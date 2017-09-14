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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13330133311333213333>
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:21

  hxbbgaf написав:Ніхто ніяких Майданів робити не збирається

а шо такоє? :lol:
гідності стало більше ніж при овочі?)
Але не збираєтесь то і добре.
Чого ж переживати з приводу нацгвардії?
І від призову не відмовляєтесь ... тому бусифікувати Вас не будуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:27

  freeze написав:
  ЛАД написав:fler
Хтозна.
Моя бывшая нашла нового мужа в 39 лет. Так понимаю, что вы если и старше, то ненамного. :)

Моя теща крайний раз вышла замуж в 72 года.
Впрочем пережила и второго мужа. Мужчины очень хрупкие, конечно, по здоровью.
Сейчас ей 85. Честно переживаю, чтобы еще кого-нибудь не встретила.

Мама моей одноклассницы вышла замуж в 70. Это меня убедило, что возраст замужеству не помеха))). Мой муж моложе на 9 лет и шутит, что я его переживу. Хз, но замуж точно больше не выйду, интуиция и убеждения.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:30

  fler написав:
  freeze написав:Моя теща крайний раз вышла замуж в 72 года.
Впрочем пережила и второго мужа. Мужчины очень хрупкие, конечно, по здоровью.
Сейчас ей 85. Честно переживаю, чтобы еще кого-нибудь не встретила.

Мама моей одноклассницы вышла замуж в 70. Это меня убедило, что возраст замужеству не помеха))). Мой муж моложе на 9 лет и шутит, что я его переживу. Хз, но замуж точно больше не выйду, интуиция и убеждения.

"Зарекалась девка не любиться, залюбилась девка зарекаться" )

От не кажіть так категорично
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:43

  Hotab написав:fler
Мой муж моложе на 9 лет

Хм….
Зображення
А тут -9р))

:lol: :lol: :lol:
Кажуть, що всі відьми виглядають значно молодше свого віку :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:00

А поезд начинает ускоряться...
Я вірю, що незабаром буде повне припинення вогню. Тоді ми матимемо контракт і домовленості, про які ведуться переговори, контракт щодо поділу земель тощо і так далі, про це ведуться переговори прямо зараз, поки ми говоримо,
– заявив Трамп у Білому домі.

https://24tv.ua/duzhe-skoro-ukrayini-bu ... p_n2781447
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:06

  _hunter написав:А поезд начинает ускоряться...
Я вірю, що незабаром буде повне припинення вогню. Тоді ми матимемо контракт і домовленості, про які ведуться переговори, контракт щодо поділу земель тощо і так далі, про це ведуться переговори прямо зараз, поки ми говоримо,
– заявив Трамп у Білому домі.

https://24tv.ua/duzhe-skoro-ukrayini-bu ... p_n2781447


железный вашингтонский конь расчищает путь от полудохлых европейских лошадок

Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 21 бер, 2025 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:23

  fler написав:
  Hotab написав:fler
Мой муж моложе на 9 лет

Хм….
Зображення
А тут -9р))

:lol: :lol: :lol:
Кажуть, що всі відьми виглядають значно молодше свого віку :wink:

Вам 60ть или меньше?
В бубочку-наркомана 6 лет назад был без памяти влюблён весь преподавательский состав Ж хорошо за 50 трёх известных мне изнутри наших ВУЗов.
Теперь им надо, главное, пенсию как в Абхазии за их тогдашнее рвение назначить и на тот рацион из пяти батонов прожить
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:29

концесія

flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Stm - не "средняя" женщина


Або мілфочка, або йде на три букви.
Якщо жінка нервішкі тріпа то пережить її важкувато, інша справа мілфочка))
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

stm вернулась?
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Пусть пока ты Хайек из фильма "Фрида"
Верю станешь Беллучи когда-нибудь из "Малены"
Впрочем, ты уже ходишь с высокомерным видом,
Хоть никто еще не целует тебе колени.

Но наступит день, окупится весь твой гонор,
Все враги твои обратятся мгновенно в прах.
И вокруг тебя соберется весь сицилийский город,
Ты зажмешь сигарету в алых своих губах.

Все будут сувать в лицо тебе спички и зажигалки
И завидовать будут тысячи образин.
Этот день наступит, тут не ходи к гадалке.
Он придет, когда ты прольешь на себя бензин.
fox767676
 
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