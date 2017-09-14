ЛАД написав:fler Хтозна. Моя бывшая нашла нового мужа в 39 лет. Так понимаю, что вы если и старше, то ненамного.
Моя теща крайний раз вышла замуж в 72 года. Впрочем пережила и второго мужа. Мужчины очень хрупкие, конечно, по здоровью. Сейчас ей 85. Честно переживаю, чтобы еще кого-нибудь не встретила.
Мама моей одноклассницы вышла замуж в 70. Это меня убедило, что возраст замужеству не помеха))). Мой муж моложе на 9 лет и шутит, что я его переживу. Хз, но замуж точно больше не выйду, интуиция и убеждения.
freeze написав:Моя теща крайний раз вышла замуж в 72 года. Впрочем пережила и второго мужа. Мужчины очень хрупкие, конечно, по здоровью. Сейчас ей 85. Честно переживаю, чтобы еще кого-нибудь не встретила.
Мама моей одноклассницы вышла замуж в 70. Это меня убедило, что возраст замужеству не помеха))). Мой муж моложе на 9 лет и шутит, что я его переживу. Хз, но замуж точно больше не выйду, интуиция и убеждения.
"Зарекалась девка не любиться, залюбилась девка зарекаться" )
Я вірю, що незабаром буде повне припинення вогню. Тоді ми матимемо контракт і домовленості, про які ведуться переговори, контракт щодо поділу земель тощо і так далі, про це ведуться переговори прямо зараз, поки ми говоримо, – заявив Трамп у Білому домі.
Я вірю, що незабаром буде повне припинення вогню. Тоді ми матимемо контракт і домовленості, про які ведуться переговори, контракт щодо поділу земель тощо і так далі, про це ведуться переговори прямо зараз, поки ми говоримо, – заявив Трамп у Білому домі.
Кажуть, що всі відьми виглядають значно молодше свого віку
Вам 60ть или меньше? В бубочку-наркомана 6 лет назад был без памяти влюблён весь преподавательский состав Ж хорошо за 50 трёх известных мне изнутри наших ВУЗов. Теперь им надо, главное, пенсию как в Абхазии за их тогдашнее рвение назначить и на тот рацион из пяти батонов прожить