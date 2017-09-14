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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13330133311333213333
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:26

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Ніхто ніяких Майданів робити не збирається

а шо такоє? :lol:
гідності стало більше ніж при овочі?)
Але не збираєтесь то і добре.
Чого ж переживати з приводу нацгвардії?
І від призову не відмовляєтесь ... тому бусифікувати Вас не будуть.

Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:34

  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Ніхто ніяких Майданів робити не збирається

а шо такоє? :lol:
гідності стало більше ніж при овочі?)
Але не збираєтесь то і добре.
Чого ж переживати з приводу нацгвардії?
І від призову не відмовляєтесь ... тому бусифікувати Вас не будуть.

Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..

При янеку і теперішньому путлєр напав, совпадєніє?
Ваті нравіцца твьорда рука.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:59

По марафону зараз купа болтунів, один говорить про те, що путлєр відкинув ідеї по перемир'ю, а мосійчучка каже, но то було б добре! Це вже занадто! Вона сховала сина закордоном і хоче, щоб війна продовжувалась подовше?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:22

  hxbbgaf написав:По марафону зараз купа болтунів, один говорить про те, що путлєр відкинув ідеї по перемир'ю, а мосійчучка каже, но то було б добре! Це вже занадто! Вона сховала сина закордоном і хоче, щоб війна продовжувалась подовше?

Може все ж таки малося на увазі, що ніякого перемир'я все одно не буде, а буде нескінчена вистава під назвою "росія готова до перемир'я", і відповідна відсутність військової допомоги, бо навіщо допомога, коли осьось вже перемир'я настане?
Розклад міг би бути інакший, якщо путін чесно сказав би, що ніякого перемир'я дотримуватись не збирається. Але ж він так не скаже.

У одного маразматика була "ескалація", у іншого -- "перемир'я".
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:23

hxbbgaf

По марафону зараз


Хапайте його!! Я знайшов того хто дивиться марафон!!
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:32

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..

При янеку і теперішньому путлєр напав, совпадєніє?
Ваті нравіцца твьорда рука.


Я прошу прощения, а разве первый раз ввх своими зелеными человечИками напал не при виконуючому обов'язки панові Турчинові и других его корешах ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 01:15

  a77 написав:
  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..

При янеку і теперішньому путлєр напав, совпадєніє?
Ваті нравіцца твьорда рука.


Я прошу прощения, а разве первый раз ввх своими зелеными человечИками напал не при виконуючому обов'язки панові Турчинові и других его корешах ?

Ясно, няшка Янек білий і пухнастий, а причина в Турчинові.
Більше питань нема
flyman
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  #<1 ... 13330133311333213333
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