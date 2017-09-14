Просто податок. Я би навіть сказав податище! Не 5% а хай 50%. А краще 90% аби оббирання зарплат було як в срср.
лише у біляфронт.крамничках. Бо лише там має бути платоспроможний попит... Атебешки мають бути не в тилах, а біля війська в кожному селі.
А ось у цьому як раз раціональне зерно є. Не в методі (військовий збір), бо не спрацює, а в самому принципі. Так, у воюючій з переважаючим противником країні все повинно бути спрямовано на потреби фронту. Я не знаю, як того досягти без репресій, але це реально вирівняло б ситуацію, коли в одних все згоріло і розбомблене, а в інших все нормуль, і можна хатинку здати тим першим, а самим виїхати до Європи на соцдопомогу. А перші не тільки повинні заробити на оренду і сплатити податки та військовий збір, але ще й йти захищати ціною власного життя оту нерухомість, яку вони орендують. Отут більший поділ, ніж між Ч і Ж. І я згоден з тим, що скільки-небудь сите життя має бути виключно на фронті і біля фронту, а не в київських і львівських рестораціях і кав'ярнях. І жінкам, які воювати всеж таки не повинні (не тому, що жінки, а тому що статистично мала від них там віддача буде, а відібрати 2% тих, хто здужае занадто витратно, простіше нікого не брати, щоб доводилось тяжко працювати в тилу на ту саму оборону, а інакше щоб було ну просто дуже голодно. От тоді так, можна було б вважати, що оборона країни -- справа всього українського народу. А так, як зараз, коли то чиста лотерея, в якій комусь не пощастило більше, і втрачене все, а комусь і дійсно пощастило, і ще й додатковий заробіток є, а треті взагалі привельована недоторкана каста -- то це вже не про загальний обов'язок.
А чому обов`язково “репресій”?
Ситуація дивна у країні. Вона воює, випрошує щороку зброю й гроші у союзників, але тил сяє і блищить “вогнями великого міста”.
Чому б не обкласти розваж.торг.центри і всякі бари-ресторани додатковими податищами на продаж? Аби вони поступово закривались або хоч би не так явно й нахабно фестивалили перед усім світом.
Трампа теж треба зрозуміти. Понад сотню млрд$ Штати ж таки дали. Це майже як вся Європа. А потім сидять і дивляться на все це паскудство...
Бензини-дизелі -- чи мають вони бути такі дешеві в тилу, що автівками дороги забиті... І лише нещодавно у війську почали фарбувати дизель.
Ще дивно, чому для жінок кордони досі відкриті? Аби чоловіки ще більше були роздратовані й схильніші до ухилянтства?
От наразі фб гуде, що влада закупила мільйонів на 18 😂 сльозогін.газу й т.п. Цілих, трясця 18млн. Одразу всі побачили диктатуру. 😂
А може просто треба хоч кілька разів привести до тями падлюк, що витирають лапті об ТЦК...
Я не вважаю Путіна поганою людиною, - спецпосланець Трампа Віткофф
"Він (Путін – ред.) розповів мені історію, Такере, про те, як, коли в президента (Трампа – ред.) стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом, молився за друга", - сказав Віткофф.
Просто податок. Я би навіть сказав податище! Не 5% а хай 50%. А краще 90% аби оббирання зарплат було як в срср.
лише у біляфронт.крамничках. Бо лише там має бути платоспроможний попит... Атебешки мають бути не в тилах, а біля війська в кожному селі.
А ось у цьому як раз раціональне зерно є. Не в методі (військовий збір), бо не спрацює, а в самому принципі. Так, у воюючій з переважаючим противником країні все повинно бути спрямовано на потреби фронту. Я не знаю, як того досягти без репресій, але це реально вирівняло б ситуацію, коли в одних все згоріло і розбомблене, а в інших все нормуль, і можна хатинку здати тим першим, а самим виїхати до Європи на соцдопомогу. А перші не тільки повинні заробити на оренду і сплатити податки та військовий збір, але ще й йти захищати ціною власного життя оту нерухомість, яку вони орендують. Отут більший поділ, ніж між Ч і Ж. І я згоден з тим, що скільки-небудь сите життя має бути виключно на фронті і біля фронту, а не в київських і львівських рестораціях і кав'ярнях. І жінкам, які воювати всеж таки не повинні (не тому, що жінки, а тому що статистично мала від них там віддача буде, а відібрати 2% тих, хто здужае занадто витратно, простіше нікого не брати, щоб доводилось тяжко працювати в тилу на ту саму оборону, а інакше щоб було ну просто дуже голодно. От тоді так, можна було б вважати, що оборона країни -- справа всього українського народу. А так, як зараз, коли то чиста лотерея, в якій комусь не пощастило більше, і втрачене все, а комусь і дійсно пощастило, і ще й додатковий заробіток є, а треті взагалі привельована недоторкана каста -- то це вже не про загальний обов'язок.
А чому обов`язково “репресій”?
Ситуація дивна у країні. Вона воює, випрошує щороку зброю й гроші у союзників, але тил сяє і блищить “вогнями великого міста”.
Чому б не обкласти розваж.торг.центри і всякі бари-ресторани додатковими податищами на продаж? Аби вони поступово закривались або хоч би не так явно й нахабно фестивалили перед усім світом.
Трампа теж треба зрозуміти. Понад сотню млрд$ Штати ж таки дали. Це майже як вся Європа. А потім сидять і дивляться на все це паскудство...
Бензини-дизелі -- чи мають вони бути такі дешеві в тилу, що автівками дороги забиті... І лише нещодавно у війську почали фарбувати дизель.
Ще дивно, чому для жінок кордони досі відкриті? Аби чоловіки ще більше були роздратовані й схильніші до ухилянтства?
От наразі фб гуде, що влада закупила мільйонів на 18 😂 сльозогін.газу й т.п. Цілих, трясця 18млн. Одразу всі побачили диктатуру. 😂
А може просто треба хоч кілька разів привести до тями падлюк, що витирають лапті об ТЦК...
Це ж фінфорум. І отаке))))))))))
Ну а як ви бабло з кишень отих "відпочиваючих-купляючих" будете витягати? Бабло, яке потім піде на ту ж саму оборону.
Тільки комплекс дій... А комплекс - це і буде отой примус та репресії.
Або-або. Або стимули і ідеї, або примус і репресії.
Поки десь посередині. Баланс. Але мова-то, що для утримання ситуації кудись баланс треба буде зміщати. Куди? В бік стимулів, пряників, ідей? Так вони того)) вичерпуються.
Тому світить отой напрям класичний -- примус, репресії.
Фінансування військових представників України за кордоном збільшать на мільярд
Генеральний штаб ініціював збільшення граничної чисельності посад в багатонаціональних органах військового управління за кордоном та розміру їхнього місячного грошового забезпечення в національній валюті.
Про це йдеться в листі вже колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича до міністра оборони Рустема Умєрова.
В документі Баргилевич просив Умєрова надати принципову згоду на наступні зміни.
постанові Кабінету міністрів від 2 березня 2010 року №251 (текст документа у відкритому доступі відсутній через обмеженість доступу) передбачити, що гранична чисельність посад в багатонаціональних органах військового управління за кордоном має становити 135 осіб (наразі – 35), а розмір їхнього місячного грошового забезпечення – 100% за останньою штатною посадою (наразі – 50%).
Фінансово-економічні розрахунки до вже підготовленого Міноборони проєкту відповідних змін передбачають, що у випадку ухвалення урядом цієї пропозиції у 2025 році з державного бюджету доведеться додатково витратити 231 млн грн, у 2026-му – 390 млн грн, а у 2027-му – 399 млн грн. Разом – 1,02 млрд грн.
Внесення відповідних змін обумовлено необхідністю створення повноцінного українського військового представництва при Спеціальній місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) у м. Вісбаден (Німеччина), а також Групі сприяння безпеці – Україна (SAG-U).
Відповідно до орієнтовних розрахунків один український військовослужбовець, який перебуватиме у згаданих представництвах отримуватиме від 3641 євро до 4218 євро щомісячної винагороди.