Додано: Суб 22 бер, 2025 03:43

flyman написав: a77 написав: flyman написав: При янеку і теперішньому путлєр напав, совпадєніє?

Ваті нравіцца твьорда рука. Ваті нравіцца твьорда рука.



Я прошу прощения, а разве первый раз ввх своими зелеными человечИками напал не при виконуючому обов'язки панові Турчинові и других его корешах ? Я прошу прощения, а разве первый раз ввх своими зелеными человечИками напал не при виконуючому обов'язки панові Турчинові и других его корешах ?

Ясно, няшка Янек білий і пухнастий, а причина в Турчинові.

Більше питань нема Ясно, няшка Янек білий і пухнастий, а причина в Турчинові.Більше питань нема

Или нападением хйла уже считается период майдана (т.е. когда еще был янык)?

Ясно.Как обычно, я об одном , он об другом(Захват крыма когда был? и когда янык убежал? Даты?Марафон вроде утверждает, что с событий Крыма следует отсчитывать войну и нападение... Запутался. Хотя мне кажется война рф, следуя вашей, так сказать, расширенной логике, против Украины начались еще в середине 2000х (газовые угрозы и прочее). Ну ладно.Вспомнили Турчинова... А новая/промежуточная тогдашняя власть (2014г) хотя бы спромоглась юридически правильно поставить того несчастного тульчинова на должность ио, чтоб ни у кого вопросов потом и манипуляций на этой почве не было? Что они потом сделали/не сделали, чтоб тогда война не разгоралась ?)"Більше питань нема", точнее они есть, ну а толку их задавать...П.с. Для меня они уже давно все pidori вне зависимости от партии и лозунгов, а кто меньше , кто больше - то меня уже мало волнует, как говорится, в сортах лайна не разбираюсь. И не собираюсь этого делать и на будущих выборах (возможных), чтоб при любом выборе через месяц-полгода-год плеваться в их сторону. Нормальные, которые способны работать на страну и граждан, а не на свои личные интересы или интересы каких-то дядей, априори непроходные даже на этап самих выборов (выборов президента по крайней мере), а в раду если единицы чудом и попадают, то система или съедает, или выплевывает. Короче, мои кредиты доверия к ним они и система исчерпали полностью и навеки.П.с2.вы когда пишете,соизвольте уточнять пожалуйста, мыслю сразу, а то некоторых (и в самую первую очередь именно вас), даже перечитывая н-ный раз, часто просто непонятно, что имели ввиду - слишком талантливая краткость