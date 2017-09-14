Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:51

Banderlog написав: hxbbgaf написав:

Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього.. Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього.. так ідіть воюйте, бо на гідність завойовану на майдані посягають злобні орки. Хіба нормально що стояли прогресивні а воюють трактористи?)

Запамятайте і внукам розкажіть не можно кидати запалювальні суміші в поліцаїв, так ви будите не свободу, а древнє зло)

Після революції маятник ЗАВЖДИ качається в іншу сторону. так ідіть воюйте, бо на гідність завойовану на майдані посягають злобні орки. Хіба нормально що стояли прогресивні а воюють трактористи?)Запамятайте і внукам розкажіть не можно кидати запалювальні суміші в поліцаїв, так ви будите не свободу, а древнє зло)Після революції маятник ЗАВЖДИ качається в іншу сторону.

Ненормально, я вже писав, яка нормальна черговість. Як призовуть, піду.Годі повторювати ту кацапську пропаганду з тим "космонавтом", в якого кинули пляшку і на якому навіть нічого не встигло обгоріти, після того, як вони вже не раз дубасили дубинками до полусмерті лежачих людей і катували і вбивали активістів. Приблизно тоді ж з Греції, пам'ятаю, показували таку ж картинку, як в поліцаїв кидали такі ж пляшки, і ніхто не збирався робити з цього світову трагедію і нападати на Грецію.До того ж. я вже писав, я ні в кого нічого не кидав.Знов будеш хвалити януковоща? Вже, по-моєму, всім дійшло, що це був агент кремля. Що було, коли він втік (до речі, його ніхто не вбив і не заарештував, а треба було)? Він поїхав в Харків колоти Україну, проголошувати частину України іншою державою! І там проти цього вийшли десятки тисяч харків'ян і навіть Гепа виступив проти нього, і він зі своєю бандою вирішив втікати до хазяїв, розштовхуючи всіх біля стійки Донецького аеропорту! А що він заявляв після того, теж не чуєте? Він же, фактично, схвалював війну і закликав нас вбивати! Він за тих ворогів, проти котрих ви зараз воюєте! Чи не воюєте?