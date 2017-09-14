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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:36
ЛАД написав: fler написав:
.......
ПС. Шаман, дякую за стурбованість, але ще одне заміжжя мені вже не загрожує
Хтозна.
Моя бывшая нашла нового мужа в 39 лет. Так понимаю, что вы если и старше, то ненамного.
Моя теща крайний раз вышла замуж в 72 года.
Впрочем пережила и второго мужа. Мужчины очень хрупкие, конечно, по здоровью.
Сейчас ей 85. Честно переживаю, чтобы еще кого-нибудь не встретила.
Востаннє редагувалось freeze
в П'ят 21 бер, 2025 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:39
Востаннє редагувалось d44
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:42
prodigy написав:
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не розглядає можливу місію від Організацію Об'єднаних Націй як альтернативу військового іноземного контингенту або гарантіям безпеки після припинення війни.
"При всій повазі - ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки", - наголосив Зеленський.
Миротворцы отродясь никого не защищали и не воевали. Ни в Сребренице, ни в Руанде, ни в Карабахе, нигде. У них функция наблюдения и фиксации нарушения договоренностей.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:45
freeze написав: ЛАД написав: fler написав:
.......
ПС. Шаман, дякую за стурбованість, але ще одне заміжжя мені вже не загрожує
Хтозна.
Моя бывшая нашла нового мужа в 39 лет. Так понимаю, что вы если и старше, то ненамного.
Моя теще крайний раз вышла замуж в 72 года.
Впрочем пережила и второго мужа. Мужчины очень хрупкие, конечно, по здоровью.
Сейчас ей 85. Честно переживаю, чтобы еще кого-нибудь не встретила.
Что-то напомнило )
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:50
andrijk777 написав: Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..
так ідіть воюйте, бо на гідність завойовану на майдані посягають злобні орки. Хіба нормально що стояли прогресивні а воюють трактористи?)
Запамятайте і внукам розкажіть не можно кидати запалювальні суміші в поліцаїв, так ви будите не свободу, а древнє зло)
Після революції маятник ЗАВЖДИ качається в іншу сторону.
Це що за брєд? Він качнувся в іншу сторону в 2010 коли вибрали Янека(почалась перша війна з РФ) і в 2019 коли вибрали Зеленського(почалась повноцінна війна з РФ).
Якраз після Майданів вибирали нормальних президентів!
війна з рф почалась коли вигнали януковича. Думаєте мєнти по яких ви кидались камінням януковича люблять?
Но висновки вони зробили...
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:51
Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..
так ідіть воюйте, бо на гідність завойовану на майдані посягають злобні орки. Хіба нормально що стояли прогресивні а воюють трактористи?)
Запамятайте і внукам розкажіть не можно кидати запалювальні суміші в поліцаїв, так ви будите не свободу, а древнє зло)
Після революції маятник ЗАВЖДИ качається в іншу сторону.
Ненормально, я вже писав, яка нормальна черговість. Як призовуть, піду.
Годі повторювати ту кацапську пропаганду з тим "космонавтом", в якого кинули пляшку і на якому навіть нічого не встигло обгоріти, після того, як вони вже не раз дубасили дубинками до полусмерті лежачих людей і катували і вбивали активістів. Приблизно тоді ж з Греції, пам'ятаю, показували таку ж картинку, як в поліцаїв кидали такі ж пляшки, і ніхто не збирався робити з цього світову трагедію і нападати на Грецію.
До того ж. я вже писав, я ні в кого нічого не кидав.
Знов будеш хвалити януковоща? Вже, по-моєму, всім дійшло, що це був агент кремля. Що було, коли він втік (до речі, його ніхто не вбив і не заарештував, а треба було)? Він поїхав в Харків колоти Україну, проголошувати частину України іншою державою! І там проти цього вийшли десятки тисяч харків'ян і навіть Гепа виступив проти нього, і він зі своєю бандою вирішив втікати до хазяїв, розштовхуючи всіх біля стійки Донецького аеропорту! А що він заявляв після того, теж не чуєте? Він же, фактично, схвалював війну і закликав нас вбивати! Він за тих ворогів, проти котрих ви зараз воюєте! Чи не воюєте?
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 21 бер, 2025 20:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:52
freeze написав: prodigy написав:
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не розглядає можливу місію від Організацію Об'єднаних Націй як альтернативу військового іноземного контингенту або гарантіям безпеки після припинення війни.
"При всій повазі - ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки", - наголосив Зеленський.
Миротворцы отродясь никого не защищали и не воевали. Ни в Сребренице, ни в Руанде, ни в Карабахе, нигде. У них функция наблюдения и фиксации нарушения договоренностей.
чим йому миротворці оон мішати будуть?
P/s було колись воювали в кореї
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:57
hxbbgaf написав: Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..
так ідіть воюйте, бо на гідність завойовану на майдані посягають злобні орки. Хіба нормально що стояли прогресивні а воюють трактористи?)
Запамятайте і внукам розкажіть не можно кидати запалювальні суміші в поліцаїв, так ви будите не свободу, а древнє зло)
Після революції маятник ЗАВЖДИ качається в іншу сторону.
Ненормально, я вже писав, яка нормальна черговість. Як призовуть, піду.
Годі повторювати ту кацапську пропаганду з тим "космонавтом", в якого кинули пляшку і на якому навіть нічого не встигло обгоріти, після того, як вони вже не раз дубасили дубинками до полусмерті лежачих людей і катували і вбивали активістів. Приблизно тоді ж з Греції, пам'ятаю, показували таку ж картинку, як в поліцаїв кидали такі ж пляшки, і ніхто не збирався робити з цього світову трагедію і нападати на Грецію.
Д того ж. я вже писав, я ні в кого нічого не кидав.
я так поняв робити висновки ви відмовляєтесь...
Ну шо мож сказати? Робіть ще один майдан, тоді переконаєтесь, що правий я.
Я ж висновки зробив.
При всій моїй лічній неприязні до цієї влади і верховного я підтримаю поліцію...
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:01
Ніхто ніяких Майданів робити не збирається, але ж і поліцію у всьому підтримувати - теж абсурд. Будь-який ментівських бєспрєдєл будете підтримувати? Били лежачих 30 листопада 2013-го- ви, як розумію, катували і вбивали активістів, за, розстрілювали масово беззбройних - теж за?
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:05
Banderlog
P/s було колись воювали в кореї
І в ДР Конго в 2013-му.
Доречі була отримана корисна практика перед справжньою війною в 2014-му вже у себе вдома.
Але місія в Конго була дійсно виключенням, до цього в новітній історії наземні сили і авіація ООН не розробляли операцій по витисканню бойовиків методом нанесення вогневого ураження, а наземні сили не проводили наступальних операцій.
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