам, передає Politico.

За його словами, таке рішення створить "системні ризики для всієї фінансової світової системи" і викличе відплату з боку Росії.
prodigy
 
Повідомлень: 12096
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3286 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:20

  ЛАД написав:Оригинал здесь - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text.
Для иностранных граждан текст присяги немного отличается.
Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".

Совсем недавно попалось решение Верховного суда насчёт воинской присяги, по сути разъяснивший, что присяга - это всего лишь средство поднятия духа, традиция.
Помните Кавказскую пленницу - Собираем тосты, фольклор.
По сути, мобилизованный наотрез отказался принимать присягу. Как бы напрягать особо не стали, распределили из учебного центра в воинскую часть. Командир издает бойовий наказ. Товарищ говорит эээ нет, я присягу не принимал, никакие-такие наказы я не выполняю. Тоже особо не напрягали, зафиксировали этот факт и в суд. Там по цепочке до Верховного суда - который постановил, что отказ принимать присягу, не означает законность отказа от выполнения боевого приказа. И товарищ прямо направился на реальный срок в колонию общего режима, так и не приняв присягу.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 21 бер, 2025 19:22, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19529
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4794 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:20

Німці беріть всі танкера, якщо вони нічії

Німеччина конфіскувала танкер, який виявили поблизу північного побережжя європейської країни в січні цього року. Про це повідомляє Der Spiegel.

Таким чином, судно і його вантаж, який складається з приблизно 100 тис тон нафти на суму близько 40 млн євро, стають власністю Німеччини.

В Берліні вважають, що судно, яке йшло під прапором Панами, є частиною так званого "тіньового флоту", що допомагає Москві обходити західні санкції. Раніше Eventin включили до 16-го пакету санкцій Євросоюзу проти РФ.



Москва вже прокоментувала ситуацію, заявивши, що "не має даних про конфіскований танкер".

"Я, на жаль, не маю жодної інформації щодо цього танкера. Тому я не знаю, чий він, у зв'язку з чим він був конфіскований. У мене просто немає даних щодо цього", - заявив журналістам путінський прес-секретар Дмитро Пєсков.
prodigy
 
Повідомлень: 12096
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3286 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:21

  hxbbgaf написав:
Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..
так ідіть воюйте, бо на гідність завойовану на майдані посягають злобні орки. Хіба нормально що стояли прогресивні а воюють трактористи?)
Запамятайте і внукам розкажіть не можно кидати запалювальні суміші в поліцаїв, так ви будите не свободу, а древнє зло)
Після революції маятник ЗАВЖДИ качається в іншу сторону.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2315
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:22

  hxbbgaf написав:Я так зрозумів, це не про війну, це взагалі, якщо якийсь мент вирішить, що хтось на мирному мітингу погано себе поводить, і це назавжди, не тільки у воєнний час? Стріляти в людей? Ментів дофуїща, вони не воюють, 90% заброньовані, замість цього їм хочуть ще дозволити розстрілювати цивільні протести?

Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..

Якраз війна "до того". В мирний час вони б не посміли це зробити, але ж війна з москалями! Треба боронити неньку від ворогів народу в середині країни!
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6309
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:23

  prodigy написав:
Якщо Європа конфіскує майже 200 млрд євро заморожених російських активів, то це буде "акт війни". Про це сказав прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у коментарі журналістам, передає Politico.

За його словами, таке рішення створить "системні ризики для всієї фінансової світової системи" і викличе відплату з боку Росії.


Нема в Європи отаких спонсорів))

*ОАЭ взяли на себя обязательства по 10-летней инвестиционной программе в США на $1,4 трлн., - Белый Дом...

Власти ОАЭ приняли такое решение после состоявшейся на этой неделе встречи делегации этой страны с американским президентом Дональдом Трампом. Представитель Белого дома добавил, что новые договоренности "значительно увеличат существующие инвестиции ОАЭ в экономику США", в сферы искусственного интеллекта, полупроводников, энергетики и американского производства...* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 23700
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:25

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:
Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..
так ідіть воюйте, бо на гідність завойовану на майдані посягають злобні орки. Хіба нормально що стояли прогресивні а воюють трактористи?)
Запамятайте і внукам розкажіть не можно кидати запалювальні суміші в поліцаїв, так ви будите не свободу, а древнє зло)
Після революції маятник ЗАВЖДИ качається в іншу сторону.

Це що за брєд? Він качнувся в іншу сторону в 2010 коли вибрали Янека(почалась перша війна з РФ) і в 2019 коли вибрали Зеленського(почалась повноцінна війна з РФ).
Якраз після Майданів вибирали нормальних президентів!
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6309
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:28

  freeze написав:
  ЛАД написав:Оригинал здесь - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text.
Для иностранных граждан текст присяги немного отличается.
Но да, используются и другие выражения: "складають Військову присягу" и "приносять присягу".

Совсем недавно попалось решение Верховного суда насчёт воинской присяги, по сути разъяснивший, что присяга - это всего лишь средство поднятия духа, традиция.
Помните Кавказскую пленницу - Собираем тосты, фольклор.
По сути, мобилизованный наотрез отказался принимать присягу. Как бы напрягать особо не стали, распределили из учебного центра в воинскую часть. Командир издает бойовий наказ. Товарищ говорит эээ нет, я присягу не принимал, никакие-такие наказы я не выполняю. Тоже особо не напрягали, зафиксировали этот факт и в суд. Там по цепочке до Верховного суда - который постановил, что отказ принимать присягу, не означает законность отказа от выполнения боевого приказа. И товарищ прямо направился на реальный срок в колонию общего режима, так и не приняв присягу.

Вже раніше на цій гілці згадували, що присяга не є якимось дедлайном, чи статус-ченжером для військового. Просто «красивий» ритуал , типу клятви Гіппократа. Лікарів також судять за конкретні пройопи чи хабарі, а не за порушення клятви. Просто тут нема кому це пояснювати
Hotab
 
Повідомлень: 14516
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:33

  detroytred написав:
  _hunter написав: А Одесский порт? Что там еще из "вкусного" есть?..

Порт, всі АЕС, аміакопровід, газосховища.

Щось за рідкоземи вже й не чути..
І про вибори теж.

Хранилища -- на ЗУ -- вряд ли они в договоре будут. Разве что Европа поучаствовать решит...

С редкоземами я начинаю подозревать, что это таки была разыгранная по ролям пьесса -- только в обратную сторону: Трамп, зная что проект неподъемный -- позволил еще раз сыграть роль Потужного...
_hunter
 
Повідомлень: 9410
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1332813329133301333113332>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89725
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264498
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 913770
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8082)
21.03.2025 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.