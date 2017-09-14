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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:26
Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Ніхто ніяких Майданів робити не збирається
а шо такоє?
гідності стало більше ніж при овочі?)
Але не збираєтесь то і добре.
Чого ж переживати з приводу нацгвардії?
І від призову не відмовляєтесь ... тому бусифікувати Вас не будуть.
Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:34
hxbbgaf написав: Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Ніхто ніяких Майданів робити не збирається
а шо такоє?
гідності стало більше ніж при овочі?)
Але не збираєтесь то і добре.
Чого ж переживати з приводу нацгвардії?
І від призову не відмовляєтесь ... тому бусифікувати Вас не будуть.
Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..
При янеку і теперішньому путлєр напав, совпадєніє?
Ваті нравіцца твьорда рука.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:59
По марафону зараз купа болтунів, один говорить про те, що путлєр відкинув ідеї по перемир'ю, а мосійчучка каже, но то було б добре! Це вже занадто! Вона сховала сина закордоном і хоче, щоб війна продовжувалась подовше?
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