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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:21
hxbbgaf написав:
Ніхто ніяких Майданів робити не збирається
а шо такоє?
гідності стало більше ніж при овочі?)
Але не збираєтесь то і добре.
Чого ж переживати з приводу нацгвардії?
І від призову не відмовляєтесь ... тому бусифікувати Вас не будуть.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:26
Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Ніхто ніяких Майданів робити не збирається
а шо такоє?
гідності стало більше ніж при овочі?)
Але не збираєтесь то і добре.
Чого ж переживати з приводу нацгвардії?
І від призову не відмовляєтесь ... тому бусифікувати Вас не будуть.
те що багато закарпатців ватні цим реаліста не здивувати
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 21 бер, 2025 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:27
freeze написав: ЛАД написав:fler
Хтозна.
Моя бывшая нашла нового мужа в 39 лет. Так понимаю, что вы если и старше, то ненамного.
Моя теща крайний раз вышла замуж в 72 года.
Впрочем пережила и второго мужа. Мужчины очень хрупкие, конечно, по здоровью.
Сейчас ей 85. Честно переживаю, чтобы еще кого-нибудь не встретила.
Мама моей одноклассницы вышла замуж в 70. Это меня убедило, что возраст замужеству не помеха))). Мой муж моложе на 9 лет и шутит, что я его переживу. Хз, но замуж точно больше не выйду, интуиция и убеждения.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:30
fler написав: freeze написав: ЛАД написав:fler
Хтозна.
Моя бывшая нашла нового мужа в 39 лет. Так понимаю, что вы если и старше, то ненамного.
Моя теща крайний раз вышла замуж в 72 года.
Впрочем пережила и второго мужа. Мужчины очень хрупкие, конечно, по здоровью.
Сейчас ей 85. Честно переживаю, чтобы еще кого-нибудь не встретила.
Мама моей одноклассницы вышла замуж в 70. Это меня убедило, что возраст замужеству не помеха))). Мой муж моложе на 9 лет и шутит, что я его переживу. Хз, но замуж точно больше не выйду, интуиция и убеждения.
геронтофілія це не перешкода пройти ВЛК
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:30
flyman написав:
те що Закарпаття воно ватяне це не новина
каракалпакам скрізь "закарпаття"
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:30
fler написав: freeze написав:
Моя теща крайний раз вышла замуж в 72 года.
Впрочем пережила и второго мужа. Мужчины очень хрупкие, конечно, по здоровью.
Сейчас ей 85. Честно переживаю, чтобы еще кого-нибудь не встретила.
Мама моей одноклассницы вышла замуж в 70. Это меня убедило, что возраст замужеству не помеха))). Мой муж моложе на 9 лет и шутит, что я его переживу. Хз, но замуж точно больше не выйду
, интуиция и убеждения.
"Зарекалась девка не любиться, залюбилась девка зарекаться" )
От не кажіть так категорично
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