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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13331133321333313334
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 09:39

  M-Audio написав:
  Bobua написав:Є ідея.

Є спосіб залучити всіх (по черзі) до оборони.

Просто податок. Я би навіть сказав податище!
Не 5% а хай 50%. А краще 90% аби оббирання зарплат було як в срср.

лише у біляфронт.крамничках. Бо лише там має бути платоспроможний попит... Атебешки мають бути не в тилах, а біля війська в кожному селі.

А ось у цьому як раз раціональне зерно є. Не в методі (військовий збір), бо не спрацює, а в самому принципі. Так, у воюючій з переважаючим противником країні все повинно бути спрямовано на потреби фронту. Я не знаю, як того досягти без репресій, але це реально вирівняло б ситуацію, коли в одних все згоріло і розбомблене, а в інших все нормуль, і можна хатинку здати тим першим, а самим виїхати до Європи на соцдопомогу. А перші не тільки повинні заробити на оренду і сплатити податки та військовий збір, але ще й йти захищати ціною власного життя оту нерухомість, яку вони орендують. Отут більший поділ, ніж між Ч і Ж.
І я згоден з тим, що скільки-небудь сите життя має бути виключно на фронті і біля фронту, а не в київських і львівських рестораціях і кав'ярнях. І жінкам, які воювати всеж таки не повинні (не тому, що жінки, а тому що статистично мала від них там віддача буде, а відібрати 2% тих, хто здужае занадто витратно, простіше нікого не брати, щоб доводилось тяжко працювати в тилу на ту саму оборону, а інакше щоб було ну просто дуже голодно. От тоді так, можна було б вважати, що оборона країни -- справа всього українського народу. А так, як зараз, коли то чиста лотерея, в якій комусь не пощастило більше, і втрачене все, а комусь і дійсно пощастило, і ще й додатковий заробіток є, а треті взагалі привельована недоторкана каста -- то це вже не про загальний обов'язок.


А чому обов`язково “репресій”?

Ситуація дивна у країні. Вона воює, випрошує щороку зброю й гроші у союзників, але тил сяє і блищить “вогнями великого міста”.

Чому б не обкласти розваж.торг.центри і всякі бари-ресторани додатковими податищами на продаж?
Аби вони поступово закривались або хоч би не так явно й нахабно фестивалили перед усім світом.


Трампа теж треба зрозуміти.
Понад сотню млрд$ Штати ж таки дали. Це майже як вся Європа.
А потім сидять і дивляться на все це паскудство...


Бензини-дизелі -- чи мають вони бути такі дешеві в тилу, що автівками дороги забиті...
І лише нещодавно у війську почали фарбувати дизель.


Ще дивно, чому для жінок кордони досі відкриті?
Аби чоловіки ще більше були роздратовані й схильніші до ухилянтства?


От наразі фб гуде, що влада закупила мільйонів на 18 😂 сльозогін.газу й т.п.
Цілих, трясця 18млн.
Одразу всі побачили диктатуру. 😂

А може просто треба хоч кілька разів привести до тями падлюк, що витирають лапті об ТЦК...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 09:42

Після таких заяв зрозуміло, що америкоси злили все (((
І зараз дуже велике питання, що буде із Запоріжжям і Херсоном..

Уиткофф:

"Донбасс, Крым, Луганск и еще два региона. Они русскоязычные. Там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство населения заявило, что хочет быть под властью россии".
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

кончені

Я не вважаю Путіна поганою людиною, - спецпосланець Трампа Віткофф

"Він (Путін – ред.) розповів мені історію, Такере, про те, як, коли в президента (Трампа – ред.) стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом, молився за друга", - сказав Віткофф.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:05

  Bobua написав:
  M-Audio написав:
  Bobua написав:Є ідея.

Є спосіб залучити всіх (по черзі) до оборони.

Просто податок. Я би навіть сказав податище!
Не 5% а хай 50%. А краще 90% аби оббирання зарплат було як в срср.

лише у біляфронт.крамничках. Бо лише там має бути платоспроможний попит... Атебешки мають бути не в тилах, а біля війська в кожному селі.

А ось у цьому як раз раціональне зерно є. Не в методі (військовий збір), бо не спрацює, а в самому принципі. Так, у воюючій з переважаючим противником країні все повинно бути спрямовано на потреби фронту. Я не знаю, як того досягти без репресій, але це реально вирівняло б ситуацію, коли в одних все згоріло і розбомблене, а в інших все нормуль, і можна хатинку здати тим першим, а самим виїхати до Європи на соцдопомогу. А перші не тільки повинні заробити на оренду і сплатити податки та військовий збір, але ще й йти захищати ціною власного життя оту нерухомість, яку вони орендують. Отут більший поділ, ніж між Ч і Ж.
І я згоден з тим, що скільки-небудь сите життя має бути виключно на фронті і біля фронту, а не в київських і львівських рестораціях і кав'ярнях. І жінкам, які воювати всеж таки не повинні (не тому, що жінки, а тому що статистично мала від них там віддача буде, а відібрати 2% тих, хто здужае занадто витратно, простіше нікого не брати, щоб доводилось тяжко працювати в тилу на ту саму оборону, а інакше щоб було ну просто дуже голодно. От тоді так, можна було б вважати, що оборона країни -- справа всього українського народу. А так, як зараз, коли то чиста лотерея, в якій комусь не пощастило більше, і втрачене все, а комусь і дійсно пощастило, і ще й додатковий заробіток є, а треті взагалі привельована недоторкана каста -- то це вже не про загальний обов'язок.


А чому обов`язково “репресій”?

Ситуація дивна у країні. Вона воює, випрошує щороку зброю й гроші у союзників, але тил сяє і блищить “вогнями великого міста”.

Чому б не обкласти розваж.торг.центри і всякі бари-ресторани додатковими податищами на продаж?
Аби вони поступово закривались або хоч би не так явно й нахабно фестивалили перед усім світом.


Трампа теж треба зрозуміти.
Понад сотню млрд$ Штати ж таки дали. Це майже як вся Європа.
А потім сидять і дивляться на все це паскудство...


Бензини-дизелі -- чи мають вони бути такі дешеві в тилу, що автівками дороги забиті...
І лише нещодавно у війську почали фарбувати дизель.


Ще дивно, чому для жінок кордони досі відкриті?
Аби чоловіки ще більше були роздратовані й схильніші до ухилянтства?


От наразі фб гуде, що влада закупила мільйонів на 18 😂 сльозогін.газу й т.п.
Цілих, трясця 18млн.
Одразу всі побачили диктатуру. 😂

А може просто треба хоч кілька разів привести до тями падлюк, що витирають лапті об ТЦК...

Це ж фінфорум.
І отаке))))))))))

Ну а як ви бабло з кишень отих "відпочиваючих-купляючих" будете витягати?
Бабло, яке потім піде на ту ж саму оборону.


Тільки комплекс дій...
А комплекс - це і буде отой примус та репресії.

Або-або.
Або стимули і ідеї, або примус і репресії.

Поки десь посередині. Баланс.
Але мова-то, що для утримання ситуації кудись баланс треба буде зміщати.
Куди?
В бік стимулів, пряників, ідей?
Так вони того)) вичерпуються.

Тому світить отой напрям класичний -- примус, репресії.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:08

  Bobua написав:
А чому обов`язково “репресій”?

Ситуація дивна у країні. Вона воює, випрошує щороку зброю й гроші у союзників, але тил сяє і блищить “вогнями великого міста”.

Чому б не обкласти розваж.торг.центри і всякі бари-ресторани додатковими податищами на продаж?
Аби вони поступово закривались або хоч би не так явно й нахабно фестивалили перед усім світом.

У мене таке відчуття, що ми українці, тим що не здохли робим трошки дискомфортно світу... (с) Тимошенко (не Юля) :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:09

Фінансування військових представників України за кордоном збільшать на мільярд 8)

Генеральний штаб ініціював збільшення граничної чисельності посад 8) в багатонаціональних органах військового управління за кордоном та розміру їхнього місячного грошового забезпечення в національній валюті.

Про це йдеться в листі вже колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича до міністра оборони Рустема Умєрова.

В документі Баргилевич просив Умєрова надати принципову згоду на наступні зміни.

постанові Кабінету міністрів від 2 березня 2010 року №251 (текст документа у відкритому доступі відсутній через обмеженість доступу) передбачити, що гранична чисельність посад в багатонаціональних органах військового управління за кордоном має становити 135 осіб (наразі – 35), а розмір їхнього місячного грошового забезпечення – 100% за останньою штатною посадою (наразі – 50%).

Фінансово-економічні розрахунки до вже підготовленого Міноборони проєкту відповідних змін передбачають, що у випадку ухвалення урядом цієї пропозиції у 2025 році з державного бюджету доведеться додатково витратити 231 млн грн, у 2026-му – 390 млн грн, а у 2027-му – 399 млн грн. Разом – 1,02 млрд грн.

Внесення відповідних змін обумовлено необхідністю створення повноцінного українського військового представництва при Спеціальній місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) у м. Вісбаден (Німеччина), а також Групі сприяння безпеці – Україна (SAG-U).

Відповідно до орієнтовних розрахунків один український військовослужбовець, який перебуватиме у згаданих представництвах отримуватиме від 3641 євро до 4218 євро щомісячної винагороди.

"Основним завданням NSATU є планування, координація та організація надання міжнародної військової допомоги Україні, координація підготовки військ та підтримка розвитку військ", – зазначається в листі Баргилевича.
https://epravda.com.ua/oborona/finansuv ... rd-804670/

гарненько собі стелять генералісимуси 8) :lol:
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