RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13330133311333213333
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:26

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Ніхто ніяких Майданів робити не збирається

а шо такоє? :lol:
гідності стало більше ніж при овочі?)
Але не збираєтесь то і добре.
Чого ж переживати з приводу нацгвардії?
І від призову не відмовляєтесь ... тому бусифікувати Вас не будуть.

Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22400
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:34

  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Ніхто ніяких Майданів робити не збирається

а шо такоє? :lol:
гідності стало більше ніж при овочі?)
Але не збираєтесь то і добре.
Чого ж переживати з приводу нацгвардії?
І від призову не відмовляєтесь ... тому бусифікувати Вас не будуть.

Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..

При янеку і теперішньому путлєр напав, совпадєніє?
Ваті нравіцца твьорда рука.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38854
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:59

По марафону зараз купа болтунів, один говорить про те, що путлєр відкинув ідеї по перемир'ю, а мосійчучка каже, но то було б добре! Це вже занадто! Вона сховала сина закордоном і хоче, щоб війна продовжувалась подовше?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22400
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 13330133311333213333
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89727
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264500
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 913786
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8085)
21.03.2025 22:12
Sense Bank (13780)
21.03.2025 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.