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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13330133311333213333
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:26

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Ніхто ніяких Майданів робити не збирається

а шо такоє? :lol:
гідності стало більше ніж при овочі?)
Але не збираєтесь то і добре.
Чого ж переживати з приводу нацгвардії?
І від призову не відмовляєтесь ... тому бусифікувати Вас не будуть.

Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:34

  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Ніхто ніяких Майданів робити не збирається

а шо такоє? :lol:
гідності стало більше ніж при овочі?)
Але не збираєтесь то і добре.
Чого ж переживати з приводу нацгвардії?
І від призову не відмовляєтесь ... тому бусифікувати Вас не будуть.

Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..

При янеку і теперішньому путлєр напав, совпадєніє?
Ваті нравіцца твьорда рука.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:59

По марафону зараз купа болтунів, один говорить про те, що путлєр відкинув ідеї по перемир'ю, а мосійчучка каже, но то було б добре! Це вже занадто! Вона сховала сина закордоном і хоче, щоб війна продовжувалась подовше?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:22

  hxbbgaf написав:По марафону зараз купа болтунів, один говорить про те, що путлєр відкинув ідеї по перемир'ю, а мосійчучка каже, но то було б добре! Це вже занадто! Вона сховала сина закордоном і хоче, щоб війна продовжувалась подовше?

Може все ж таки малося на увазі, що ніякого перемир'я все одно не буде, а буде нескінчена вистава під назвою "росія готова до перемир'я", і відповідна відсутність військової допомоги, бо навіщо допомога, коли осьось вже перемир'я настане?
Розклад міг би бути інакший, якщо путін чесно сказав би, що ніякого перемир'я дотримуватись не збирається. Але ж він так не скаже.

У одного маразматика була "ескалація", у іншого -- "перемир'я".
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:23

hxbbgaf

По марафону зараз


Хапайте його!! Я знайшов того хто дивиться марафон!!
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:32

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..

При янеку і теперішньому путлєр напав, совпадєніє?
Ваті нравіцца твьорда рука.


Я прошу прощения, а разве первый раз ввх своими зелеными человечИками напал не при виконуючому обов'язки панові Турчинові и других его корешах ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 01:15

  a77 написав:
  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..

При янеку і теперішньому путлєр напав, совпадєніє?
Ваті нравіцца твьорда рука.


Я прошу прощения, а разве первый раз ввх своими зелеными человечИками напал не при виконуючому обов'язки панові Турчинові и других его корешах ?

Ясно, няшка Янек білий і пухнастий, а причина в Турчинові.
Більше питань нема
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 03:43

  flyman написав:
  a77 написав:
  flyman написав:При янеку і теперішньому путлєр напав, совпадєніє?
Ваті нравіцца твьорда рука.


Я прошу прощения, а разве первый раз ввх своими зелеными человечИками напал не при виконуючому обов'язки панові Турчинові и других его корешах ?

Ясно, няшка Янек білий і пухнастий, а причина в Турчинові.
Більше питань нема


Ясно.
Как обычно, я об одном , он об другом
(Захват крыма когда был? и когда янык убежал? Даты? Или нападением хйла уже считается период майдана (т.е. когда еще был янык)? Марафон вроде утверждает, что с событий Крыма следует отсчитывать войну и нападение... Запутался. Хотя мне кажется война рф, следуя вашей, так сказать, расширенной логике, против Украины начались еще в середине 2000х (газовые угрозы и прочее). Ну ладно.
Вспомнили Турчинова... А новая/промежуточная тогдашняя власть (2014г) хотя бы спромоглась юридически правильно поставить того несчастного тульчинова на должность ио, чтоб ни у кого вопросов потом и манипуляций на этой почве не было? Что они потом сделали/не сделали, чтоб тогда война не разгоралась ?)
"Більше питань нема", точнее они есть, ну а толку их задавать...

П.с. Для меня они уже давно все pidori вне зависимости от партии и лозунгов, а кто меньше , кто больше - то меня уже мало волнует, как говорится, в сортах лайна не разбираюсь. И не собираюсь этого делать и на будущих выборах (возможных), чтоб при любом выборе через месяц-полгода-год плеваться в их сторону. Нормальные, которые способны работать на страну и граждан, а не на свои личные интересы или интересы каких-то дядей, априори непроходные даже на этап самих выборов (выборов президента по крайней мере), а в раду если единицы чудом и попадают, то система или съедает, или выплевывает. Короче, мои кредиты доверия к ним они и система исчерпали полностью и навеки.
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