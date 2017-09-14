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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13330133311333213333>
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 09:42

Після таких заяв зрозуміло, що америкоси злили все (((
І зараз дуже велике питання, що буде із Запоріжжям і Херсоном..

Уиткофф:

"Донбасс, Крым, Луганск и еще два региона. Они русскоязычные. Там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство населения заявило, что хочет быть под властью россии".
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

кончені

Я не вважаю Путіна поганою людиною, - спецпосланець Трампа Віткофф

"Він (Путін – ред.) розповів мені історію, Такере, про те, як, коли в президента (Трампа – ред.) стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом, молився за друга", - сказав Віткофф.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:05

  Bobua написав:
  M-Audio написав:
  Bobua написав:Є ідея.

Є спосіб залучити всіх (по черзі) до оборони.

Просто податок. Я би навіть сказав податище!
Не 5% а хай 50%. А краще 90% аби оббирання зарплат було як в срср.

лише у біляфронт.крамничках. Бо лише там має бути платоспроможний попит... Атебешки мають бути не в тилах, а біля війська в кожному селі.

А ось у цьому як раз раціональне зерно є. Не в методі (військовий збір), бо не спрацює, а в самому принципі. Так, у воюючій з переважаючим противником країні все повинно бути спрямовано на потреби фронту. Я не знаю, як того досягти без репресій, але це реально вирівняло б ситуацію, коли в одних все згоріло і розбомблене, а в інших все нормуль, і можна хатинку здати тим першим, а самим виїхати до Європи на соцдопомогу. А перші не тільки повинні заробити на оренду і сплатити податки та військовий збір, але ще й йти захищати ціною власного життя оту нерухомість, яку вони орендують. Отут більший поділ, ніж між Ч і Ж.
І я згоден з тим, що скільки-небудь сите життя має бути виключно на фронті і біля фронту, а не в київських і львівських рестораціях і кав'ярнях. І жінкам, які воювати всеж таки не повинні (не тому, що жінки, а тому що статистично мала від них там віддача буде, а відібрати 2% тих, хто здужае занадто витратно, простіше нікого не брати, щоб доводилось тяжко працювати в тилу на ту саму оборону, а інакше щоб було ну просто дуже голодно. От тоді так, можна було б вважати, що оборона країни -- справа всього українського народу. А так, як зараз, коли то чиста лотерея, в якій комусь не пощастило більше, і втрачене все, а комусь і дійсно пощастило, і ще й додатковий заробіток є, а треті взагалі привельована недоторкана каста -- то це вже не про загальний обов'язок.


А чому обов`язково “репресій”?

Ситуація дивна у країні. Вона воює, випрошує щороку зброю й гроші у союзників, але тил сяє і блищить “вогнями великого міста”.

Чому б не обкласти розваж.торг.центри і всякі бари-ресторани додатковими податищами на продаж?
Аби вони поступово закривались або хоч би не так явно й нахабно фестивалили перед усім світом.


Трампа теж треба зрозуміти.
Понад сотню млрд$ Штати ж таки дали. Це майже як вся Європа.
А потім сидять і дивляться на все це паскудство...


Бензини-дизелі -- чи мають вони бути такі дешеві в тилу, що автівками дороги забиті...
І лише нещодавно у війську почали фарбувати дизель.


Ще дивно, чому для жінок кордони досі відкриті?
Аби чоловіки ще більше були роздратовані й схильніші до ухилянтства?


От наразі фб гуде, що влада закупила мільйонів на 18 😂 сльозогін.газу й т.п.
Цілих, трясця 18млн.
Одразу всі побачили диктатуру. 😂

А може просто треба хоч кілька разів привести до тями падлюк, що витирають лапті об ТЦК...

Це ж фінфорум.
І отаке))))))))))

Ну а як ви бабло з кишень отих "відпочиваючих-купляючих" будете витягати?
Бабло, яке потім піде на ту ж саму оборону.


Тільки комплекс дій...
А комплекс - це і буде отой примус та репресії.

Або-або.
Або стимули і ідеї, або примус і репресії.

Поки десь посередині. Баланс.
Але мова-то, що для утримання ситуації кудись баланс треба буде зміщати.
Куди?
В бік стимулів, пряників, ідей?
Так вони того)) вичерпуються.

Тому світить отой напрям класичний -- примус, репресії.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:08

  Bobua написав:
А чому обов`язково “репресій”?

Ситуація дивна у країні. Вона воює, випрошує щороку зброю й гроші у союзників, але тил сяє і блищить “вогнями великого міста”.

Чому б не обкласти розваж.торг.центри і всякі бари-ресторани додатковими податищами на продаж?
Аби вони поступово закривались або хоч би не так явно й нахабно фестивалили перед усім світом.

У мене таке відчуття, що ми українці, тим що не здохли робим трошки дискомфортно світу... (с) Тимошенко (не Юля) :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:09

Фінансування військових представників України за кордоном збільшать на мільярд 8)

Генеральний штаб ініціював збільшення граничної чисельності посад 8) в багатонаціональних органах військового управління за кордоном та розміру їхнього місячного грошового забезпечення в національній валюті.

Про це йдеться в листі вже колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича до міністра оборони Рустема Умєрова.

В документі Баргилевич просив Умєрова надати принципову згоду на наступні зміни.

постанові Кабінету міністрів від 2 березня 2010 року №251 (текст документа у відкритому доступі відсутній через обмеженість доступу) передбачити, що гранична чисельність посад в багатонаціональних органах військового управління за кордоном має становити 135 осіб (наразі – 35), а розмір їхнього місячного грошового забезпечення – 100% за останньою штатною посадою (наразі – 50%).

Фінансово-економічні розрахунки до вже підготовленого Міноборони проєкту відповідних змін передбачають, що у випадку ухвалення урядом цієї пропозиції у 2025 році з державного бюджету доведеться додатково витратити 231 млн грн, у 2026-му – 390 млн грн, а у 2027-му – 399 млн грн. Разом – 1,02 млрд грн.

Внесення відповідних змін обумовлено необхідністю створення повноцінного українського військового представництва при Спеціальній місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) у м. Вісбаден (Німеччина), а також Групі сприяння безпеці – Україна (SAG-U).

Відповідно до орієнтовних розрахунків один український військовослужбовець, який перебуватиме у згаданих представництвах отримуватиме від 3641 євро до 4218 євро щомісячної винагороди.

"Основним завданням NSATU є планування, координація та організація надання міжнародної військової допомоги Україні, координація підготовки військ та підтримка розвитку військ", – зазначається в листі Баргилевича.
https://epravda.com.ua/oborona/finansuv ... rd-804670/

гарненько собі стелять генералісимуси 8) :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:29

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Stm - не "средняя" женщина


Або мілфочка, або йде на три букви.
Якщо жінка нервішкі тріпа то пережить її важкувато, інша справа мілфочка))

Вы дальше почему пропустили. Там если у вас до 10 штук, то на 3 буквы идёте вы. От 10 штук, подходите, поговорим )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:57

  stm написав:
  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Stm - не "средняя" женщина

Або мілфочка, або йде на три букви.
Якщо жінка нервішкі тріпа то пережить її важкувато, інша справа мілфочка))

Вы дальше почему пропустили. Там если у вас до 10 штук, то на 3 буквы идёте вы. От 10 штук, подходите, поговорим )))

там де використовують термін milf, на екрані монітору виглядає, що milf - це безкоштовно. людина гадає, що в житті також :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

щось американці відкривають скриню Пандори
Послався на фейкові «референдуми». Віткофф назвав «ключовим питанням» війни готовність визнати окуповані території України російськими
«Це слон у кімнаті [проблема, яку не хочуть помічати]. Слон у кімнаті - це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно», — вважає він.

бо одна справа зафіксувати статус-кво. інша - вимагати це визнати. бо в світі дуже багато таких питань в тому чи іншому стані "заморозки".

найближчі - це прибалти, де руських - до 30%. там теж будуть поважати права на при'єднання їх до Раші. полякам простіше - в них немає такої діаспори руських.

а як же Тайвань? а палестинці мають право жити в Газі - чи це інше, й їх треба депортувати?

світ з'їжджає з глузду, й дай нам Боже сил вистояти ці 4 роки...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 22 бер, 2025 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Чому б не обкласти розваж.торг.центри і всякі бари-ресторани додатковими податищами на продаж?
Аби вони поступово закривались або хоч би не так явно й нахабно фестивалили перед усім світом.
В принципі - можна.
Правда здурі можна й мягке зломати....
Є військовий в ЗСУ...
Добровільно він пішов чи примусово його мобілізували - але йому стараються платити в розмірі ТРИ середніх по Державі...
Питання на засипку
А навіщо військовому ( і його сімї) - потрібні будуть ці суми, якщо він не зможе їх витратити? Адже не зважаючи від причини -якщо гроші нема як витратити -вони ВТРАЧАЮТЬ цінність в очах отримувача.
Тобто зараз ми з шкіри пнемось щоб збільшити доходи військових
А деякі трошки профани в економіці-пропонують нам зменшити цінність грошей?

Тепер далі
Під час війни- інфляція неминуча, бо ВЕЛИКА частка населення працюючи на військових підприємствах - отримує від цієї праці доходи.. які НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ матеріальними цінностями.
І що станеться, якщо ми приберемо з ринку всі елементи стерилізації грошової маси? ( а саме послуги ,розваги , алкоголь, тютюн ,парфуми,дорогі авто і так далі) - є основними стерилізаторами грошової маси.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 11:11

  Xenon написав:Після таких заяв зрозуміло, що америкоси злили все (((
І зараз дуже велике питання, що буде із Запоріжжям і Херсоном..

Уиткофф:

"Донбасс, Крым, Луганск и еще два региона. Они русскоязычные. Там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство населения заявило, что хочет быть под властью россии".

Ми щось пропустили, США вже визнають ці "референдуми"? Було досить відео, як вони після збройної окупації проводились прямо під дулами автоматів на звичайних аркушах, ще й коли більша частина населення виїхала. До того ж, що проводилось, наприклад, у Запоріжжі. Проводилися переписи населення, на останньому більшість жителів називала себе українцями. Як і в Херсоні, і на Донбасі, і на Луганщині..
От той віткофф, мабуть, дійсно, вживає щось важке, говорять, його син помер від передозу оксикодону.
З.І. Окупанти після паузи вивели в Чорне море ракетоносії «Калібрів»
От вам і перемир'я на морі, про яке ще навіть не домовилися, і всім пох, що перемир'я на те і перемир'я, що воно має бути тільки всеосяжним і безумовним.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 22 бер, 2025 11:21, всього редагувалось 2 разів.
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