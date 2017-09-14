Дональд Трамп уже не називає себе союзником України, а намагається бути «посередником» між агресором і жертвою — з очевидною, майже неприхованою симпатією до агресора. Агентство USAID ліквідується, відкриваючи нові можливості для впливу Китаю та Росії. А Ілон Маск підтримує ідею закриття Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа — інституції, що десятиліттями допомагала боротися за свідомість людей, які жили в інформаційній ізоляції, а сьогодні продовжує цю місію в умовах путінської автократії й окупації українських земель.
Фактично, Трамп і Маск повертають США на сто років назад, і їхні дії мають абсолютно прогнозовані наслідки. Водночас вони позбавляють власну країну статусу світового лідера, який вона отримала завдяки захисту демократії та її ідеалів. Саме тому американське лідерство базувалося не на страху, а на довірі. І якщо довіра зруйнована — а Трамп уже її знищив як своїми висловлюваннями, так і діями, — не варто думати, що вона автоматично повернеться після зміни влади в США. Цього не станеться. Відтепер кожен пам’ятатиме, що Америка може будь-якої миті змінитися, що її президент може раптом виявитися симпатиком найогидніших диктаторів сучасності.
Руйнування американського світу відбувається у вкрай невигідний момент для самих Сполучених Штатів. Російсько-українська війна продемонструвала, що США вже давно не мають того рівня впливу на світ, який мали у минулому. Ще у 2022 році можна було сподіватися, що санкційний тиск змусить Москву змінити свою політику та припинити війну. Але зараз уже очевидно: існує альтернативна економіка — економіка країн Глобального Півдня, яка дозволяє ефективно протидіяти будь-яким західним санкціям.
я би навів всю статтю, але пишуть "Републікацію заборонено" . це означає, що не можна перепубліковувати повністю, чи навіть частини? хто знає?
й ще, критики Портнікова - що в цій статті він написав неправильно?
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 22 бер, 2025 11:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:[quote="5838078:detroytred"] Я мав на увазі лише зробити пропозицію. Мені не важко кілька слів накнопати, аби був результат - припинення чублення.
А все далі я поступлю іншим бажаючим.
Нельзя ограничиваться только словами и останавливаться на полдороги. Обманутые ожидания хуже всего. Кстати, думаю, она будет прекрасной женой.
Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.
Иногда лучше молчать, чем говорить. Напомню, что "Средняя месячная зарплата по данным ПФУ в 2024 г. декабрь - 21698,99 грн." https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/pfu/.[/quote]Так пані stm це вам не середньостатистична панянка. То ж трударі з АТБ з середньою зп це просто не цільова аудиторія, і питання не в меркантильності чи критеріях оцінки людей:)
buratinyo написав:А именно почему два майдана в Украине росия организовала именно против Януковича?
Потому что его легче всех других было завалить, он был нифизиогармоничен по внешним признакам - толстый "браток из 90х", черный костюм, плохо говорит по украински (и выпускает на публику Азарова рот открывать - одно это уже стоило того чтоб его пнуть под зад), говорят был судим за кражу, ну просто абсолютный "доктор Зло" для половины страны, чего б не поехать в Киев попротестовать особенно если поездка поддержана многочисленными простыми парнями волонтерами и стоящими за ними непростыми грантовыми организациями, а с каждого утюга орут что это спасение страны. Спасли.
Востаннє редагувалось katso в Суб 22 бер, 2025 11:15, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.
buratinyo написав:А именно почему два майдана в Украине росия организовала именно против Януковича?
Потому что его легче всех других было завалить, он был нифизиогармоничен по внешним признакам - толстый "браток из 90х", черный костюм, плохо говорит по украински (и выпускает на публику Азарова рот открывать - одно это уже стоило того чтоб его пнуть под зад), говорят был судим за кражу, ну просто абсолютный "доктор Зло" для половины страны, чего б не поехать в Киев попротестовать особенно если поездка поддержана многочисленными простыми парнями волонтерами и стоящими за ними непростыми грантовыми организациями, а с каждого утюга орут что это спасение страны. Спасли.
оця маячня, що Майдан був за гроші - так пишуть (не факт, що насправді думають) лише прихильники Антимайдану (де якраз майже всі були за гроші). коли виходить така кількість людей, це ознака що влада явно за буйками, й їй або треба повернутися в рамки, або відмовитися від влади. як от зараз в Сербії чи Туреччини.
але прихильникам автократів звісно треба це вивернути, що це все за гроші. бо якрза за диктатора зазвичай або за гроші, або з примусу.
тому ті, хто постійно про це просуває - це прихильники автократії, тільки незрозуміло - через гроші чи через власну обмеженість?
«Це слон у кімнаті [проблема, яку не хочуть помічати]. Слон у кімнаті - це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно», — вважає він.
бо одна справа зафіксувати статус-кво. інша - вимагати це визнати. бо в світі дуже багато таких питань в тому чи іншому стані "заморозки".
найближчі - це прибалти, де руських - до 30%. там теж будуть поважати права на при'єднання їх до Раші. полякам простіше - в них немає такої діаспори руських.
а як же Тайвань? а палестинці мають право жити в Газі - чи це інше, й їх треба депортувати?
світ з'їжджає з глузду, й дай нам Боже сил вистояти ці 4 роки...
Я так гадаю , що є багато місць які можно продати з великим профітом . Ось омереканці продали нас варварам , правда ми поки не згодні ...,тай у ойропі поки не всі згодні .
....але іх мужній вождь , рудий чубчік , разом з хранцузами та макарониками бажає як скоріше перерахувати гроші у своєї кішені .