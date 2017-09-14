Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:26
Ну, якщо, почнуть розстрілювати беззбройних, як янук 20 лютого 14-го, то, думаю, народ таки ніхто не зупинить.
При виправдання дій янука мовчите і про те, що треба було всім сидіти і мовчати? Щоб було, як казав Німьоллєр..
Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:34
При янеку і теперішньому путлєр напав, совпадєніє?
Ваті нравіцца твьорда рука.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:59
По марафону зараз купа болтунів, один говорить про те, що путлєр відкинув ідеї по перемир'ю, а мосійчучка каже, но то було б добре! Це вже занадто! Вона сховала сина закордоном і хоче, щоб війна продовжувалась подовше?
Додано: Суб 22 бер, 2025 00:22
Може все ж таки малося на увазі, що ніякого перемир'я все одно не буде, а буде нескінчена вистава під назвою "росія готова до перемир'я", і відповідна відсутність військової допомоги, бо навіщо допомога, коли осьось вже перемир'я настане?
Розклад міг би бути інакший, якщо путін чесно сказав би, що ніякого перемир'я дотримуватись не збирається. Але ж він так не скаже.
У одного маразматика була "ескалація", у іншого -- "перемир'я".
Додано: Суб 22 бер, 2025 00:23
hxbbgaf
Хапайте його!! Я знайшов того хто дивиться марафон!!
Додано: Суб 22 бер, 2025 00:32
Я прошу прощения, а разве первый раз ввх своими зелеными человечИками напал не при виконуючому обов'язки панові Турчинові и других его корешах ?
Додано: Суб 22 бер, 2025 01:15
Ясно, няшка Янек білий і пухнастий, а причина в Турчинові.
Більше питань нема
Додано: Суб 22 бер, 2025 03:43
Ясно.
Как обычно, я об одном , он об другом
(Захват крыма когда был? и когда янык убежал? Даты? Или нападением хйла уже считается период майдана (т.е. когда еще был янык)? Марафон вроде утверждает, что с событий Крыма следует отсчитывать войну и нападение... Запутался. Хотя мне кажется война рф, следуя вашей, так сказать, расширенной логике, против Украины начались еще в середине 2000х (газовые угрозы и прочее). Ну ладно.
Вспомнили Турчинова... А новая/промежуточная тогдашняя власть (2014г) хотя бы спромоглась юридически правильно поставить того несчастного тульчинова на должность ио, чтоб ни у кого вопросов потом и манипуляций на этой почве не было? Что они потом сделали/не сделали, чтоб тогда война не разгоралась ?)
"Більше питань нема", точнее они есть, ну а толку их задавать...
П.с. Для меня они уже давно все pidori вне зависимости от партии и лозунгов, а кто меньше , кто больше - то меня уже мало волнует, как говорится, в сортах лайна не разбираюсь. И не собираюсь этого делать и на будущих выборах (возможных), чтоб при любом выборе через месяц-полгода-год плеваться в их сторону. Нормальные, которые способны работать на страну и граждан, а не на свои личные интересы или интересы каких-то дядей, априори непроходные даже на этап самих выборов (выборов президента по крайней мере), а в раду если единицы чудом и попадают, то система или съедает, или выплевывает. Короче, мои кредиты доверия к ним они и система исчерпали полностью и навеки.
П.с2.вы когда пишете,соизвольте уточнять пожалуйста, мыслю сразу, а то некоторых (и в самую первую очередь именно вас), даже перечитывая н-ный раз, часто просто непонятно, что имели ввиду - слишком талантливая краткость
Додано: Суб 22 бер, 2025 07:06
Каракалпакська мова дуже йомка, муха одним словом вміє багато маячні накривлятися..
Додано: Суб 22 бер, 2025 08:34
яник так само йшов європу тільки посмів торгуватись за асоціації. Напав путін не при янику а при оранжевих...
А до чого тут теперішній поняття не маю. Хіба він не продовжив лінію порошенка? Беззбройні кажете? З котейлями молотова?
Допустим.
А шо там з загиблими поліцаями на майдані? Розслідування було?
Та і на рахунок вбитих майданівців якась мутна тема.
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